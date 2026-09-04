Aryna Sabalenka (28 de ani, #1 WTA) a intrat în dialog cu arbitrul în timpul meciului de la US Open din cauza unui spectator care fuma marijuana.

Nu este primul meci de la turneul de Grand Slam care este perturbat de fanii prezenți în tribune.

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Vineri, Aryna Sabalenka a jucat cu Kamilla Rakhimova în turul al treilea de la US Open. Liderul mondial s-a impus în două seturi, scor 6-3, 6-4, și a avansat în optimi.

Aryna Sabalenka, deranjată de un fan care fuma marijuana

În timpul celui de-al treilea game din primul set, Aryna Sabalenka nu a putut servi din cauza unei persoane aflate în tribune.

Liderul mondial din circuitul feminin a mers către arbitra de scaun: „Cineva fumează marijuana. Puteți face ceva în privința asta? Pentru că mirosul este foarte puternic”.

Sabalenka s-a calificat astfel în optimile US Open, acolo unde va da peste câștigătoarea partidei dintre Taylor Townsend și Diana Shnaider.

Aryna Sabalenka had to speak to the umpire mid-match at the U.S. Open due to someone smoking weed:



“Someone is smoking weed. Do you mind? Because it’s so strong.”

pic.twitter.com/Fx2JnzZ6QN — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 4, 2026

Alte meciuri de la US Open, perturbate de comportamentul fanilor

Nu este prima dată când comportamentul persoanelor aflate în tribune au perturbat meciurile de la US Open.

La partida din primul tur dintre Naomi Osaka și Anastasia Zakharova, câștigată de japoneză cu 7-6 (6), 7-6 (3), arbitrul de scaun Kader Nouni a fost nevoit să oprească pentru câteva secunde jocul.

Acesta a intervenit pentru a atrage atenția celor peste 100 de influenceri care păreau să fie în mijlocul unei ședințe foto improvizate: „Vă rog, cei din loja din spatele meu… vă rog să vă ocupați locurile”.

US Open umpire shuts down an influencer photoshoot after bright lights disrupt Naomi Osaka’s second round match turning courtside content creation into an instant timeout#NYI pic.twitter.com/EH2zYtMyXN — NewYork-Insight (@NewYork_Insight) September 2, 2026

Osaka, cvadruplă campioană de Grand Slam, a trecut și de Katerina Siniakova, scor 6-2, 5-7, 6-1. La finalul meciului, #13 WTA a vorbit despre problemele provocate de influenceri și i-a sfătuit pe aceștia să se familiarizeze cu regulile pentru spectatori.

„Cred că, evident, dacă mergi la un eveniment sportiv, trebuie să respecți sportul. Consider că ține de bunul-simț să te informezi despre sportul respectiv, mai ales în ceea ce privește regulile de conduită.

Mi se pare foarte bine ca oamenii să contribuie la popularizarea tenisului în rândul propriului public, însă cred că această situație trebuie gestionată mult mai bine, în special în meciurile din primul tur”, a declarat Osaka, citată de marca.com.

„Miroase a marijuana pe teren”

Adrian Mannarino (#67 ATP) este un alt tenismen care a luat atitudine împotriva comportamentului influencerilor de la US Open, catalogând atmosfera din tribune drept o adevărată „grădină zoologică”.

„Miroase a marijuana pe teren și totul începe să semene cu o adevărată grădină zoologică. Sunt condiții cu adevărat neobișnuite. Oamenii intră și se comportă după cum vor, se mișcă, vorbesc…

Turneul tolerează această situație și nu știu dacă este cea mai bună variantă pentru jucători și pentru tenis, în general. Cred că există multe reguli care ar putea fi schimbate în tenis, însă aceasta este, cu siguranță, una care nu ar fi trebuit modificată acum”, a declarat Mannarino, după înfrângerea cu Bubik.

Favorit #2 al competiției, Alexander Zverev s-a alăturat și el criticilor.

„Terenul 17 miroase ca sufrageria lui Snoop Dogg. Dumnezeule, este peste tot. Toată arena miroase a marijuana”, a spus germanul.

Nici Daniil Medvedev nu a rămas indiferent: „Disneyland al tenisului. Este încă un sport în care, într-un fel, luptăm pentru supraviețuirea noastră”, a spus rusul.

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