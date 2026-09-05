Atac murdar la emblema Dinamo Scenografia ultrașilor FCSB pe „Arc”: un câine care lasă în peluză o efigie maronie a marii rivale +10 foto
Scenografia fanilor FCSB pe „Arcul de Triumf”
Superliga

Atac murdar la emblema Dinamo Scenografia ultrașilor FCSB pe „Arc”: un câine care lasă în peluză o efigie maronie a marii rivale

alt-text Theodor Jumătate , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video) , Raed Krishan (video&foto)
alt-text Publicat: 05.09.2026, ora 20:51
alt-text Actualizat: 05.09.2026, ora 20:52
  • DINAMO - FCSB. Atmosferă incendiară sâmbătă seară pe „Arc”, dar și un duel al insultelor între galerii la 50 de zile de la startul Ligii 1.
  • Peluza Nord roș-albastră, alt mesaj împotriva noii embleme alb-roșii. 
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Campionatul a început de fix 50 de zile și avem derby. Dinamo - FCSB, nu la Cluj, în București, tot pe „Arcul de Triumf”, acolo unde s-a jucat și în primăvară, în barajul de Conference câștigat de roș-albaștri.

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Un meci sold-out, așa s-a anunțat, nici nu era greu, pe o arenă mică, de 8.000 de locuri.

După șapte etape, presiunea e mare. Dinamo e lider, dar are numai trei puncte avans față de FCSB.

Fanii oaspeți speră, chiar dacă la club și echipă e haos.

Jocul insultelor cu fileu la Dinamo - FCSB

Suporterii FCSB, toți 400 în negru, au ocupat peluza cu 90 de minute înaintea meciului. Din prima clipă, și-au arătat intențiile, au afișat un banner pe care scria „Nu orice idee merită ținută în tine”. Și un tufiș la mijloc. Alt atac la adresa noii embleme a lui Dinamo. Sugestia era evidentă cu tufișul.

Dinamo - FCSB. Scenografia ultrașilor de la Peluza Nord (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
Dinamo - FCSB. Scenografia ultrașilor de la Peluza Nord (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)

Galerie foto (10 imagini)

Dinamo - FCSB. Scenografia ultrașilor de la Peluza Nord (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) Dinamo - FCSB. Scenografia ultrașilor de la Peluza Nord (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) Dinamo - FCSB. Scenografia ultrașilor de la Peluza Nord (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) Dinamo - FCSB. Scenografia ultrașilor de la Peluza Nord (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Dinamo - FCSB. Scenografia ultrașilor de la Peluza Nord (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
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Prima scandare, prima insultă FCSB: „Ae, ao, la m… Dinamo”. A început șirul nesfârșit al insultelor lansate dintr-o parte în alta, ca un meci de tenis.

Și „Dinamo, Dinamo” s-a transformat rapid în „M… Steaua”. Niciun derby nu e altfel, niciun meci nu e altfel între două echipe din București sau între două rivale din Liga 1. 

Dinamo - FCSB. Scenografia fanilor dinamoviști (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
Dinamo - FCSB. Scenografia fanilor dinamoviști (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)

Galerie foto (7 imagini)

Dinamo - FCSB. Scenografia fanilor dinamoviști (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) Dinamo - FCSB. Scenografia fanilor dinamoviști (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) Dinamo - FCSB. Scenografia fanilor dinamoviști (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) Dinamo - FCSB. Scenografia fanilor dinamoviști (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) Dinamo - FCSB. Scenografia fanilor dinamoviști (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
+7 Foto
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FCSB, atac la emblema rivalei: câinele care a lăsat o efigie maronie

Ultrașii PCH au pregătit mereu o scenografie pentru confruntarea cu FCSB. Nimic special acum, doar trei tribune acoperite de o mare de tăblie albe și roșii. Dungi albe și roșii.

În peluza opusă, Peluza Nord a dus insulta emblemei rivalei până la capăt.

Un „câine” a fost „plimbat” până la tufiș și acolo a lăsat în urmă noua efigie a lui Dinamo. O emblemă maronie.

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