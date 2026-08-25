Dolly Parton și legăturile cu sportul  Celebra artistă a încetat din viață. Concerte pe stadioane și ținute speciale: „Mă alegeam cu ochii vineți”
Dolly Parton
Diverse

Dolly Parton și legăturile cu sportul Celebra artistă a încetat din viață. Concerte pe stadioane și ținute speciale: „Mă alegeam cu ochii vineți”

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 25.08.2026, ora 21:14
alt-text Actualizat: 25.08.2026, ora 21:32
  • Dolly Parton, una dintre cele mai cunoscute artiste americane, a murit azi, la vârsta de 80 de ani
  • Deși numele ei este asociat în primul rând cu muzica, Parton a avut de-a lungul anilor mai multe apariții și colaborări care au legat-o de lumea sportului.
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Una dintre cele mai cunoscute conexiuni a fost cu Tennessee Volunteers, echipa de fotbal american a Universității din Tennessee.

În noiembrie 2023, Parton a fost prezentă la meciul dintre Tennessee și Georgia, disputat pe Neyland Stadium, unde a interpretat celebrul cântec „Rocky Top”, asociat cu formația din Knoxville.

Dolly Parton și Tennessee Volunteers

Prezența artistei la partida dintre Volunteers și Georgia a avut o puternică încărcătură simbolică. Originară din Tennessee, Parton a apărut pe teren îmbrăcată în culorile echipei și a interacționat cu publicul de pe Neyland Stadium, unul dintre cele mai cunoscute stadioane de fotbal american din Statele Unite.

În aceeași zi, formația Pride of the Southland Marching Band a dedicat un moment special artistei în timpul pauzei. Membrii orchestrei au interpretat mai multe dintre cântecele sale, printre care „Jolene”, „9 to 5”, „Coat of Many Colors” și „I Will Always Love You”.

Dolly și „diddly squats”

Unul dintre cele mai simpatice citate ale lui Dolly este despre softball, sport pe care îl practica în copilărie. Într-un interviu din 1981, Parton spunea:

„Eram destul de bună la asta, de fapt, când eram mai mică. Apoi am ajuns în situația în care nu puteam să alerg fără să mă aleg cu ochii vineți. A trebuit să renunț.”

Ea povestea, în același interviu, că era invitată și la emisiuni de televiziune în care vedetele participau la diverse probe sportive, dar refuza să apară. „Mereu mă rugau să joc baseball, să joc tenis sau să particip la probele de alergare, dar nu am participat niciodată”, explica Parton.

Are și o replică memorabilă despre exercițiile fizice. Întrebată în 2016 dacă face sport, Parton a răspuns în stilu-i caracteristic:

„Da! Sunt mare fană a exercițiilor fizice. În fiecare zi fac diddly squats (n.r. expresie care înseamnă „nimic”, care care conține și cuvântul squats - genuflexiuni).

Moment special la meciul Cowboys

Un alt episod important din relația lui Dolly Parton cu sportul american a avut loc în NFL. În noiembrie 2023, artista a susținut spectacolul din pauza meciului de Thanksgiving dintre Dallas Cowboys și Washington Commanders, pe AT&T Stadium.

Parton a intrat pe teren într-o ținută inspirată de echipa din Dallas și a interpretat mai multe dintre melodiile sale. Printre acestea s-a numărat și o versiune a piesei „We Are the Champions”, a formației Queen.

Legătura cu NASCAR

Parton a avut conexiuni și cu motorsportul. În 2019, imaginea artistei a fost folosită pe un automobil care a concurat la Bristol Motor Speedway, una dintre cele mai importante piste din calendarul NASCAR.

Inițiativa a venit în contextul promovării legăturii sale cu zona East Tennessee, regiune în care s-a născut și a crescut.

Relația lui Parton cu sportul a fost, în principal, una de susținător și de invitat special, nu de participant direct. Totuși, prezențele sale la meciuri de fotbal american, spectacolele organizate în timpul partidelor NFL și asocierea cu NASCAR au făcut-o o apariție familiară și în lumea sportului american.

Dolly Parton interpretând unul dintre cele mai cunoscute hituri ale sale, Jolene

Dolly Parton a avut o carieră de peste șase decenii și a devenit una dintre cele mai importante figuri din lumea muzicii country.

Născută în 1946, în Tennessee, artista a început să cânte încă din copilărie și a ajuns să vândă peste 100 de milioane de albume la nivel mondial. A compus aproximativ 3.000 de cântece, iar printre cele mai cunoscute se numără „Jolene”, „9 to 5”, „Coat of Many Colors” și „I Will Always Love You”.

Parton a avut succes și în cinematografie, debutând în filmul „9 to 5”, pentru care a primit o nominalizare la Oscar pentru piesa omonimă. A mai jucat în producții precum „Steel Magnolias” și „The Best Little Whorehouse in Texas” și a fondat parcul tematic Dollywood, în Tennessee.

De-a lungul carierei, a câștigat 11 premii Grammy, inclusiv unul pentru întreaga carieră, și a fost inclusă atât în Songwriters Hall of Fame, cât și în Rock & Roll Hall of Fame. În paralel cu activitatea artistică, Parton s-a remarcat prin numeroase proiecte filantropice, inclusiv prin programul său de promovare a lecturii în rândul copiilor.

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