Dan Gătăianțu, președintele CA și directorul financiar de la Dinamo, a explicat pe larg situația financiară a clubului și așteptările pe care le are pentru finalul lui 2026.

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Oficialul „câinilor” are perspective foarte optimiste pentru anul ce se încheie și estimează o creștere de 15% a veniturilor clubului, provenită din mai multe direcții, dar fără a lua în calcul banii din transferuri.

Dan Gătăianțu: „Mă aștept la un plus de aproximativ 15% comparativ cu anul anterior”

„Dacă vorbim doar de acele venituri recurente, eu mă aștept ca anul ăsta să avem, per total, peste toate liniile, un plus de aproximativ 15% comparativ cu anul anterior.

Noi deja știm că în 2026 avem venituri din transferuri care sunt mai mici comparativ cu 2025. 2025 a fost și anul când l-am vândut pe Dennis Politic, dar nu numai. Și astfel, per total, cifra de afaceri pentru 2026 eu mă aștept să fie undeva în apropiere de 10 milioane de euro.

Eu cred că ce este foarte îmbucurător este că, dacă ne uităm la fiecare linie în parte, creșterile într-adevăr reflectă o creștere organică, sănătoasă.

În primul și în primul rând mă bucur foarte mult că toate veniturile din zona de contracte de publicitate cresc într-o rată foarte, foarte frumoasă în continuare, adică chiar creștere mai mare decât 2025 față de 2024.

Suntem mai bine organizați, echipa funcționează mai bine, oamenii în cadrul echipelor au trecut și ei printr-o curbă de învățare.

Noi avem o vizibilitate mult mai bună și mult mai măsurabilă față de impactul pe care noi, ca brand, putem să-l creăm pentru un partener, lucru pe care evident îl valorificăm.

Și lucrurile astea sunt foarte bune, pentru că asta este un proces care o să dureze în continuare și creșterea asta constantă arată că suntem pe o traiectorie corectă”, a declarat Dan Gătăianțu, potrivit dinamo1948.club.

Dan Gătăianțu: „Mă aștept și la o creștere cu privire la biletele și abonamentele vândute”

Totodată, oficialul „alb-roșiilor” estimează creșteri ale veniturilor din bilete și abonamente, însă nu este la fel de optimist și în privința produselor comercializate de club.

„Pe de altă parte, mă aștept și la o creștere cu privire la biletele și abonamentele vândute. Aici nu o să fie chiar atât de mare ca la contractele de publicitate, dar o să fie tot double digit, undeva la 15–20%. Mă aștept undeva în zona aceasta.

O zonă puțin mai complicată este vânzarea de merchandising, unde observi niște comportamente la nivel de piață puțin îngrijorătoare. Adică se observă, în general, în toată zona asta de retail, o descreștere de vânzări, o oarecare nesiguranță percepută.

În general, aceste cifre observ că se duc într-o zonă de stagnare sau chiar descreștere, lucru pe care îl simțim și noi. Adică și aici, în zona asta, mă aștept să fie poate chiar la același nivel ca anul trecut”, a mai explicat Gătăianțu.

În momentul în care participi în cupele europene, se schimbă regulile jocului pentru clubul respectiv. Sau, hai să zic mai atent, se pot schimba, pentru că și tu, ca club, trebuie să faci ceva pe zona administrativă. Dan Gătăianțu, președinte CA Dinamo

Directorul financiar a încheiat apoi într-o notă și mai pozitivă, printr-un calcul prin care estimează venituri de până la 25 de milioane de euro pentru Dinamo, dacă echipa va reuși o calificare în cupele europene.

„În România, tu dacă închei un sezon pe primele trei locuri, o să iei un venit de la drepturile TV în jur de 2,5 milioane de euro.

Doar prin faptul că te-ai calificat în grupele Conference League și ai trecut de preliminarii, ai vândut niște bilete și ai luat niște drepturi TV în plus, tu deja ai niște venituri de aproximativ 6 milioane de euro în plus.

Aceste 6 milioane plus cele 2,5 din drepturile naționale, adică 8,5 milioane, ar trebui, dacă tu reușești să exploatezi clubul cum fac cluburile moderne, să reprezinte 40% din veniturile tale.

Deci automat, dintr-o dată, vorbești de venituri de, nu știu, ești undeva în zona de 20–25 de milioane de euro”, a mai transmis Gătăianțu.

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