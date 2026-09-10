Tavi Popescu pleacă de la FCSB Becali a confirmat mutarea: „I-am spus să facă actele” + Mesajul primit în direct de Mihai Stoica +83 foto
Tavi Popescu (dreapta)
Superliga

Tavi Popescu pleacă de la FCSB Becali a confirmat mutarea: „I-am spus să facă actele” + Mesajul primit în direct de Mihai Stoica

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 10.09.2026, ora 20:44
alt-text Actualizat: 10.09.2026, ora 20:50
  • Octavian Popescu (23 de ani) ar urma să o părăsească pe FCSB și să semneze cu Levadiakos.
  • Gigi Becali (68 de ani), patronul roș-albaștrilor, a confirmat și el mutarea.
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Popescu va fi împrumutat de FCSB timp de un sezon în Grecia, la formația antrenată de Elias Charalambous și Mihai Pintilii.

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Tavi Popescu pleacă la Levadiakos

Popescu urmează să aibă un salariu de 15.000 de euro în Grecia, sumă care va fi achitată integral de Levadiakos. Însă formația elenă nu va plăti nimic pentru împrumutul fotbalistului, scrie fanatik.ro.

Gigi Becali a confirmat mutarea:

„I-am dat voie să plece în Grecia la Charalambous. I-am spus lui Meme Stoica să facă actele şi totul este în regulă. Va fi împrumut pe un an de zile, apoi vedem ce se va întâmpla cu el”, a declarat patronul FCSB pentru sursa citată.

Fotbalistul a lipsit din lotul FCSB pentru partida cu UTA Arad, pierdută cu 1-3, după ce a anunțat din scurt că are dureri de cap și frisoane și a lipsit de la ultimele antrenamente ale echipei.

Tavi a ratat și confruntarea cu FC Argeș, 5-0, din Cupa României, și derby-ul cu Dinamo, scor 1-2.

Octavian Popescu a avut un start bun de sezon, cu un gol și două pase decisive în primele patru meciuri oficiale jucate de FCSB în toate competițiile.

Ulterior, n-a mai dat randament și a fost trecut pe banca de rezerve. Popescu a avut o ieșire nervoasă și s-a declarat nemulțumit de statutul său, după ce a fost decisiv în meciul cu FC Botoșani, scor 3-2.

Tavi Popescu: „Ce fac? Merg în Grecia?

Prezent în studioul emisiunii „Fotbal Show” de la Prima Sport, Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a dezvăluit mesajul primit de la Octavian Popescu după apariția veștii cu privire la plecarea sa.

„E ora 19:33, da? Am primit un mesaj de la Octavian la ora 19:30.

«Bună seara! Ce fac? Merg în Grecia la Mister Elias și Pintilii?» L-am întrebat: «Vrei să mergi?» Cred că se gândește acum.

Eu cred că acolo ar trebui să meargă dacă patronul are încredere în Elias și Pintilii”, a afirmat Mihai Stoica.

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Levadiakos ocupă ultima poziție în clasamentul primei ligi din Grecia, cu 0 puncte după 3 etape. Gruparea condusă de foștii antrenori de la FCSB a învins-o pe Asteras Tripolis, scor 2-0, în Cupa Greciei, însă a fost eliminată ulterior la „masa verde”, în urma unei decizii a Comisiei de Apel a Federației Elene de Fotbal.

Totul a pornit de la folosirea unui jucător care nu se afla pe foaia de joc. Levadiakos va face apel la TAS.

Pentru formația din Grecia mai evoluează și alți doi jucători trecuți pe la FCSB. Este vorba de Adrian Șut și Alexandru Pantea.

VIDEO. Golul marcat de Bîrligea din pasa lui Octavian Popescu, în FCSB - FC Botoșani 3-2

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