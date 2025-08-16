Ambiții mari Promisiunea lui Karamoko după reușita cu UTA: „Vreau să înscriu 15 goluri pentru Dinamo” + ce spune Cîrjan +40 foto
Mamoudou Karamoko FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro
Superliga

Ambiții mari Promisiunea lui Karamoko după reușita cu UTA: „Vreau să înscriu 15 goluri pentru Dinamo” + ce spune Cîrjan

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (video) , Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 16.08.2025, ora 09:00
alt-text Actualizat: 16.08.2025, ora 09:09
  • Dinamo - UTA Arad 1-1. Mamoudou Karamoko (25 de ani), noul atacant al „câinilor”, a reușit să marcheze primul său gol în alb-roșu și promite că e doar începutul.

Mamoudou Karamoko a înscris golul care i-a adus un punct lui Dinamo în duelul lui UTA. Atacantul francez promite că nu se va opri aici.

Dinamo - UTA Arad 1-1 „Câinii” smulg un punct într-un meci pe care îl termină în  9 jucători!
Citește și
Dinamo - UTA Arad 1-1 „Câinii” smulg un punct într-un meci pe care îl termină în 9 jucători!
Citește mai mult
Dinamo - UTA Arad 1-1 „Câinii” smulg un punct într-un meci pe care îl termină în  9 jucători!

Dinamo - UTA Arad 1-1. Promisiunea lui Karamoko: „Vreau să înscriu 15 goluri pentru Dinamo”

„E bine să înscrii. Prima repriză a fost ok, a doua, însă, am avut o mulțime de șanse de a înscrie. Din păcate, nu am reușit.

Și eu am ratat. Câteodată, se întâmplă. Nu contează că am fost rezervă, asta a fost decizia antrenorului.

Îmi place mai mult în partea stângă, dar dacă antrenorul mă folosește atacant, respect, până la urmă, le prefer pe ambele.

  • Vreau să înscriu 15 goluri în acest sezon”, a declarat Mamoudou Karamoko, la finalul partidei.

Karamoko a sosit la Dinamo, liber de contract, după ce s-a despărțit de FC Copenhaga.

Cătălin Cîrjan: „Dinamo nu se poate mulțumi cu un punct acasă”

Cătălin Cîrjan, care a oferit pasa decisivă la golul lui Karamoko, era nemulțumit de rezultat și de joc.

„Sunt dezamăgit. Am jucat acasă, Dinamo se poate mulțumi cu un punct. Am făcut o repriză slabă. A semănat cu cea de la Metaloglobus. Sunt fericit că ne-am mobilizat în partea a doua.

Nu am o explicație pentru joc, de ce nu putem să arătăm la fel două reprize. Jucăm pentru Dinamo, trebuie să arătăm altfel, să jucăm bine și să câștigăm.

Săptămâna asta mă voi antrena mai bine. Nu există presiune pe mine. Eu sunt numărul 10 la Dinamo și trebuie să-mi asum acest rol. Când vine mingea la mine, trebuie să creez pericol”, a spus Cătălin Cîrjan la Prima Sport.

Speram să dau golul victoriei, dar nu a fost să fie în seara asta. Am avut și cu stângul și cu dreptul, dar pur și simplu nu am intrat în seara asta. O să mă antrenez mai mult săptămâna următoare și sper să intre la următorul meci. Cătălin Cîrjan, căpitan Dinamo
  • Dinamo București va întâlni, sâmbătă, 23 august, pe Cluj-Arena, pe Universitatea Cluj, în etapa #7 din Superliga.
Dinamo - UTA. Foto - Raed Krishan (4).jpg
Dinamo - UTA. Foto - Raed Krishan (4).jpg

Galerie foto (40 imagini)

Dinamo - UTA. Foto - Raed Krishan (1).jpg Dinamo - UTA. Foto - Raed Krishan (2).jpg Dinamo - UTA. Foto - Raed Krishan (3).jpg Dinamo - UTA. Foto - Raed Krishan (4).jpg Dinamo - UTA. Foto - Raed Krishan (5).jpg
+40 Foto
labels.photo-gallery

VIDEO „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

Kopic cere transferuri Tehnicianul lui Dinamo nu înțelege inconstanța elevilor săi: „A fost greu de privit”
Superliga
00:20
Kopic cere transferuri Tehnicianul lui Dinamo nu înțelege inconstanța elevilor săi: „A fost greu de privit”
Citește mai mult
Kopic cere transferuri Tehnicianul lui Dinamo nu înțelege inconstanța elevilor săi: „A fost greu de privit”
„Nu pot să fac asta în fața lor” Abdallah a explicat gestul făcut după ce a marcat cu Dinamo: „M-am simțit mândru”
Superliga
00:05
„Nu pot să fac asta în fața lor” Abdallah a explicat gestul făcut după ce a marcat cu Dinamo: „M-am simțit mândru”
Citește mai mult
„Nu pot să fac asta în fața lor” Abdallah a explicat gestul făcut după ce a marcat cu Dinamo: „M-am simțit mândru”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

”Putin cere teritorii pentru pace”. Îngrijorările Europei de Est și ale României după fraza nebăgată în seamă din Alaska
”Putin cere teritorii pentru pace”. Îngrijorările Europei de Est și ale României după fraza nebăgată în seamă din Alaska
”Putin cere teritorii pentru pace”. Îngrijorările Europei de Est și ale României după fraza nebăgată în seamă din Alaska
dinamo bucuresti uta arad catalin cirjan Mamoudou Karamoko
Știrile zilei din sport
Mult zgomot, puțin fotbal Remiză ștearsă în mini-derby-ul CS Dinamo - CSA Steaua
Liga 2
16.08
Mult zgomot, puțin fotbal Remiză ștearsă în mini-derby-ul CS Dinamo - CSA Steaua
Citește mai mult
Mult zgomot, puțin fotbal Remiză ștearsă în mini-derby-ul CS Dinamo - CSA Steaua
Se retrage Florin Niță? Ultimele detalii despre situația portarului naționalei » Negocieri surpriză
Superliga
16.08
Se retrage Florin Niță? Ultimele detalii despre situația portarului naționalei » Negocieri surpriză
Citește mai mult
Se retrage Florin Niță? Ultimele detalii despre situația portarului naționalei » Negocieri surpriză
Coman, înapoi în Superliga?  Doi granzi interesați de semnătura internaționalului român » Ce salariu vrea
Superliga
16.08
Coman, înapoi în Superliga? Doi granzi interesați de semnătura internaționalului român » Ce salariu vrea
Citește mai mult
Coman, înapoi în Superliga?  Doi granzi interesați de semnătura internaționalului român » Ce salariu vrea
„Îi anunț pe toți dinamoviștii” Primarul Bucureștiului, detalii de ultimă oră despre construcția  noului stadion Dinamo:  „O veste bună”
Superliga
16.08
„Îi anunț pe toți dinamoviștii” Primarul Bucureștiului, detalii de ultimă oră despre construcția noului stadion Dinamo: „O veste bună”
Citește mai mult
„Îi anunț pe toți dinamoviștii” Primarul Bucureștiului, detalii de ultimă oră despre construcția  noului stadion Dinamo:  „O veste bună”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:33
FCSB, costuri ca Iohannis Campioana va achita un preț exorbitant pentru charterul cu care va face deplasarea la Aberdeen
FCSB, costuri ca Iohannis Campioana va achita un preț exorbitant pentru charterul cu care va face deplasarea la Aberdeen
10:54
Destinație-surpriză pentru Aioani Portarul pleacă de la Rapid » Va semna cu o formație din Golful Persic
Destinație-surpriză pentru Aioani Portarul pleacă de la Rapid » Va semna cu o formație din Golful Persic
11:06
Flick, supărat pe jucători Barcelona a câștigat clar cu Mallorca, 3-0, dar antrenorul s-a enervat: „Nu e posibil așa ceva!” + Cum a jucat Rashford la debut
Flick, supărat pe jucători Barcelona a câștigat clar cu Mallorca, 3-0, dar antrenorul s-a enervat: „Nu e posibil așa ceva!” + Cum a jucat Rashford la debut
10:18
Rapid - FCSB nu va fi sold out Câte bilete s-au vândut pentru derby-ul etapei #6
Rapid - FCSB nu va fi sold out Câte bilete s-au vândut pentru derby-ul etapei #6
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?
Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!
Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al <span>derby-ului</span>
Top stiri din sport
Record uluitor I-a depășit pe Messi și LeBron James și Steph Curry!
Campionate
16.08
Record uluitor I-a depășit pe Messi și LeBron James și Steph Curry!
Citește mai mult
Record uluitor I-a depășit pe Messi și LeBron James și Steph Curry!
 A căzut în gol! VIDEO Moment șocant » Fotbalistul a sărit gardul după ce a marcat, dar s-a prăbușit într-un șanț de peste 3 metri!
Campionate
16.08
A căzut în gol! VIDEO Moment șocant » Fotbalistul a sărit gardul după ce a marcat, dar s-a prăbușit într-un șanț de peste 3 metri!
Citește mai mult
 A căzut în gol! VIDEO Moment șocant » Fotbalistul a sărit gardul după ce a marcat, dar s-a prăbușit într-un șanț de peste 3 metri!
Moment special pentru Kopic  VIDEO Un fan a intrat pe teren la final și s-a dus direct la antrenorul lui Dinamo » Ce a urmat
Superliga
16.08
Moment special pentru Kopic VIDEO Un fan a intrat pe teren la final și s-a dus direct la antrenorul lui Dinamo » Ce a urmat
Citește mai mult
Moment special pentru Kopic  VIDEO Un fan a intrat pe teren la final și s-a dus direct la antrenorul lui Dinamo » Ce a urmat
 „Criminali din 1939” UEFA va lua măsuri drastice după meciul dintre israelieni și polonezi, din Conference League. Un român a fost titular
Conference League
16.08
„Criminali din 1939” UEFA va lua măsuri drastice după meciul dintre israelieni și polonezi, din Conference League. Un român a fost titular
Citește mai mult
 „Criminali din 1939” UEFA va lua măsuri drastice după meciul dintre israelieni și polonezi, din Conference League. Un român a fost titular

Echipe/Competiții

fcsb 91 CFR Cluj 27 dinamo bucuresti 16 rapid 36 Universitatea Craiova 26 petrolul ploiesti 5 Poli Iasi 2 uta arad 17 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 Gino Iorgulescu europa league fcsb conference league dan sucu
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
17.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share