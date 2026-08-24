Întăriri pentru Dinamo  „Câinii” ar fi bătut palma pentru un atacant  din Serie A   +47 foto
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Întăriri pentru Dinamo „Câinii” ar fi bătut palma pentru un atacant din Serie A

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 24.08.2026, ora 18:08
alt-text Actualizat: 24.08.2026, ora 18:08
  • Dinamo ar fi ajuns la un acord cu Sassuolo pentru transferul tânărului atacant român Mario David (18 ani).
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Mario David, atacant originar din Bacău, și-a început cariera la echipele de juniori de la FC Botoșani și a trecut și pe la Dinamo.

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Dinamo l-ar fi transferat pe Mario David

După ce președintele dinamovist Andrei Nicolescu a anunțat recent că echipa lui Nuno Campos mai vrea un atacant, „câinii” s-au mișcat rapid și ar fi bătut palma pentru un internațional de tineret.

Este vorba de Mario David, care ar fi fost transferat luni de Dinamo de la Sassuolo, anunță jurnalistul Emanuel Roșu.

Tânărul atacant ar urma să joace inițial pentru echipa secundă a „câinilor”, înainte să ajungă sub comanda lui Nuno Campos.

Mario David a ajuns în Italia la începutul anului 2024, atunci când a fost transferat de Ternana, formație pentru care a jucat doar la nivel de juniori.

După doar jumătate de an a plecat la Sassuolo, unde a evoluat pentru mai multe categorii de vârstă ale echipei.

3 selecții
are Mario David pentru naționala U19 a României. A marcat 2 goluri. A bifat prezențe și la reprezentativele U18 și U16 ale României

Cifrele lui Mario David în carieră:

  • Sassuolo U18: 38 de meciuri, 6 goluri
  • Sassuolo U17: 21 meciuri, 3 goluri
  • Ternana U17: 3 meciuri
  • Ternana U19: 2 meciuri
  • FC Botoșani: un meci
100% mai urmează niște mișcări. Discutăm cu mister (n.r. - antrenorul Nuno Campos). Tendința acum este să aducă o extremă. Și cu siguranță căutăm un atacant. Mai căutăm un atacant, pentru că timpul ne-a demonstrat că ne trebuie încă un atacant. Andrei Nicolescu, președinte Dinamo, la Prima Sport

FOTO: Dinamo - U Cluj 2-1, ultimul meci jucat de „câini”

Dinamo - U Cluj Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg
Dinamo - U Cluj Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg

Galerie foto (47 imagini)

Dinamo - U Cluj Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - U Cluj Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - U Cluj Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - U Cluj Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - U Cluj Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg
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