Alexandru Gîț a revenit pe teren după aproape șapte luni de la accidentarea horror suferită în aprilie, când a suferit o dublă fractură de tibie și peroneu.

Fundașul lui FC Voluntari a intrat în minutul 88 al meciului cu FC Botoșani (3-3) și a bifat, la 29 de ani, și debutul în Liga 1.

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Alexandru Gîț (26 de ani) a revenit pe teren după aproape șapte luni de absență, provocate de accidentarea gravă suferită sezonul trecut, pe 30 aprilie, în partida FC Voluntari - FC Bihor, 2-1, din play-off-ul Ligii 2.

Alexandru Gîț a revenit la FC Voluntari după dubla fractură de tibie și peroneu și a debutat în Liga 1

Fundașul dreapta al lui FC Voluntari a bifat primele minute într-un meci oficial vineri, 20 noiembrie, în confruntarea spectaculoasă cu FC Botoșani, încheiată la egalitate, scor 3-3, în etapa a 16-a din SuperLiga.

Gîț a fost introdus de antrenorul Florin Pîrvu în minutul 88, în locul lui Nuno Rodrigues.

Pentru fundașul ilfovenilor, revenirea are o semnificație aparte: după șapte luni departe de gazon, Gîț a bifat și prima apariție în primul eșalon al fotbalului românesc, la 29 de ani.

Mă bucur că am revenit pe teren. A fost totul bine, un meci cu de toate, cu multe goluri și o revenire spectaculoasă. Sunt fericit că am debutat în Superliga și că am reușit să obținem un punct, după ce am fost conduși cu 3-0 Alexandru Gîț, fundaș FC Voluntari

Alex Gîț a fost rezervă în ultima etapă din sezonul regular, la Sepsi - FC Voluntari (2-1).

Alexandru Gîț, accidentare horror în aprilie

Coșmarul fundașului a început pe 30 aprilie, în finalul meciului FC Voluntari - FC Bihor, disputat pe un teren desfundat, în etapa a 7-a din play-off-ul Ligii 2.

În minutul 90, în urma unui contact cu Răzvan Gunie, Gîț a suferit o dublă fractură de tibie și peroneu.

Fotbalistul a avut nevoie de o intervenție chirurgicală de urgență la Spitalul Floreasca, iar primele estimări indicau o perioadă de recuperare de aproximativ 7-8 luni.

„Am simțit o lovitură foarte puternică deasupra gleznei drepte, pe exterior, când adversarul a intrat prin alunecare.

Am simțit instant durerea și mi-am dat seama imediat că osul nu mai era continuu”

Fractura a fost destul de complicată. Peroneul s-a rupt mai jos, aproape de gleznă, și asta a necesitat mai multă atenție”, a povestit Alexandru Gîț, pentru GOLAZO.ro.

Imediat după intervenția chirurgicală, FC Voluntari i-a arătat că se bazează în continuare pe el și i-a prelungit contractul cu încă două sezoane, în ciuda accidentării grave.

Alexandru Gîț (medalion) a urlat de durere după ce și-a rupt piciorul drept Foto: captură Prima Sport

FC Voluntari, revenire spectaculoasă de la 0-3

Revenirea fundașului s-a produs într-unul dintre cele mai spectaculoase meciuri ale etapei. FC Voluntari a obținut un punct la Botoșani, după ce a fost condusă cu 3-0.

Gazdele au punctat prin Mailat (4), Dumiter (28) și Mitrov (53), însă ilfovenii au revenit incredibil în repriza secundă. Merloi (65), Chică-Roșă (71) și Nuno Rodrigues (74) au stabilit scorul final, 3-3.

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