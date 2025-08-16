Dinamo trece printr-o perioadă dificilă după ce a rămas fără soluții pentru postul de fundaș stânga.

Raul Opruț (27 de ani) s-a accidentat în meciul cu UTA Arad, scor 1-1, și nu se știe dacă va putea juca în meciul cu U Cluj, de etapa viitoare.

Ieri, 15 august, Dinamo a remizat cu UTA Arad, scor 1-1. Abdallah, fostul jucător al „câinilor”, a marcat golul arădenilor în meciul de pe Arena Națională.

Dinamo a rămas fără fundași stânga

Raul Opruț s-a accidentat în partida cu UTA Arad, încheiată la egalitate, scor 1-1.

Acesta a avut probleme la coapsă în startul meciului, dar a continuat să joace cu un bandaj, până în minutul 55, când nu a mai rezistat.

Pe postul de fundaș stânga a trecut Armstrong, aripă dreapta de meserie.

Încă nu se știe dacă Raul Opruț va fi apt pentru meciul cu Universitatea Cluj de sâmbătă, 23 august, de la ora 21:30, din cadrul etapei 7 din Superliga. Jucătorul lui Dinamo va efectua niște teste zilele următoare.

În situația în care Raul Opruț nu va putea evolua în Ardeal, Dinamo nu mai are alte variante de înlocuire pe postul de fundaș stânga.

Singura soluție pentru echipa antrenată de Zeljko Kopic este să facă o improvizație, exact ca aseară, când Armstrong a trecut în locul lui Opruț.

Dinamo, listă lungă de jucători indisponibili

Dinamo ar fi avut o variantă pentru postul de fundaș stânga, mai exact Antonio Bordușanu, însă acesta s-a accidentat în amicalul cu Omonia Nicosia, din perioada de pregătire, scor 2-2, și este încă în recuperare.

Conducerea lui Dinamo caută cu disperare pe piața transferurilor un fundaș stânga pentru a-i oferi o dublură pe post lui Raul Opruț.

De asemenea, Georgi Milanov și Cristian Mihai sunt suspendați la Cluj, în timp ce Cristi Licsandru este încă accidentat. Totodată, Sivis și Mărginean sunt incerți.

În acest moment, singura rezervă pentru fundașii de bandă la Dinamo este Alexandru Tabuncic, un fundaș dreapta de 19 ani.

Cum ar putea arăta Dinamo cu U Cluj:

Epassy - Ikoko, Boateng, Stoinov, Armstrong - Kyriakou, Gnahore, Cîrjan - Caragea, Karamoko, Musi

În acest moment, Dinamo se află pe locul 6 în Superliga, după ce a obținut 9 puncte din 6 meciuri disputate.

VIDEO Un fan a intrat pe teren la final și s-a dus direct la antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic » Ce a urmat

Citește și