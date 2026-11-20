FC Botoșani - FC Voluntari 3-3. Sebastian Mailat (28 de ani) a reacționat după remiza din prima etapă a returului din sezonul regulat.

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Formația lui Marius Croitoru a condus cu 3-0, însă a fost egalată după ce a încasat 3 goluri în 9 minute de la ilfoveni.

Sebastian Mailat: „Ne e rușine să ne privim în ochi”

Căderea echipei sale l-a șocat pe Mailat, care nu s-a putut bucura nici măcar de golul pe care l-a marcat.

„Nu înțelegeam ce se întâmplă. Ne e rușine să ridicăm capul din pământ. Ne e rușine să ne privim în ochi.

(n.r. - Ce anume s-a rupt în jocul echipei?) Sincer, nici nu știu... După ce ai 3-0 și în 10 minute ești egalat, ce să se rupă? S-a rupt echipa. S-a rupt cu totul.

Nu am mai știut să gestionăm. Nu am mai știut să ținem de minge. Și ne-a costat asta.

Nu e niciun avantaj moral (n.r. - golul pe care l-a marcat). Eram mai fericit dacă nu marcam și luăm cele 3 puncte. E clar că avem nevoie de puncte. Nu mă interesează dacă marchez sau nu. E important să adunăm puncte și să fim acolo.

Nu vorbește nimeni. Stăm în vestiar și ne uităm unii la alții. Nu avem ce să discutăm. Cum am spus, ne e rușine să ridicăm capul din pământ. Ne e rușine să ne privim în ochi”, a declarat Mailat, la Digi Sport.

Cu remiza de vineri, Botoșani a ajuns la 5 meciuri consecutive fără eșec în Liga 1, fiind la doar un punct deasupra locurilor de baraj.

Marius Croitoru: „Nu ai voie să iei trei goluri în 10 minute, nu ai voie!”

„Mi-e greu să descriu în cuvinte ce simt. În 10 minute să se schimbe total jocul... N-am mai pățit. Am mai pățit o dată, la Clinceni, în play-off, unde aveam 3-1 și s-a terminat 3-4. Dar să ai o cădere inexplicabilă, mi-e greu să-mi găsesc cuvintele.

Din păcate, după ieșirea forțată a lui Hervin, pentru că nu s-a antrenat trei săptămâni și nu a mai putut duce nivelul jocului, echipa nu a mai ținut de minge la mijloc. Am dat posibilitatea ca printr-o execuție și goluri cu minge respinsă în al meu...

Deci, e incredibil! Vă dau cuvântul meu că și la antrenament, dacă avem 3-0, mi-e greu să fac cealaltă echipă să egaleze. Din păcate, am avut niște jucători care după schimbări nu au venit cu... E inexplicabil, vă dau cuvântul meu de onoare.

Nu îmi vine să cred cum am luat trei goluri în 10 minute și să se schimbe așa un joc pe care l-ai controlat până în minutul 60. Să n-ai un lider în teren... N-aș vrea să vorbesc prea multe, sunt prea supărat și n-aș vrea să zic nimic acum.

Poți să ai 3-0 și cu Brazilia, cu Argentina! Ai 3-0 în minutul 65, cât era. Nu ai voie să iei trei goluri în 10 minute, nu ai voie! Echipă de Liga 1, acasă la tine. N-aș vrea să nominalizez, că n-am de ce acum. Asta este.

Am vorbit puțin cu jucătorii. Dacă aș intra acum în vestiar și aș vorbi, mi-e că spun lucruri care nu-și au momentul. Poate momentul este, dar nu e cazul. De asta mai bine mă abțin, mai las să treacă timpul și după o să mă duc la ei”, a declarat tehnicianul moldovenilor, Marius Croitoru, la Prima Sport.

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