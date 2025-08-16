Mohamed Salah (33 de ani) nu și-a putut stăpâni lacrimile în finalul partidei cu Bournemouth, din prima etapă din Premier League, 4-2.

După ce s-a terminat meciul, fanii lui Liverpool au cântat minute în șir cântecul dedicat lui Diogo Jota, ceea ce a provocat emoții în rândul „cormoranilor”.

Liverpool a jucat ieri, 15 august, prima partidă din Premier League, cu Bournemouth. Formația lui Arne Slot s-a impus cu scorul de 4-2, unul dintre marcatori fiind egipteanul Salah, cu gol a 10-a oară consecutiv la meciul de deschidere al sezonului.

Mohamed Salah, momente emoționante la finalul meciul cu Bournemouth

Meciului câștigat de Liverpool a fost plin de emoție, cu o scenografie specială în memoria lui Diogo Jota și a fratelui său, Andre Silva, care și-au pierdut viața într-un teribil accident rutier pe 3 iulie.

Mohamed Salah a fost printre cei care nu și-a putut stăpâni emoțiile. Egipteanul s-a oprit în fața fanilor, a aplaudat și a început să plângă, mergând apoi spre vestiare.

Mohamed Salah was in tears after Liverpool's 4-2 win over Bournemouth.



An emotional night at Anfield ❤️



pic.twitter.com/4DXgoPFzOG — Stan Sport Football (@StanSportFC) August 15, 2025

Mo Salah: „Colegii de echipă vin și pleacă, dar nu așa”

„Chiar nu am cuvinte. Până ieri, nu m-am gândit niciodată că mă va speria ceva când mă voi întoarce la Liverpool după pauză.

Colegii de echipă vin și pleacă, dar nu așa. Va fi extrem de greu să accept că Diogo nu va mai fi acolo când ne vom întoarce.

Gândurile mele sunt alături de soția lui, de copiii lui și, bineînțeles, de părinții lui care și-au pierdut brusc fiii.

Cei apropiați lui Diogo și ai fratelui său, Andre, au nevoie de tot sprijinul pe care îl pot primi. Nu vor fi uitați niciodată”, scria Salah pe 4 iulie.

La 2-2, știți ce jucător căutam să trimit în teren... pe Diogo Jota. Dar nu am putut, din motive teribile. Totul a fost atât de impresionant și atât de puternic, iar aceasta este principala mea emoție după meci Arne Slot, antrenorul lui Liverpool, după partida de aseară

Toți jucătorii au apreciat gestul fanilor de ieri și i-au aplaudat pe aceștia în timp ce îl omagiau pe Diogo Jota.

Liverpool a reușit să câștige primul meci al noului sezon din Premier League cu scorul de 4-2 în fața lui Bournemouth.

Pentru „cormorani” au marcat Ekitike (37), Gakpo (49), Chiesa (88) și Salah (90+4), în timp ce pentru oaspeți a înscris Semenyo (64, 76).

Tribut pentru Diogo Jota în meciul Liverpool-Bournemouth

De asemenea, înainte de startul partidei de pe Anfield, în tribunele „Kop” și „Sir Kenny Dalglish” au fost ridicate pancarte pe care scria „DJ20” și „AS30”, inițialele celor doi frați și numerele pe care le purtau aceștia pe tricouri.

În timpul momentului de reculegere, jucătorii Liverpool au stat braț la braț, cu capetele plecate, în cercul de la jumătatea terenului.

Fotbaliștii ambelor echipe au purtat banderole negre, iar la fel au procedat și antrenorul Arne Slot și membrii staff-ului său.

Tot în semn de tribut pentru fostul jucător portughez, Liverpool a decis să retragă definitiv numărul 20, la toate nivelurile, atât în echipele de seniori ale clubului, cât și la nivelul academiei.

Diogo Jota, fost jucător la formația lui Arne Slot, a murit, alături de fratele său, Andre Silva, în noaptea de 2 spre 3 iulie, în urma unui accident rutier produs pe autostrada A-52 în provincia Zamora, Spania.

182 de meciuri a jucat Diogo Jota pentru Liverpool

