Bătaie de ziua lui Trump Cine se va lupta la evenimentul organizat la Casa Albă

Publicat: 08.03.2026, ora 13:08
Actualizat: 08.03.2026, ora 13:09
  • Gala UFC organizată de Donald Trump (79 de ani) va avea două dueluri importante, capul de afiș fiind meciul dintre Ilia Topuria (29 de ani) și Justin Gaethje (37 de ani).
  • Evenimentul va avea loc pe 14 iunie, atunci când președintele american va împlini 80 de ani.

Președintele american are o relație bună cu Dana White (55 de ani), șeful UFC (Ultimate Fighting Championship).

Topuria - Gaethje, capul de afiș al galei UFC organizate de Donald Trump la Casa Albă

Gala care va avea loc pe 14 iunie la Casa Albă va coincide cu aniversarea lui Donald Trump, dar are ca scop și sărbătorirea celei de-a 250-a aniversări a Statelor Unite ale Americii (4 iulie).

Evenimentul principal este reprezentat de lupta pentru titlul la categoria ușoară între campionul Ilia Topuria și deținătorul titlului interimar Justin Gaethje.

Campion UFC la două categorii, Alex Pereira va lupta împotriva lui Ciryl Gane la categoria grea, acesta fiind evenimentul secundar al galei organizate la dorința lui Trump.

Evenimentul de la Casa Albă se va numi „UFC Freedom Fights 250”, așa cum au anunțat oficialii Ultimate Fighting Championship în cadrul emisiunii UFC 326.

Alte patru dueluri vor completa evenimentul:

  • Sean O'Malley - Aiemann Zahabi
  • Mauricio Ruffy - Michael Chandler
  • Bo Nickal - Kyle Daukaus.
  • Diego Lopes - Steve Garcia

Gala va avea loc la South Lawn, parcul din fața Casei Albe. UFC și-ar fi asumat să plătească nu mai puțin de 700.000 de dolari pentru a înlocui gazonul distrus după eveniment.

Acces limitat la eveniment

White anunțase în septembrie că o eventuală gală ar putea găzdui cel mult 5.000 de spectatori, din rațiuni de securitate. Asta după ce Trump estimase că ar putea fi prezenți 20-25.000 de fani.

Există însă planuri ca 85.000 de fani să urmărească gala într-un parc din apropiere, pe un ecran uriaș.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

