Lovitură de imagine Sponsorul FCSB ironizat de Becali a semnat cu Dinamo chiar înainte de Derby de România!

Dinamo a anunțat, vineri, că a încheiat un parteneriat cu fostul sponsor al rivalei FCSB, prin intermediul căruia „câinii” vor încasa o sumă importantă.

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Dinamo se pregătește de Derby de România, care este programat pe 5 septembrie, în etapa #8 din Liga 1, și care se va disputa pe stadionul „Arcul de Triumf”.

Dinamo a ajuns la o înțelegere cu Walter Tosto, fostul sponsor de la FCSB

Walter Tosto, noul sponsor al „câinilor”, va fi imprimat pe lateralul tricourilor de joc. În urma acestui parteneriat, Dinamo ar urma să primească aproximativ 300.000 de euro pe sezon, conform prosport.ro.

Este o companie cu mii de angajați și o cifră de afaceri de sute de milioane de euro, care are sedii în Italia și România și care se ocupă cu producerea echipamentelor critice pentru instalații industriale.

„Ne bucurăm să anunțăm un nou parteneriat pentru clubul nostru – Walter Tosto se alătură Familiei Dinamo și devine partener oficial!

Walter Tosto este o companie italiană, lider în Europa și recunoscută la nivel mondial ca o excelență tehnologică în proiectarea și producția de componente critice pentru industria de proces, în special pentru sectoarele chimic, petrochimic, oil & gas, nuclear și energetic.

Dinamo și Walter Tosto împărtășesc un sistem de valori comun și au aceeași misiune – consolidarea, dezvoltarea continuă și generarea unui impact pozitiv asupra mediului și al oamenilor!

Viziunea este de asemenea un element comun, aceasta fiind determinată de principiul de a fi primii în industrie, de a depăși așteptările oamenilor și de a fi un model de progres și sustenabilitate.

Walter Tosto va apărea și pe tricoul oficial de joc al echipei, fiind poziționat pe lateralul echipamentului.

Acest parteneriat reprezintă încă o dovadă a faptului că Dinamo este capabilă să atragă parteneri importanți în piață, care sunt un exemplu de profesionalism și calitate în industria în care activează.

Împreună pentru performanță!”, a anunțat Dinamo, joi, pe rețelele de socializare.

Walter Tosto a fost sponsorul secundar al celor de la FCSB până la finalul sezonului trecut. În 2021, Gigi Becali a ironizat parteneriatul cu această companie:

„Sunt unii care fac cazane și vor să intre și ei să sponsorizeze”, a spus patronul FCSB, conform sursei citate.

Sponsorul principal al lui Dinamo este Superbet, din 2024, parteneriat care le aduce în cont „câinilor” suma de 500.000 de euro pe sezon. Un alt sponsor important pentru Dinamo este și Hils, prin Hils Development.

Pentru echipa antrenată de Nuno Campos urmează duelul de sâmbătă cu Corvinul, de la ora 21:30, din etapa 7 din Liga 1. Meciul va fi transmis live pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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