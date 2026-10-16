Arbitrul Istvan Kovacs (42 de ani) a fost prezent la un eveniment dedicat tehnologiei, inovației și educației, care s-a desfășurat la Sfântu Gheorghe.

„Centralul” nu a mai arbitrat de pe 5 septembrie, de la derby-ul Dinamo - FCSB (2-1), din etapa #8 din Superliga.

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După Derby de România, care s-a disputat pe „Arcul de Triumf”, Kovacs a fost criticat dur din cauza deciziilor luate. Gigi Becali chiar a avut un derapaj la adresa arbitrului.

Istvan Kovacs, prezent la evenimentul Mind Formers

În cadrul celei de-a doua ediții a evenimentului Mind Formers, unul dintre subiectele abordate de Istvan Kovacs a fost sistemul VAR și impactul acestuia asupra fotbalului modern.

„Apariția VAR-ului a reprezentat un lucru foarte bun pentru meseria de arbitru și pentru fotbal, în general. Nu pot spune că ne-a făcut neapărat munca mai ușoară, dar cu siguranță ne-a făcut-o diferită.

Consider foarte utilă folosirea tehnologiei în arbitraj, însă cred că tot factorul uman este cel care va avea ultimul cuvânt, decizia finală”, a declarat Istvan Kovacs, conform newsbv.ro.

În contextul în care evenimentul la care a fost prezent se concentrează pe dezvoltarea tinerilor, arbitrul originar din Carei le-a transmis și un mesaj celor aflați la început de drum.

„Celor care se pregătesc să-și aleagă calea în viață, le transmit că talentul fără muncă, seriozitate și perseverență nu valorează nimic”, a mai spus Kovacs, într-un mesaj postat și în limba română, și în limba maghiară.

Istvan Kovacs nu a mai arbitrat de mai bine de o lună, dar a fost delegat la meciul dintre Oțelul și Csikszereda de astăzi, de la ora 18:00, din etapa #12 a Superligii.

7 meciuri a arbitrat Istvan Kovacs în acest sezon: 4 în Superliga, 2 în preliminariile Ligii Campionilor și unul în campionatul Arabiei Saudite

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