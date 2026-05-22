David Matei, pariul lui Hagi Povestea mijlocașului de 19 ani care a fost convocat în premieră la naționala mare, după un sezon de explozie în Liga 1
David Matei a câștigat Cupa României și campionatul la primul sezon în tricoul Universității Craiova FOTO Sport Pictures
Nationala

alt-text Publicat: 22.05.2026, ora 17:00
alt-text Actualizat: 22.05.2026, ora 17:59
  • Anul trecut evolua în Liga 2 la Steaua. Acum, mijlocașul Universității Craiova, David Matei, a fost convocat în premieră la echipa națională după un sezon solid, în care a contribuit la câștigarea eventului campionat - Cupa României.
  • „Tricolorii” se reunesc la finalul săptămânii pentru partidele amicale cu Georgia (2 iunie, la Tbilisi) și Țara Galilor (6 iunie, pe stadionul Steaua din București).

La doar 19 ani, David Matei este unul dintre cele mai interesante nume apărute în fotbalul românesc în ultimii ani.

David Matei, pariul lui Gică Hagi. Sezon de explozie la Craiova: titular în play-off și cifre solide

Mijlocașul Universității Craiova a parcurs un drum accelerat, de la terenurile din Pantelimon până la echipa națională de seniori, unde a fost convocat în premieră de Gheorghe Hagi pentru amicalele cu Georgia (2 iunie) și Țara Galilor (6 iunie).

Pentru David Matei, convocarea vine la capătul unui sezon în care a confirmat din plin la nivelul Ligii 1. Mijlocașul a fost unul dintre oamenii utilizați constant de Universitatea Craiova în play-off, fiind titular în toate meciurile, cu excepția partidei cu FC Argeș (0-1), când a fost suspendat.

În primul său sezon în prima ligă, Matei a livrat și cifre notabile: 5 goluri și două pase decisive în 36 de meciuri.

Sorin Cârțu: „Și Hagi a fost venit la națională tot așa”

Sorin Cârțu a vorbit despre impactul acestei convocări și a amintit de momentul în care Gică Hagi a fost introdus în circuitul echipei naționale de către Mircea Lucescu, în 1983, la vârsta de 18 ani și jumătate.

„Foarte bine, foarte bine. Vede el ceva. E un moment pe care copilul poate să-l exploateze la maxim și să-i dea încredere. Poate vede în el un viitor jucător de echipă națională și vrea să-l obișnuiască cu atmosfera.

Și Hagi a fost la vremea respectivă venit la națională tot așa, când l-a convocat Lucescu”, a declarat Cârțu pentru digisport.ro.

David Matei este internațional U21 (foto: Sport Pictures)

Copilăria din Pantelimon: „Plângeam la garduri”

Născut pe 19 iulie 2006, David Matei a crescut în comuna Pantelimon, lângă București, visând să devină într-o zi fotbalist.

„La vârsta de cinci ani plângeam pe la garduri când îi vedeam pe băieții mai mari că joacă fotbal și eu nu puteam.

Într-o zi mi-am făcut curaj și m-am dus la echipa Clubului Sportiv numărul 2, din cartierul Pantelimon, dar nu m-au primit pentru că eram prea mic. Am revenit după un an, iar atunci m-au acceptat. Așa am început fotbalul, povestea David Matei.

Primii pași în fotbal i-a făcut la CSȘ 2 București, club cunoscut pentru formarea unor jucători celebri, precum Mircea Lucescu sau Mircea Sandu.

3 selecții
are David Matei la selecționata de tineret U21 a României, bifate în toamna anului 2025

Drumul prin Dinamo și transferul la Steaua: 2.450 de lei și un conflict de culise

Parcursul lui David Matei a continuat la Dinamo, înainte de a ajunge în curtea Stelei, în 2021, printr-o mutare cu scandal, facilitată de Cătălin Dănilescu, fiul lui Tică Dănilescu.

„Am fost corect cu cei de la Dinamo și le-am spus că o să le iau acest copil la Steaua. M-au amenințat că mă vor spune lui Borcea, că am venit să le fur jucătorul din curte”, a declarat Cătălin Dănilescu, citat de prosport.ro.

Transferul s-a realizat în cele din urmă pentru suma de 2.450 de lei, reprezentând grila de formare, iar dorința jucătorului și a familiei a fost decisivă.

Steaua a câștigat astfel un jucător pe care îl monitoriza atent și Rapid în acea perioadă.

Debutul în Liga 2: 16 ani și o pasă decisivă. „Hai, piticule, intră!”

David Matei a debutat pentru Steaua în sezonul 2022-2023, la doar 16 ani, într-un meci cu Minaur Baia Mare, pe 5 martie 2023. A fost introdus în minutul 90+1 de antrenorul Daniel Oprița, într-un joc câștigat cu 3-0.

Impactul a fost imediat: în puținele minute jucate, a oferit o pasă decisivă pentru Atanas Trică.

„Nu au fost mari emoții, pentru că m-a luat prin surprindere debutul. Eram pe bancă, nici nu eram la încălzire. A fost un sentiment indescriptibil.

În primul rând pentru că am jucat acasă și am debutat și am dat și pasă de gol. Dar nu au fost mari emoții. Adică stăteam pe bancă și dintr-o dată mi-a zis «Hai, piticule, intră!» și m-am dezbrăcat repede”, a povestit David Matei site-ul superliga.ro.

O săptămână mai târziu, a marcat primul său gol în Liga 2, în victoria cu Ripensia Timișoara (2-0), într-un moment pe care l-a descris ulterior simplu: „Cu o seară înainte de joc am visat că voi înscrie”.

Steaua, Craiova și saltul în Liga 1: investiție de 100.000 de euro

După evoluțiile promițătoare din Liga 2, Universitatea Craiova a decis să-l transfere pe tânărul mijlocașul, eligibil pentru regula U21.

Mihai Rotaru a plătit Stelei 75.000 de euro plus TVA, ceea ce ridică valoarea totală a transferului la 100.000 de euro. În plus, Steaua București a păstrat 20% dintr-un viitor transfer al jucătorului.

În Bănie, tânărul David Matei s-a impus rapid ca titular, reușind să se adapteze ritmului din Liga 1 și să depășească semnificativ așteptările, într-un sezon în care Universitatea Craiova a dominat fotbalul românesc și a obținut eventul campionat-Cupa României, după 35 de ani.

Modelele Pedri și Modric

David Matei se descrie ca un „număr 8” clasic-modern, cu accent pe tehnică și inteligență de joc.

„Învăț mult de la Pedri și Modric și cred că mă asemăn cu ei în joc. Cel mai bun randament îl dau ca mijlocaș central”, spunea el.

Încă de când juca în Liga 2, la Steaua, David Matei se gândea la prima reprezentativă.

”Vreau să ajung în cel mai scurt timp la naționala României. Îmi place să dau assist-uri, vreau să îmi ajut colegii cât mai mult. În următorii 5 ani, mă văd jucând în străinătate. Vreau cât mai repede în SuperLigă”, anunța tânărul mijlocaș.

Pariul lui Gică Hagi și-a fixat obiective mărețe: „În următorii 5 ani mă văd jucând în străinătate. Cred că mi s-ar potrivi campionatul Spaniei pentru că sunt și mai mic de înălțime, iar acolo se joacă un fotbal mai tehnic”.

A învățat limba arabă și a practicat atletism

Dincolo de fotbal, Matei are preocupări neobișnuite pentru un sportiv de performanță. Studiază limba arabă de mai mulți ani, pasiune moștenită de la un vecin al bunicii sale.

„Studiez limba arabă de 5-6 ani. Îmi place foarte mult”, a spus el.

David Matei a cochetat și cu atletismul. În 2023, el povestea pentru site-ul CSA Steaua:

„Nu cred că mi-ar fi plăcut alt sport în afară de fotbal. Am făcut acum doi ani atletism, dar nu cred că l-aș fi practicat la cel mai înalt nivel”.

David Matei a absolvit Examenul de Bacalaureat cu media generală 8,20.

