Barcelona nu se oprește Catalanii au transferat un portar de la o echipă din estul Europei

Barcelona a anunțat, joi, transferul portarului Dominik Livakovic (31 de ani), de la Fenerbahce.

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Echipa antrenată de Hansi Flick continuă să își întărească lotul pentru acest sezon, în care va încerca să-și apere titlul cucerit în La Liga și să câștige Liga Campionilor, după o așteptare de aproape 12 ani.

Barcelona l-a transferat pe Dominik Livakovic

Portarul croat a semnat cu Barcelona un contract valabil timp de patru sezoane, până în vara anului 2030, anunță clubul catalan pe site-ul oficial.

Livakovic a ajuns la Fenerbahce în 2023, atunci când a fost transferat de la Dinamo Zagreb, dar nu s-a impus la formația turcă.

A fost împrumutat mai apoi la Girona și Dinamo Zagreb, și a revenit vara aceasta în Turcia. Fenerbahce nu a mai vrut să-l păstreze pe Livakovic în urma sosirii brazilianului Ederson, de la Manchester City.

La clubul catalan, Livakovic va concura pentru un loc de titular cu Joan Garcia (25 de ani) și veteranul Wojciech Szczesny (36 de ani).

4 milioane de euro este cota de piață a lui Dominik Livakovic, conform Transfermarkt

Este al șaselea transfer realizat de Barcelona în această vară, după sosirile lui Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Jesse Bisiwu, Rodri și Joao Cancelo.

Cifrele lui Dominik Livakovic din carieră:

Dinamo Zagreb: 310 meciuri, nu a primit gol în 145 dintre acestea

NK Zagreb: 108 goluri, nu a primit gol în 28

Fenerbahce: 74 meciuri, nu a primit gol în 24

VIDEO. Prima reacție a lui Livakovic după transferul la Barcelona

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