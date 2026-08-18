Scandal la vârful FIFA Un director de top a fost demis după ce l-a criticat aspru pe Infantino
Gianni Infantino Foto: Imago
Campionate

Scandal la vârful FIFA Un director de top a fost demis după ce l-a criticat aspru pe Infantino

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 18.08.2026, ora 12:12
alt-text Actualizat: 18.08.2026, ora 12:12
  • Kevin Lamour (46 de ani), directorul de operațiuni al FIFA, a părăsit forul mondial după ce l-a criticat public pe președintele Gianni Infantino (56 de ani).
  • Lamour s-a opus planului acestuia de a crea o companie comercială care urma să gestioneze o parte dintre drepturile și veniturile competițiilor FIFA.
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FIFA a confirmat luni, 17 august, încetarea colaborării cu Lamour, însă nu a precizat motivul despărțirii.

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Kevin Lamour, unul dintre cei mai importanți directori, demis de FIFA după criticile la adresa lui Infantino

Francezul ocupa din noiembrie 2024 funcția de director de operațiuni, una dintre cele mai importante poziții executive din cadrul FIFA, după președinte și secretarul general. Anterior, lucrase timp de mai mulți ani la UEFA.

Plecarea lui Lamour vine în plin scandal în jurul proiectului FIFA Forward Enterprise, promovat de Gianni Infantino.

Planul prevedea crearea unei companii evaluate la aproximativ 20 de miliarde de dolari, care ar fi administrat o parte importantă a activelor comerciale ale FIFA, inclusiv cele legate de Cupa Mondială.

O participație de până la 20% urma să poată fi vândută unor investitori privați.

Este proiectul unei singure persoane. Nu numai că acest proiect nu trebuie să se concretizeze… dar a sosit momentul ca liderii politici din lumea fotbalului să-și pună întrebările potrivite și să ia deciziile corecte. Și dacă asta înseamnă că îmi voi pierde slujba, atunci așa să fie. Cel puțin, voi dormi liniștit la noapte Kevin Lamour, fost director de operațiuni FIFA

La aproximativ două săptămâni și jumătate după intervenția publică a lui Lamour, FIFA a anunțat încetarea raporturilor cu directorul de operațiuni.

„FIFA poate confirma că relația profesională dintre FIFA și Kevin Lamour, în calitatea sa de Chief Operating Officer, s-a încheiat la 17 august 2026.

FIFA îi mulțumește lui Kevin pentru cei doi ani de activitate și îi urează mult succes în viitor”, a transmis un purtător de cuvânt al forului mondial, conform espn.com.

Kevin Lamour, în dreapta jos. Foto: Imago Kevin Lamour, în dreapta jos. Foto: Imago
Kevin Lamour, în dreapta jos. Foto: Imago

Lamour nu este primul oficial important care s-a delimitat de proiect.

Carlos Cordeiro, unul dintre consilierii lui Gianni Infantino și fost președinte al Federației Americane de Fotbal, și-a dat demisia după ce a criticat aceeași inițiativă comercială.

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