Dinamo – FCSB 4-3. Elias Charalambous (44 de ani), antrenorul campioanei, nu își explică evoluția slabă a jucătorilor săi care sunt departe de nivelul arătat sezonul trecut.

FCSB a pierdut derby-ul cu Dinamo, scor 3-4, într-un meci spectaculos disputat pe Arena Națională. Deși a deschis scorul, echipa lui Elias Charalambous a cedat în fața rivalilor pentru prima dată după 9 victorii consecutive în toate competițiile și 10 la rând în Liga 1.

Dinamo - FCSB. Elias Charalambous: „Nu putem continua așa! Nu știu de ce greșim”

„Trebuie să vedem de ce am primit goluri așa ușoare. Două penalty-uri foarte ușoare, nu era niciun motiv să faultăm . Noi am marcat repede, aveam meciul sub control. La prima centrare a adversarului, noi nu atacăm mingea și luăm gol. Nu știu motivul. Nu avem mintea limpede. Cred că sunt obositor dacă zic aceleași lucruri de fiecare dată.

Am avut multe probleme, în special pe partea noastră dreaptă. Când marchezi 3 goluri, dar primești 4, nu ai cum să mai ai pretenții. Ce poți să mai faci decât să dai 3 goluri? Dar, dacă iei 4, înseamnă că ceva nu merge. Greșeli ușoare, iar noi nu suntem obișnuiți să facem asta”, a spus Elias Charalambous la Prima Sport.

„Trebuie să găsim soluții”

Charalambous recunoaște că nu poate explica unele dintre erorile comise de elevii săi și sugerează că ritmul încărcat din ultima perioadă ar putea fi o cauză.

„Cred că, în afara meciurilor din Europa, e prima dată când primim 4 goluri. Sunt lucruri pe care nu reușesc să le înțeleg. Încerc să găsesc problema. Ca să câștigi trebuie să înscrii, iar noi am făcut asta. Problema e că luăm goluri ușor. Dinamo a arătat că și-a dorit mai mult să câștige.

Trebuie să vedem de ce nu ne revenim. Poate e vorba de oboseală mentală. Poate că numărul de meciuri a dus la situația asta, dar trebuie să găsim soluții”, a adăugat Charalambous.

Tănase a fost MVP-ul, dar am pierdut meciul. Mi-aș fi dorit mai mult de la anumiți jucători. Trebuie să eliminăm greșelile individuale. Am făcut atât de multe și s-a văzut și la penalty-uri. Trebuie să vedem ce putem face. Elias Charalambous

