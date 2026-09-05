VAR decide pentru Kovacs Momentele care au provocat confuzie pe „Arc”: Istvan Kovacs, arbitrul-dezastru +13 foto
Fotograful GOLAZO.ro a văzut clar faultul lui Cîrjan asupra lui Korenica. Kovacs a decis invers inițial. Foto: Raed Krishan
Superliga

VAR decide pentru Kovacs Momentele care au provocat confuzie pe „Arc”: Istvan Kovacs, arbitrul-dezastru

alt-text Theodor Jumătate , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video) , Raed Krishan (video&foto)
alt-text Publicat: 05.09.2026, ora 20:59
alt-text Actualizat: 05.09.2026, ora 21:34
  • DINAMO - FCSB. Istvan Kovacs a greșit două decizii importante în prima repriză. De fiecare dată a fost salvat de VAR.
  • Arbitrul a dat întâi lovitură liberă de la marginea careului pentru Dinamo și era invers. Apoi a dictat penalty pentru FCSB. Anulat!
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Cel mai bun arbitru român, Istvan Kovacs, cel care a condus toate finalele competițiilor intercluburi UEFA, a fost dezastruos în prima repriză a derbyului Dinamo - FCSB.

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„Centralul” în vârstă de 41 de ani a greșit toate deciziile sâmbătă seară, pe „Arcul de Triumf”.

Kovacs a văzut fault la Korenica asupra lui Cîrjan. A fost invers

A avut nevoie de mai mult de cinci minute în total pentru a întoarce două hotărâri.

Mai întâi, la jumătatea primei reprize, a fluierat o lovitură liberă de la marginea careului pentru Dinamo.

A văzut fault al lui Korenica asupra lui Cîrjan, căpitanul roș-albilor.

A fost chemat la monitor de asistentul video George Găman. Nu a fost faultul lui Korenica, a fost invers: Cîrjan l-a călcat pe noul jucător roș-albastru. Cadrul surprins de fotograful GOLAZO.ro Raed Krishan putea fi folosit ca probă VAR. Și Kovacs a dat lovitură liberă pentru FCSB.

Dinamo - FCSB. Penalty-ul cerut de „câini” și decizia lui Istvan Kovacs (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
Dinamo - FCSB. Penalty-ul cerut de „câini” și decizia lui Istvan Kovacs (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)

Galerie foto (13 imagini)

Dinamo - FCSB. Penalty-ul cerut de „câini” și decizia lui Istvan Kovacs (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) Dinamo - FCSB. Penalty-ul cerut de „câini” și decizia lui Istvan Kovacs (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) Dinamo - FCSB. Penalty-ul cerut de „câini” și decizia lui Istvan Kovacs (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) Dinamo - FCSB. Penalty-ul cerut de „câini” și decizia lui Istvan Kovacs (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) Dinamo - FCSB. Penalty-ul cerut de „câini” și decizia lui Istvan Kovacs (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
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Kovacs a dat penalty pentru FCSB. L-a anulat cu VAR!

Aproape imediat, a dictat penalty pentru FCSB. Pentru el, Opruț l-a faultat pe Boutoutaou.

VAR l-a chemat din nou la margine: Kovacs a modificat din nou decizia inițială: nu a fost fault, nu a fost penalty!

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