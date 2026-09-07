Salvat dintr-un Ferrari în flăcări VIDEO: Un pilot britanic,  scos din monopost de rivalul care și-a abandonat propria mașină și a intervenit

Scene terifiante în China GT, la Shanghai. Pilotul britanic Ollie Millroy (36 de ani) a fost scos dintr-un Ferrari cuprins de flăcări de rivalul Loek Hartog (23 de ani), care și-a abandonat propria mașină și a intervenit înainte ca echipele de intervenție să ajungă la locul accidentului.

Millroy a supraviețuit, dar are mai multe fracturi și o leziune pulmonară.

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Un accident violent produs sâmbătă, pe Circuitul Internațional din Shanghai, în cadrul campionatului China GT, putea avea consecințe dramatice pentru Ollie Millroy.

Ferrari-ul pilotului britanic a fost lovit în urma unui incident în lanț și a luat foc imediat, iar Millroy a rămas blocat în cockpit.

Salvat de rival dintr-un Ferrari în flăcări

Accidentul s-a produs în prima cursă a weekendului, în zona virajului 14, după aproximativ 20 de minute de la start.

Neil Verhagen, aflat la volanul unui BMW M4 GT3, a intrat în contact cu Ferrari-ul lui David Chen după ce a pierdut controlul pe suprafața umedă. Cele două mașini au revenit necontrolat spre pistă și au lovit Ferrari-ul 296 GT3 Evo pilotat de Millroy.

În urma impactului, mașina britanicului Ollie Millroy a fost cuprinsă de flăcări, iar cel care a intervenit decisiv a fost unul dintre adversarii săi, olandezul Loek Hartog.

Ollie Millroy delivers an emotional message to thank Loek Hartog for saving his life yesterday in Shanghai, China.



"I am still alive tonight, entirely thanks to one man; Loek Hartog stopped instantly with no flag marshalls or fire crews in sight, and risked his own life to get… pic.twitter.com/tWACBXQcXO — MV33Racing🏎 (@MV33Racing) September 6, 2026

Imaginile surprinse de camera de bord a lui Hartog arată momentul în care pilotul olandez își oprește Porsche-ul, coboară și aleargă spre Ferrari-ul incendiat.

Hartog a încercat mai întâi să ajungă la Millroy prin partea laterală a mașinii. Când nu a reușit să-l scoată, a luat un extinctor pentru a lupta cu flăcările, după care a reușit să ajungă la pilot și să-l extragă din cockpit.

On avait vu le crash… 😳



Mais ces images montrent le courage de Loek Hartog.🔥 La Ferrari d’Ollie Millroy est en flammes. Il s’arrête, descend de sa Porscheet se précipite pour le sortir de la voiture 👏



©️ Phantom Global Racing#ChinaGT #LoekHartog #OllieMillroy #Motorsport pic.twitter.com/IkCV15vzIe — endurancelive.fr (@Endurance_Live) September 6, 2026

Operațiunea de salvare a durat aproximativ 49 de secunde, potrivit relatării motorsport.com.

Millroy a dezvăluit gravitatea rănilor suferite: cinci coaste fracturate, claviculă fracturată, fracturi la mână și la un deget, precum și un plămân contuzionat.

El urma să fie supus unor intervenții chirurgicale înainte de începerea recuperării.

Cursa a fost oprită după accident și nu a mai fost reluată.

„Îți datorez viața”

După accident, Millroy a transmis un mesaj emoționant în care i-a mulțumit lui Hartog.

Pilotul britanic a spus că nu își amintește perioada cuprinsă între aproximativ 30 de secunde înainte de accident și o oră după acesta.

„Sunt încă în viață în această seară, în totalitate datorită unui singur om. @loekhartog_, cel care s-a oprit instantaneu, fără să fie vreun comisar de cursă sau echipaj de pompieri în apropiere, și și-a riscat propria viață pentru a mă scoate din mașină.

Nu-mi amintesc nimic din intervalul cuprins între 30 de secunde înainte de accident și o oră după acesta, dar voi ține minte pentru tot restul vieții incredibilul său act de curaj.

Într-o zi le voi spune această poveste celor trei copii ai mei, și în ochii lor Loek va fi cel mai mare supererou din istorie.

În această seară stau aici cu 5 coaste rupte, clavicula ruptă, mâna și un deget rupte și un plămân contuzionat, dar lucrurile puteau fi mult mai grave.

Mulțumesc, Loek. Îți datorez viața pentru gestul tău altruist de astăzi.

Mulțumesc tuturor pentru mesajele voastre pline de grijă. Voi încerca să vă răspund acum, pentru că voi avea câteva zile de stat la pat.

În această seară îmi număr stelele norocoase, asta e sigur. Fern este în avion și vine aici, iar eu sunt înconjurat de echipa mea, de familia mea taiwaneză și chineză, Team AAI.

Mâine voi avea câteva intervenții chirurgicale pentru a pune totul la locul său, apoi voi avea nevoie de câteva săptămâni de odihnă aici înainte să pot zbura.

Mulțumesc celor de la @ferrariraces pentru că au construit o mașină capabilă să reziste unui asemenea impact și îmi pare rău pentru echipa noastră @aaimotorsports și pentru coechipierul meu @_yinyux, că astăzi v-ați pierdut „racheta”.

Reconstrucție, recuperare și apoi din nou «pe cai». ✌️”.

Hartog: „ Mi-au trecut prin minte foarte multe gânduri”

La rândul său, Loek Hartog a încercat să minimalizeze propriul gest.

Pilotul olandez, în vârstă de 23 de ani, a explicat că nu a stat pe gânduri atunci când a văzut Ferrari-ul în flăcări.

Hartog a spus că a presupus imediat că pilotul nu se putea extrage singur și că, în acel moment, nu a considerat că există o alternativă la oprirea mașinii și intervenția sa.

Iată mesajul său:

„Sunt copleșit de susținerea primită din partea tuturor în ultimele două zile. ❤️

Mă simt incredibil de norocos să fac parte dintr-o comunitate a sporturilor cu motor care are grijă de membrii săi.

Vă mulțumesc pentru toate mesajele și pentru sprijinul transmis lui Ollie, soției și familiei sale, dar și mie și familiei mele. Înseamnă foarte mult pentru mine.

Acum mă întorc acasă și, sincer, abia aștept să ajung. Deocamdată mă simt bine, dar, în mod firesc, în ultimele zile mi-au trecut prin minte foarte multe gânduri.

Cel mai important, vreau să mă asigur că toate aceste gânduri și tot ceea ce am trăit sunt canalizate către ceva constructiv.

Așa cum a spus Ollie: să ne asigurăm că, pe viitor, nicio altă persoană nu va mai trebui să treacă vreodată prin ceea ce am trecut noi❤️”.

Acuzații către echipele de intervenție

Accidentul a declanșat însă și o controversă privind modul în care au intervenit serviciile de securitate ale circuitului.

Echipa AAI Motorsports a criticat dur răspunsul organizatorilor și a susținut că Millroy nu a primit imediat asistența necesară după ce Ferrari-ul a luat foc.

Mai mult, echipa a anunțat că se retrage din restul sezonului China GT, invocând modul în care a fost gestionat accidentul.

Organizatorii China GT au reacționat și au anunțat că vor investiga incidentul.

Într-o declarație oficială, aceștia au recunoscut că există aspecte care trebuie îmbunătățite în ceea ce privește organizarea competiției, măsurile de siguranță, răspunsul de urgență, operațiunile de salvare și serviciile medicale.

Organizatorii i-au mulțumit public lui Hartog pentru intervenția imediată.

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