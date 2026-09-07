„Magnet” pentru rivali Nepotul lui Victor Pițurcă,  fan Dinamo? » La fel s-a întâmplat și în cazul lui Rotaru și Ienei

După ce nepotul lui Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, și cel al lui lui Emeric Ienei, fost mare antrenor al Stelei, au ajuns să lucreze pentru Dinamo, și nepotul lui Victor Pițurcă pare să fi devenit un susținător al „câinilor”.

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Lucas Cladoveanu este nepotul lui Mihai Rotaru și ocupă funcția de delegat la Dinamo, odată cu începerea acestui sezon.

La Dinamo lucrează și Darius Manciu, nepotul lui Emeric Ienei. Acesta activează în departamentul comercial al „câinilor”.

Nepotul lui Victor Pițurcă, fan Dinamo?

Gruparea dinamovistă „Nuova Guardia 1996 București” susține că Noah Pițurcă, nepotul lui Victor Pițurcă, e și el fan Dinamo.

Într-o postare pe Facebook, Noah poartă un tricou al lui Dinamo și ține în mână un banner cu sigla clubului și a grupării ultras.

„Evoluția apare când generațiile noi repara greșelile celor vechi. Noah Pițurcă - pe drumul cel bun!”, a notat Nuova Guardia 1996 București.

Noah Pițurcă este fiul Cristinei Ich și al lui Alex Pițurcă și are aproape 7 ani.

Victor Pițurcă este un fost mare jucător al Stelei, în perioada 1982-1989, timp în care a câștigat și Cupa Campionilor Europeni, în anul 1986.

În cariera de antrenor, Pițurcă a pregătit-o pe Steaua în patru mandate diferite: martie - iunie 1992, iulie 2000 - iunie 2002, octombrie 2002 - iunie 2004 și iunie - august 2010.

De-a lungul timpului, Victor Pițurcă le-a mai pregătit pe U Craiova și Al-Ittihad. A fost și selecționerul României în două mandate.

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