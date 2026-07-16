Lucas Cladoveanu (22 de ani), nepotul lui Mihai Rotaru, face pasul la prima echipă a lui Dinamo.

Tânărul va ocupa funcția de delegat și își va începe activitatea în noul rol la meciul de duminică, programat la Ploiești.

În organigrama clubului se află și Darius Manciu, nepotul lui Emeric Ienei.

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Cladoveanu este promovat în cadrul clubului, după ce din luna martie a fost team manager la Dinamo 2, iar anterior a lucrat ca ofițer de legătură la Federația Română de Fotbal. Tânărul a absolvit și cursul de team manager organizat de FRF.

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În noua funcție, Cladoveanu se va ocupa de o parte dintre documentele necesare înaintea partidelor, va verifica situația jucătorilor trecuți pe foaia de joc și va ține legătura cu arbitrii și cu ceilalți oficiali.

LPF și FRF au fost informate despre schimbarea făcută de Dinamo.

„Lucas este deja în club și a început la echipa a doua. A urmat cursuri de specialitate, are experiență în zona administrativă, vorbește mai multe limbi străine și este dinamovist.

Este apreciat de oamenii din club”, au declarat surse din interiorul clubului trumedia.ro.

Lucas Cladoveanu. Foto: Instagram, @lucascladoveanu

Cladoveanu are o legătură mai veche cu Dinamo. A fost juniorul clubului la grupa jucătorilor născuți în 2003 și a fost coleg inclusiv cu ex-dinamovistul Costin Amzăr.

În 2012, la amicalul Dinamo - Barcelona de pe Arena Națională, a intrat pe teren ca mascotă, alături de Alexis Sanchez.

Lucas Cladoveanu, primul din stânga, înaintea meciului Dinamo - FC Barcelona. Foto: trumedia.ro

Nepotul lui Emeric Ienei este și el angajat de Dinamo

La Dinamo lucrează și Darius Manciu, nepotul lui Emeric Ienei. Acesta activează în departamentul comercial al lui Dinamo, după ce a fost voluntari aproximativ șase luni și a reușit să-i convingă pe conducătorii clubului să îl angajeze.

Deși bunicul său a scris istorie pe banca Stelei, Manciu este suporter dinamovist din copilărie, conform prosport.ro.

„Pentru mine, să pot să lucrez la Dinamo este un vis împlinit în totalitate. Mă bucur că mă trezesc dimineața și pot să fiu parte din reconstrucția clubului, în revenirea echipei acolo unde-i este locul”, a spus acesta.

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