Transfer de milioane din Liga 1! Farul a bătut palma pentru noul puști-minune. Ce sumă ar urma să încaseze

Farul Constanța ar fi ajuns la o înțelegere cu un club din străinătate pentru transferul lui Iustin Doicaru (19 ani), noul puști-minune al clubului.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Tânărul atacant a avut un start foarte bun de sezon și a beneficiat la maximum de încrederea noului antrenor, Ioan Ovidiu Sabău.

Farul ar fi bătut palma cu Rizespor pentru transferul lui Iustin Doicaru

Constănțenii ar urma să încaseze 1,5 milioane de euro pentru transferul lui Doicaru, după ce au ajuns la un acord cu turcii de la Rizespor, formație la care este legitimat și Valentin Mihăilă.

Tot ca parte a înțelegerii, Farul ar urma să încaseze și 15% dintr-un viitor transfer al atacantului, informează fanatik.ro.

3 goluri și o pasă decisivă a reușit Doicaru în 6 meciuri, în acest start de sezon

Ciprian Marica, unul dintre acționarii clubului din Constanța, a comentat situația lui Doicaru.

„Știu că erau discuții destul de avansate. Dacă s-a concretizat ceva, de ieri până azi, nu știu. Suma e în jur de 1,5 milioane de euro, plus procente și bonusuri realizabile. Se va ajunge la o sumă mai mare.

Dacă mă întrebi personal, dacă jucătorul mai era ținut, putea fi vândut chiar cu 5 milioane de euro. Aceasta este suma vehiculată pentru anumiți atacanți din România, doar că ei deja au o vârstă, au ajuns la apogeu, au demonstrat ce pot, iar cluburile cer 5 milioane de euro.

Pentru Doicaru, care are 19 ani, care abia a «ridicat capul» și a demonstrat că are potențial, puteam obține o sumă mult mai mare. Clubul trebuie să rămână sustenabil, să își respecte angajamentele, astfel că nu ne permitem să riscăm ceva.

Noi am fost întotdeauna prudenți, nu ne-am întins mai mult decât ne-a fost plapuma. Trebuie să mai aducem jucători și, dacă e posibil, să mai și plece”, a declarat Ciprian Marica, potrivit sport.ro.

FOTO. Supergolul reușit de Doicaru în meciul cu Csikszereda

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport