Dinamo, peste FCSB! Câți suporteri au asistat la revenirea „câinilor” pe Arena Națională

- Dinamo a revenit pe Arena Națională la meciul cu Farul, în etapa #10 din Superliga.
- „Câinii” au fost susținuți de un număr impresionant de fani.
Formația antrenată de Nuno Campos și-a disputat primele patru meciuri din acest sezon, considerate pe teren propriu, pe „Arcul de Triumf”, stadion cu o capacitate de doar 8.207 de locuri.
Aproape 15.000 de spectatori la Dinamo - Farul
Dinamo traversează o perioadă excelentă, iar „câinii” au ajuns la partida cu Farul cu un obiectiv clar: revenirea în fotoliul de lider. Rapid o depășise după victoria cu FC Argeș, scor 3-1.
Fanii roș-albilor s-au mobilizat și au venit într-un număr mare la stadion. Nu mai puțin de 14.772 de spectatori au asistat la revenirea lui Dinamo pe Arena Națională, un număr aproape dublu față de meciurile disputate pe „Arc”.
Galerie foto (30 imagini)
FCSB a avut sub 10.000 de spectatori
Arena Națională a fost indisponibilă pentru meciurile de fotbal începând cu sfârșitul lunii aprilie, perioadă în care stadionul a găzduit mai multe evenimente extrasportive.
Fotbalul a revenit pe cel mai mare stadion al țării pe 14 septembrie, cu ocazia duelului dintre FCSB și Petrolul, încheiat 2-2.
La acea partide au asistat doar 9.232 de spectatori.