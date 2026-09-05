Atac murdar la emblema Dinamo Scenografia ultrașilor FCSB pe „Arc”: un câine care lasă în peluză o efigie maronie a marii rivale

DINAMO - FCSB. Atmosferă incendiară sâmbătă seară pe „Arc”, dar și un duel al insultelor între galerii la 50 de zile de la startul Ligii 1.

Peluza Nord roș-albastră, alt mesaj împotriva noii embleme alb-roșii.

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Campionatul a început de fix 50 de zile și avem derby. Dinamo - FCSB, nu la Cluj, în București, tot pe „Arcul de Triumf”, acolo unde s-a jucat și în primăvară, în barajul de Conference câștigat de roș-albaștri.

Un meci sold-out, așa s-a anunțat, nici nu era greu, pe o arenă mică, de 8.000 de locuri.

După șapte etape, presiunea e mare. Dinamo e lider, dar are numai trei puncte avans față de FCSB.

Fanii oaspeți speră, chiar dacă la club și echipă e haos.

Jocul insultelor cu fileu la Dinamo - FCSB

Suporterii FCSB, toți 400 în negru, au ocupat peluza cu 90 de minute înaintea meciului. Din prima clipă, și-au arătat intențiile, au afișat un banner pe care scria „Nu orice idee merită ținută în tine”. Și un tufiș la mijloc. Alt atac la adresa noii embleme a lui Dinamo. Sugestia era evidentă cu tufișul.

Prima scandare, prima insultă FCSB: „Ae, ao, la m… Dinamo”. A început șirul nesfârșit al insultelor lansate dintr-o parte în alta, ca un meci de tenis.

Și „Dinamo, Dinamo” s-a transformat rapid în „M… Steaua”. Niciun derby nu e altfel, niciun meci nu e altfel între două echipe din București sau între două rivale din Liga 1.

FCSB, atac la emblema rivalei: câinele care a lăsat o efigie maronie

Ultrașii PCH au pregătit mereu o scenografie pentru confruntarea cu FCSB. Nimic special acum, doar trei tribune acoperite de o mare de tăblie albe și roșii. Dungi albe și roșii.

În peluza opusă, Peluza Nord a dus insulta emblemei rivalei până la capăt.

Un „câine” a fost „plimbat” până la tufiș și acolo a lăsat în urmă noua efigie a lui Dinamo. O emblemă maronie.

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