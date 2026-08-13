„Regulamentul e simplu” LPF explică de ce  Dinamo - FCSB se poate juca la Cluj +50 foto
Justin Ștefan FOTO: Facebook Justin Ștefan
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„Regulamentul e simplu” LPF explică de ce Dinamo - FCSB se poate juca la Cluj

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 13.08.2026, ora 18:45
alt-text Actualizat: 13.08.2026, ora 18:45
  • Justin Ștefan, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, a explicat de ce derby-ul Dinamo - FCSB poate fi mutat la Cluj-Napoca și care sunt condițiile regulamentare pentru schimbarea localității în care se dispută un meci.
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Partida este programată sâmbătă, 5 septembrie, în etapa #8 din Liga 1 și ar urma să se joace pe Cluj Arena. Arena Națională va fi indisponibilă în acea perioadă.

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LPF explică de ce Dinamo - FCSB se poate juca la Cluj: „Regulamentul e simplu”

Dinamo și FCSB au ajuns la un acord pentru mutarea derby-ului, iar LPF și-a dat, la rândul său, acceptul.

Arena din Cluj are aproximativ 30.000 de locuri, considerabil mai multe decât „Arcul de Triumf”, stadion care poate găzdui în jur de 8.000 de spectatori.

„Regulamentul e simplu. Se poate schimba localitatea de disputare a unui joc cu cel puțin 7 zile înainte de data meciului.

Și mai exista o condiție imperativă, adică obligatorie: adversarul să fie de acord”, a declarat oficialul LPF, conform gsp.ro.

Dinamo se gândește că pentru meciul ăsta un stadion mai mare înseamnă o rețetă financiară mai bună pentru ea. Justin Ștefan, secretarul general al LPF

Sezonul trecut, derby-urile din sezonul regular s-au jucat pe Arena Națională (4-3 pentru Dinamo și 0-0), iar meciul din play-off-ul de Conference League s-a disputat pe Arcul de Triumf și a fost câștigat de FCSB după prelungiri, 2-1.

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Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg

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Justin Ștefan explică de ce LPF a respins cererea anterioară a FCSB-ului: „Regulamentele sunt Biblia fotbalului românesc”

Justin Ștefan a vorbit și despre situația derby-ului cu solicitarea făcută recent de FCSB înaintea meciului cu FC Botoșani.

Roș-albaștrii au încercat să mute partida programată pe teren propriu la Botoșani, urmând ca meciul retur să se joace la București. Motivul invocat a fost starea gazonului de pe „Arcul de Triumf”.

FC Botoșani și-a dat acordul pentru inversarea partidelor, însă LPF a respins solicitarea.

„Hai să lămurim cum e cu regulamentul ăsta, că a fost discuția aceea, că Liga a refuzat cererea FCSB-ului. S-a luat această decizie și trebuie să ne întrebăm: Liga a respectat sau nu regulamentul?

Asta e problema. Iar Liga a respectat regulamentul! Asta spunea în regulament: nu poți tu, de comun acord cu adversarul, să schimbi locul de disputare a jocului, să inversezi turul cu returul.

Pentru că aceste regulamente sunt Biblia fotbalului românesc. Bune, rele, interpretabile, insuficiente, te ții de ele! Pentru că dacă noi astăzi le ocolim, mâine le ocolim, poimâine le modificăm, se creează un precedent și o chestiune de politică a sportului.

Va veni următorul club și va spune: «Păi, stai, mă, că s-a putut cu FCSB! Vrem și noi!»”, a precizat Justin Ștefan.

Justin Ştefan: „Nu modificăm regulamentul de la o zi la alta”

Acesta a precizat că simplul fapt că suprafața de joc nu se află în cele mai bune condiții nu este suficient pentru ca Liga să accepte inversarea turului cu returul.

„OK, gazonul de pe «Arcul de Triumf» nu e cel mai bun, dar nu e nici cel mai prost pe care l-am văzut în fotbalul românesc.

Avem un regulament pe care, dacă nu-l luăm în considerare și renunțăm la reguli, o să ajungem mai devreme sau mai târziu la haos sau la decizii din astea subiective: «Îmi place de tine, accept; nu-mi place de tine sau mi-ai făcut ceva, nu accept». Respecți regulamentul.

Nu «Ție îți dau o derogare că suntem într-o relație bună». Nu! Indiferent de relația în care suntem, dacă e regulamentul ăsta, îl aplicăm.

Nu ne place? Atenție, nu-l modificăm de la o zi la alta, că am avut și trendul ăsta. Nu ne plăcea regulamentul, mâine - Comitet de Urgență, modificăm regulamentul. Nu!

Eu le-am spus celor de la FCSB: «Dacă există dovezi care să arate că e imposibil să-și desfășoare jocul pe «Arcul de Triumf», atunci analizăm ce putem să facem»”, a mai spus oficialul LPF.

Orice solicitare din partea unui club trebuie analizată întotdeauna pe regulament. Se poate pe regulament? Dacă există soluții pe regulament, chiar și așa, la limită, în zona gri, le luăm în considerare, că vrem să ajutăm cluburile. Nu se poate? Atunci ne pare rău, nu se poate, fără supărare! Justin Ștefan, secretarul general al LPF

Ce stadioane au găzduit Derby de România

  • Stadionul Naţional - 23 August - 64
  • Dinamo - 40
  • Național Arena - 34
  • Ghencea - 34
  • Republicii - 14
  • Arcul de Triumf - 2
  • Cotroceni - 2
  • Municipal, Brașov - 1
  • Tineretului, Brașov - 1
  • Venus - 1

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