Dinamo anunță că negocierile cu fundașul Tomas Ribeiro (26 de ani) au intrat în impas.

Favorită pentru a obține semnătura portughezului a devenit Beitar Ierusalim.

Dinamo i-ar fi oferit lui Tomas Ribeiro un salariu de 15.000 euro, însă cele două părți nu au ajuns la un acord.

Dinamo ar putea rata un nou transfer

Rămas liber de contract după ce s-a despărțit de Farense, Tomas Ribeiro a devenit o țintă de transfer pentru Dinamo. Discuțiile s-au împotmolit însă.

„ Cu Ribeiro nu am avansat, s-au blocat negocierile. Sunt șanse mai mari să nu vină ”, a declarat Andrei Nicolescu, potrivit fanatik.ro.

Fundașul central a evoluat în Portugalia, pentru B SAD, Vitoria Guimaraes și Farense, dar și în Elveția, unde a jucat pentru Grasshoppers.

1.000.000 euro este cota de piață a lui Tomas Ribeiro, potrivit Transfermarkt

În sezonul precedent, Tomas Ribeiro a evoluat în 16 partide și a marcat două goluri, cu Braga, 2-0, și cu Benfica, 2-3.

Beitar Ierusalim a intrat pe fir

Fundașul portughez ar negocia cu Beitar Ierusalim, care a terminat sezonul trecut pe locul 4, în prima ligă israeliană, scrie sport5.co.il.

Lusitanul este mai bine cotat decât fundașii clubului din Ierusalim. El ar concura pentru un loc în primul „11” cu Brayan Carabali, Gil Cohen și Ori Dahan.

Beitar Ierusalim a evoluat în preliminariile Conference League, însă parcursul trupei israeliene s-a încheiat în turul III, fiind eliminată de Riga FC, 3-4 la general.

Clubul din capitala Israelului a disputat meciurile europene de pe teren propriu la Ploiești, pe stadionul „Ilie Oană”.

Dinamo continuă campania de transferuri

După ce au adus 14 jucători, în această perioadă de mercato, campania de transferuri a celor de la Dinamo continuă.

„Încercăm să mai aducem jucători care să se potrivească sistemului, bugetului, felului în care vede domnul Kopic fotbalul. Mai vrem să aducem 2-3 jucători”, a spus președintele clubului Dinamo, Andrei Nicolescu, conform sursei citate.

„Câinii roșii” au adus 10 jucători liberi de contract și cu patru fotbaliști pentru au plătit, în total, 1.450.000 euro.

Raul Opruț (24 de ani), fundaș stânga - 250.000 euro;

Cristian Mihai (20 de ani), mijlocaș defensiv - 350.000 euro;

Nikita Stoinov (19 ani), fundaș central - 450.000 euro;

Andrei Mărginean (23 de ani), mijlocaș defensiv - 450.000 euro.

VIDEO „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport