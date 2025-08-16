Dinamo - UTA Arad 1-1. Mamoudou Karamoko (25 de ani), noul atacant al „câinilor”, a reușit să marcheze primul său gol în alb-roșu și promite că e doar începutul.

Mamoudou Karamoko a înscris golul care i-a adus un punct lui Dinamo în duelul lui UTA. Atacantul francez promite că nu se va opri aici.

Dinamo - UTA Arad 1-1 . Promisiunea lui Karamoko: „Vreau să înscriu 15 goluri pentru Dinamo”

„E bine să înscrii. Prima repriză a fost ok, a doua, însă, am avut o mulțime de șanse de a înscrie. Din păcate, nu am reușit.

Și eu am ratat. Câteodată, se întâmplă. Nu contează că am fost rezervă, asta a fost decizia antrenorului.

Îmi place mai mult în partea stângă, dar dacă antrenorul mă folosește atacant, respect, până la urmă, le prefer pe ambele.

Vreau să înscriu 15 goluri în acest sezon”, a declarat Mamoudou Karamoko, la finalul partidei.

Karamoko a sosit la Dinamo, liber de contract, după ce s-a despărțit de FC Copenhaga.

Cătălin Cîrjan: „Dinamo nu se poate mulțumi cu un punct acasă”

Cătălin Cîrjan, care a oferit pasa decisivă la golul lui Karamoko, era nemulțumit de rezultat și de joc.

„Sunt dezamăgit. Am jucat acasă, Dinamo se poate mulțumi cu un punct. Am făcut o repriză slabă. A semănat cu cea de la Metaloglobus. Sunt fericit că ne-am mobilizat în partea a doua.

Nu am o explicație pentru joc, de ce nu putem să arătăm la fel două reprize. Jucăm pentru Dinamo, trebuie să arătăm altfel, să jucăm bine și să câștigăm.

Săptămâna asta mă voi antrena mai bine. Nu există presiune pe mine. Eu sunt numărul 10 la Dinamo și trebuie să-mi asum acest rol. Când vine mingea la mine, trebuie să creez pericol”, a spus Cătălin Cîrjan la Prima Sport.

Speram să dau golul victoriei, dar nu a fost să fie în seara asta. Am avut și cu stângul și cu dreptul, dar pur și simplu nu am intrat în seara asta. O să mă antrenez mai mult săptămâna următoare și sper să intre la următorul meci. Cătălin Cîrjan, căpitan Dinamo

Dinamo București va întâlni, sâmbătă, 23 august, pe Cluj-Arena, pe Universitatea Cluj, în etapa #7 din Superliga.

