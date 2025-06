„Ne simțim foarte bine acolo” Zeljko Kopic a ales între Arcul de Triumf și Arena Națională: „ Nu am avut sentimentul că jucăm «acasă»”

Zeljko Kopic (47 de ani), tehnicianul lui Dinamo, a vorbit despre meciurile disputate în sezonul 2024/2025 pe Arcul de Triumf, respectiv Arena Națională.

Dinamo a avut parte de două jumătăți de sezon diametral opuse.

„Câinii” și-au disputat majoritatea meciurilor considerate pe teren propriu pe Arcul de Triumf, acolo unde au reușit să câștige foarte multe puncte importante în sezonul regulat, ceea ce le-a permis accederea în play-off.

Ulterior, roș-albii s-au mutat pe Arena Națională, acolo unde nu a reușit să câștige nicio partidă indiferent dacă a fost gazdă sau oaspete.

Zeljko Kopic: „Când mergi acolo o dată sau de două ori pe an, este greu să te adaptezi”

Zeljko Kopic a vorbit despre diferențele dintre cele două stadioane și este convins că Dinamo va arata altfel sezonul viitor când va mai juca pe Arena Națională.

„Este ceva despre care toți jucătorii vorbesc, ceva ce discutam constant: atmosfera pe care o creează suporterii, energia lor, conexiunea dintre noi toți pe stadionul Arcul de Triumf – este una foarte puternică.

Ne simțim foarte bine acolo din perspectiva acestei conexiuni cu fanii, a sentimentului că suntem cu adevărat «acasă».

Totuși, calitatea gazonului nu este la nivelul dorit. Mai ales când plouă, când au loc meciuri de rugby — nu e vina oamenilor care muncesc acolo, pentru că este extrem de dificil. Dacă cu trei zile înainte a fost un meci de rugby, e imposibil să ai un gazon perfect.

Sentimentul este bun, dar din nou, calitatea terenului nu este la cel mai înalt nivel.

În schimb, pe Arena Națională, încă de la început nu am avut sentimentul că jucăm «acasă». Când mergi acolo o dată sau de două ori pe an, este greu să te adaptezi. E diferit față de Arcul de Triumf, unde majoritatea jucătorilor au adunat multe meciuri.

Totuși, am avut senzația că echipa s-a adaptat, că am jucat câteva meciuri bune pe Arena Națională. De exemplu, meciul cu CFR de pe teren propriu — a fost un meci foarte bun, am dominat, am avut ocazii.

Chiar și unele meciuri cu FCSB, sau acel meci fără mine pe bancă, cu Farul – am condus 1-0 până aproape de final și am avut câteva oportunități.

Cred că echipa s-a adaptat, s-a simțit mai bine acolo, și că în sezonul viitor vom avea un sentiment mult mai bun când vom juca pe Arena Națională.

Din ce am auzit și ce am discutat împreună, sezonul viitor vom alterna meciurile între Arcul de Triumf și Arena Națională.

Dar cel mai important lucru pentru viitorul clubului va fi noul stadion. Cred că aceea va fi o cu totul altă poveste — când vom avea casa noastră, când vom fi acolo în fiecare zi, în fiecare săptămână. Asta va duce clubul la un alt nivel, cu siguranță”, a explicat Zeljko Kopic pentru Radio Dinamo 1948.

Dinamo a încheiat stagiunea 2024/2025, pe locul 6, cu 31 de puncte.

