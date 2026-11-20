Dinamo va juca în prima etapă a returului sezonului regulat cu Petrolul, sâmbătă de la 20:30

Partida se va disputa la Slobozia, după închiderea Arenei Naționale

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Roș-albii au pus abia în această seară biletele în vânzare, însă într-un număr redus, mai multe fiind rezervate deja de abonați. Arena „1 Mai” are 6.000 de locuri.

Dinamo - Petrolul, pe stadionul din Slobozia

Unii dintre abonații care nu pot ajunge sau dintre cei care au accesat rapid pagina de cumpărare a tichetelor înainte să fie sold out majoritatea sectoarelor le revând pe grupurile de dinamoviști.

Clubul a postat un comunicat oficial prin care le recomandă suporterilor să nu aibă încredere în aceste practici, deoarece riscă să nu poată intra deloc la meci și vor face deplasarea la Slobozia degeaba.

„Ne-am bucurat să vedem interesul ridicat pentru meciul pe care îl vom disputa mâine împotriva celor de la Petrolul Ploiești, pe stadionul din Slobozia.

Cu toate acestea, am observat în mediul online mai multe persoane care ofereau bilete spre vânzare în privat.

Clubul descurajează ferm această practică și îi îndeamnă pe suporteri să își achiziționeze bilete doar din sursă sigură, prin intermediul partenerului nostru, bilete.ro.

Deoarece biletele sunt în format electronic și validitatea lor poate fi confirmată doar prin scanare la poarta de acces, cumpărătorul nu poate verifica în prealabil dacă biletul a mai fost „vândut” și altor persoane.

Dacă achiziționați bilete din alte surse decât cele oficiale, există riscul să obțineți un tichet care nu mai este valid în momentul în care ajungeți la stadion, în cazul în care a fost validat de altă persoană înaintea dumneavoastră.

Biletele pentru acest meci se găsesc doar pe site-ul bilete.ro. Orice altă sursă care le comercializează nu este sigură, iar clubul nu își poate asuma răspunderea pentru aceste tichete de acces”, au scris „câinii” pe Facebook.

Prețul biletelor:

Tribuna 0 Categoria 1 (B-C-D-E) = 135 lei

Tribuna 0 Categoria 2 (A-F) = 90 lei

Tribuna 2 (A-B-C-D-E-F) = 60 lei

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