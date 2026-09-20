Dinamo, peste FCSB! Câți suporteri au asistat la revenirea „câinilor” pe Arena Națională

Dinamo a revenit pe Arena Națională la meciul cu Farul, în etapa #10 din Superliga.

„Câinii” au fost susținuți de un număr impresionant de fani.

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Formația antrenată de Nuno Campos și-a disputat primele patru meciuri din acest sezon, considerate pe teren propriu, pe „Arcul de Triumf”, stadion cu o capacitate de doar 8.207 de locuri.

Aproape 15.000 de spectatori la Dinamo - Farul

Dinamo traversează o perioadă excelentă, iar „câinii” au ajuns la partida cu Farul cu un obiectiv clar: revenirea în fotoliul de lider. Rapid o depășise după victoria cu FC Argeș, scor 3-1.

Fanii roș-albilor s-au mobilizat și au venit într-un număr mare la stadion. Nu mai puțin de 14.772 de spectatori au asistat la revenirea lui Dinamo pe Arena Națională , un număr aproape dublu față de meciurile disputate pe „Arc”.

FCSB a avut sub 10.000 de spectatori

Arena Națională a fost indisponibilă pentru meciurile de fotbal începând cu sfârșitul lunii aprilie, perioadă în care stadionul a găzduit mai multe evenimente extrasportive.

Fotbalul a revenit pe cel mai mare stadion al țării pe 14 septembrie, cu ocazia duelului dintre FCSB și Petrolul, încheiat 2-2.

La acea partide au asistat doar 9.232 de spectatori.

VIDEO. Bucuria fanilor lui Dinamo la golul lui Pascual

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