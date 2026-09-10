Dinamo, eșec în Liga Campionilor „Dulăii” au cedat pe finalul partidei cu Montpellier. Cum arată clasamentul + Următoarea adversară

Dinamo - Montpellier 23-27. Campioana României a început cu stângul noul sezonul al Ligii Campionilor.

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Elevii lui Paulo Pereira au reușit să stea aproape de vicecampioana Franței timp de aproape 50 de minute, însă au cedat pe finalul partidei, iar francezii s-au desprins pe tabelă.

Dinamo - Montpellier 23-27 . Debut cu eșec pentru „dulăi” în EHF Champions League.

Duelul din Sala Polivalentă a adus o primă repriză cu puține goluri. Alb-roșiii au reușit să conducă în două rânduri, însă Montpellier a controlat mai bine jocul și a intrat la vestiare cu un avans de două goluri, 11-9.

În repriza secundă, Dinamo a revenit cu morarul ridicat și a reușit să egaleze și să treacă din nou la conducere, însă fără să se distanțeze prea mult pe tabelă.

După o luptă de la egal la egal până în apropierea minutului 50, campioana României a cedat, iar francezii s-au distanțat, pe rând, de la două la șase goluri, fără ca elevii lui Pereira să mai aibă vreo șansă pentru un rezultat pozitiv.

Principalii marcatori ai „dulăilor”: Langaro (6 goluri), Nistor (5), Vujovic (4)

Dinamo București participă pentru a treia oară consecutiv în EHF Champions League. Cea mai bună performanță a „dulăilor” a fost calificarea în TOP 12 în două rânduri (2023, 2025).

„Dulăii” participă la prima ediție în noul format, cu 6 grupe de 4 echipe.

Primele două clasate vor merge în grupele principale, în timp ce celelalte formații vor retrograda în European League.

Clasamentul grupei E din EHF Champions League

Loc/Echipă Puncte 1. Barcelona 2 2. Montpellier 2 3. Dinamo 0 4. Skanderborg 0

Programul celor de la Dinamo în Liga Campionilor:

Skanderborg - Dinamo, 17 septembrie, 21:45

Barcelona - Dinamo, 8 octombrie, 21:45

Dinamo - Barcelona, 15 octombrie, 19:45

Dinamo - Skanderborg, 21 octombrie, 19:45

Montpellier - Dinamo, 29 octombrie, 21:45

Componența grupelor din EHF Champions League

GRUPA A: Veszprem, Fuchse Berlin, Porto, Partizan

GRUPA B: Nantes, Melsungen, Wisla Plock, Vardar

GRUPA C: Aalborg, PSG, Zagreb, Celje

GRUPA D: Sporting, Pick Szeged, GOG, Kristianstad

GRUPA E: Barcelona, Montpellier, DINAMO, Skandeborg

GRUPA F: Magdeburg, Kielce, Kolstad, Kriens

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