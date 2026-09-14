FCSB nu se regăsește! VIDEO. Roș-albaștrii ajung la patru meciuri fără victorie în Superliga, după remiza cu Petrolul

FCSB și Petrolul au remizat, scor 2-2, în ultimul meci al etapei #9 din Superliga.

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Formația antrenată de Marius Baciu a început cum nu se poate mai rău partida.

Karlo Muhar, aflat la debutul în tricoul roș-albaștrilor, a pierdut o minge la mijlocul terenului, iar N'Lundulu a deschis scorul la capătul unui contraatac-școală. Era minutul 3.

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FCSB a revenit rapid pe tabelă. Garita a obținut o lovitură de la 11 metri, după o eroare a lui Țuțu, iar Arad l-a învins pe Zima.

În minutul 24, Korenica a marcat primul său gol, după transferul de la CFR Cluj și a adus-o pe fosta campioană în avantaj.

După pauză, FCSB a a încercat să conserve rezultatul, însă a fost pedepsită în minutul 66 de Malula.

Denis Drăguș a fost și el aruncat de Marius Baciu în ultimele 20 de minute ale partidei, însă nu a reușit să aibă vreun impac semnificativ.

Roș-albaștrii puteau da lovitura la ultima fază a meciului, când Boutoutaou a trimis mult peste poarta, din 6 metri.

După remiza de pe Arena Națională, FCSB ocupă locul 7, cu 12 puncte, în timp ce Petrolul este pe 4, cu 16 puncte.

FCSB - Petrolul 2-2

Au marcat: Arad ('14, pen), Korenica ('24)/ N'Lundulu ('3), Malula ('66)

Arad ('14, pen), Korenica ('24)/ N'Lundulu ('3), Malula ('66) Spectatori: 9.232

Min.90+2 - Boutoutaou trimite mult peste poartă din 6 metri.

Repriza secundă este prelungită cu minimum 3 minute

Min.80 - Schimbare la FCSB: iese Korenica, intră Boutoutaou.

Min.75 - Drăguș primește o minge pe partea stângă, își face mingea pentru șut, dar lovitura sa trece mult pe lângă poarta lui Zima.

Min.73 - N'Lundulu este faultat de Dawa. Atacantul Petrolului a protestat și a primit cartonașul galben.

Min.71 - Schimbare la FCSB: iese Miculescu, intră Drăguș, aflat la debut, după transferul din această vară.

Min.67 - Schimbare la Petrolul: iese Hanca, intră Ioniță.

Min.66 - GOL Petrolul, 2-2! Martins a centrat de pe partea stânga, Vega a recentrat cu capul, Vega a recentrat cu capul, iar Malula a trimis mingea în plasă tot cu o lovitură de cap.

Min.61 - O nouă ocazie pentru Garita. Atacantul de la FCSB apare excelent la finalizare, după o centrare a lui Gnahore de pe partea stângă, însă șutul său trece puțin pe lângă poarta prahovenilor.

Min.60 - Garita șutează din interiorul careului de 16 metri, dar Zima reține.

Min.46 - Start în repriza secundă: ies Arad și Muhar, intră Joao Paulo și Gnahore.

Min.45 +4 - Final de primă repriză pe Arena Națională.

Prima repriză este prelungită cu minimum 4 minute

Min.31 - Arad scoate mingea în centrul careului, Korenica vine lansat, însă șutează mult peste poarta lui Zima dintr-o poziție excelentă.

Min.28 - Malula șutează de la marginea careului, dar Târnovanu are o intervenție spectaculoasă și trimite mingea în corner.

Min.26 - Muhar vede cartonașul galben.

VIDEO. Bucuria fanilor FCSB la golul lui Korenica:

Min.24 - GOL FCSB, 2-1! Meriton Korenica înscrie primul său gol după transferul de la CFR Cluj. Mijlocașul croat a profitat de o eroare în defensiva ploieștenilor și l-a învins pe Zima din a doua încercare.

Continuă problemele cu tabela de pe Arena Națională. Deși Primăria București anunța că acestea au fost rezolvate, odată cu schimbarea gazonului, încă există leduri arse.

Min.18 - Garita primește o minge în careu, driblează un adversar și șutează, dar Zima intervine in extremis.

Min.17 - Cisotti centrează excelent de pe partea dreaptă, Korenica îi ia fața unui adversar, dar lovitura sa de cap se duce în bara transversală. Mingea sare la Garita, care trimite cu capul peste poarta lui Zima, dintr-o poziție favorabilă.

Min.14 - GOL FCSB, 1-1! Ofri Arad îl învinge pe Zima, cu un șut plasat. Portarul Petrolului a ghicit colțul, dar nu a reușit să pareze.

Min.13 - Lovitura de la 11 metri rămâne.

Min. 9 - Penalty pentru FCSB! Țuțu pierde balonul de sub control și îl faultează pe Garita peste piciorul drept, în încercarea de a-l deposeda. Faza este verificată de VAR.

Min.3 - GOL Petrolul, 0-1! Muhar este deposedat la mijlocul terenului, mingea a ajuns la Martins, care a calcat balonul pentru Hanca. Acesta a pasat pentru N'Lundulu, care nu l-a iertat pe Târnovanu.

Min.1 - Start de meci pe Arena Națională.

Echipele de start:

FCSB: Târnovanu – Labonne, Dawa, Batubinsika, Pădurariu – Muhar, Arad – Miculescu, Korenica, Cisotti – Garita

Târnovanu – Labonne, Dawa, Batubinsika, Pădurariu – Muhar, Arad – Miculescu, Korenica, Cisotti – Garita Rezerve: M.Popa, R.Udrea, Crețu, Gnahore, Drăguș, Joao Paulo, Toma, Boutoutaou, Radunovic, Stancu, Stoian, D.Popa

M.Popa, R.Udrea, Crețu, Gnahore, Drăguș, Joao Paulo, Toma, Boutoutaou, Radunovic, Stancu, Stoian, D.Popa Antrenor: Marius Baciu

Marius Baciu Petrolul: Zima - Țuțu, Sumbula, Zaian, Dumitrescu - Vega, Hanca, Flores, Martins - Nlundulu, Teixeira

Zima - Țuțu, Sumbula, Zaian, Dumitrescu - Vega, Hanca, Flores, Martins - Nlundulu, Teixeira Rezerve: Șt. Rădulescu, Argeșanu, Huseynov, Jerdea, I. Paraschiv, Dele, Leescu, Ludewig, Manolache, Căpușă, M. Ioniță, M. Costache

Șt. Rădulescu, Argeșanu, Huseynov, Jerdea, I. Paraschiv, Dele, Leescu, Ludewig, Manolache, Căpușă, M. Ioniță, M. Costache Antrenor: Ricardo Sousa

Arbitru: Iulian Călin, Asistenți: Florin Neacșu, Florentin Marin, Arbitru VAR: Sorin Costreie, Asistent VAR: Ovidiu Mazilu

Prezentat oficial în urmă cu 5 zile, Karlo Muhar va fi aruncat în luptă de Marius Baciu încă din primul minut al duelului.

Titularizat la închidere în derby-ul cu Dinamo, Meriton Korenica va evolua în postura de număr 10 la duelul cu Petrolul.

În ceea ce îl privește pe Denis Drăguș, atacantul va începe partida pe banca de rezerve.

Târnovanu – Labonne, Dawa, Batubinsika, Pădurariu – Muhar, Arad – Miculescu, Korenica, Cisotti – Garita

Câți suporteri vor fi prezenți pe Arena Națională la meciul FCSB - Petrolul

Conform surselor GOLAZO.ro, pentru meciul dintre FCSB și Petrolul din această seară s-au vândut aproximativ 6.000 de bilete.

Se estimează că la ora de începere a partidei vor fi prezente pe Arena Națională în jur de 8-9.000 de persoane.

Marius Baciu: „O parte sigur vor juca”

Tehnicianul roș-albaștrilor a vorbit înaintea meciului cu Petrolul despre situația ultimelor transferuri făcute de FCSB: Drăguș, Muhar și Korenica, ultimul deja cu minute în meciul cu Dinamo.

„Nu știu dacă o să-i vedem pe toți titulari mâine (n.r. azi), dar o parte sigur. Nu putem să așteptăm foarte mult, nu avem multe soluții.

Așteptăm pauza, atunci vom regla problemele fizice și tactice. Bineînțeles, depindem și de câți jucători vor rămâne aici, pentru că vor fi și plecări la loturile naționale.

Drăguș își dorește foarte mult să joace, se antrenează foarte bine. Noi îi cerem echilibru, ca nu cumva să riște. Clar că el a muncit suplimentar, a lucrat separat cu Tommy Neubert.

Va fi și debutul lui. Poate juca atât în bandă, cât și atacant. Depinde de context. Are nevoie de spații și poate evolua chiar și în spatele atacantului”, a declarat antrenorul de la FCSB.

Ricardo Sousa: „Respectăm pe toată lumea, dar nu avem frică de nimeni!”

Antrenorul Petrolului nu se teme de duelul cu FCSB:

„Este un meci dificil, împotriva unei echipe foarte bune, care are jucători de mare calitate. Dar, în același timp, este un joc 11 vs 11 și sper ca băieții mei să arate o dorință de victorie mai mare decât a adversarilor lor.

Ne-am pregătit foarte bine în aceeastă săptămână și am încredere în băieți. Ba, chiar, aș putea să spune că eu cred mai mult în ei decât cred chiar ei îșiși! Iar cu această încredere putem aduce puncte la Ploiești. Respectăm pe toată lumea, dar nu avem frică de nimeni”, a declarat Ricardo Sousa, citat de site-ul oficial al prahovenilor.

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