Liga 2, etapa #20 FC Bacău a învins-o pe FC Voluntari » Sâmbătă, alte 7 partide. Cum arată clasamentul

Voluntari a pierdut împotriva celor de la FC Bacău, scor 1-2, în primul meci al etapei #20 din Liga 2.

Runda continuă sâmbătă cu alte 7 partide, printre care și CS Afumați - Steaua și Poli Iași - Câmpulung.

Înainte de etapa 20, Corvinul Hunedoara este liderul Ligii 2, cu 47 de puncte acumulate, la 5 puncte de Sepsi, ocupanta locului secund.

La polul opus al clasamentului se află Câmpulung, care a strâns doar 10 puncte după 19 etape.

Vineri, 6 martie

Voluntari - FC Bacău 1-2

Au marcat: R. Petculescu (min. 31) / R. Moise (min. 43), A. Pavel (min. 55)

Arbitru : Lăstun Mihail Sebastian, Asistenți : Marchidanu Marius Cristian, Iftode Florin

: Lăstun Mihail Sebastian, : Marchidanu Marius Cristian, Iftode Florin Stadion: „Anghel Iordănescu” (Voluntari - Ilfov)

Sâmbătă, 7 martie

Concordia Chiajna - Olimpia Satu Mare, live de la 11:00

Arbitru : Țurcanu Dragoș Ionuț, Asistenți : Biro Barna Tamas, Andrei Ionuț Răzvan

: Țurcanu Dragoș Ionuț, : Biro Barna Tamas, Andrei Ionuț Răzvan Stadion: Concordia (Chiajna - Ilfov)

CS Afumați - Steaua, live de la 11:00

Arbitru : Filip Claudiu Andrei, Asistenți : Ichim Cristi Daniel, Barbu Florinel

: Filip Claudiu Andrei, : Ichim Cristi Daniel, Barbu Florinel Stadion: Comunal (Afumaţi - Ilfov)

CS Dinamo - CSC Șelimbăr, live de la 11:00

Arbitru : Gaitin Claudiu, Asistenți : Timar Ovidiu, Nistor Daniel

: Gaitin Claudiu, : Timar Ovidiu, Nistor Daniel Stadion: CNAF Buftea sintetic (Buftea - Ilfov)

CSM Slatina - Ceahlăul Piatra Neamț, live de la 11:00

Arbitru : Breoi Nicolae, Asistenți : Tudor Răzvan, Marin Răzvan Ștefan

: Breoi Nicolae, : Tudor Răzvan, Marin Răzvan Ștefan Stadion: 1 Mai (Slatina - Olt)

Poli Iași - Câmpulung, live de la 11:00

Arbitru : Terteleac Ana Maria, Asistenți : Mihaila Alexandru, Barbulescu Marius

: Terteleac Ana Maria, : Mihaila Alexandru, Barbulescu Marius Stadion: „Emil Alexandrescu” (Iaşi - Iaşi)

FC Bihor - Sepsi, live de la 12:00

TV: Digi Sport 1 și Prima Sport 1

Arbitru : Găman George Cătălin, Asistenți : Duță George Bogdan, Istrate Marian

: Găman George Cătălin, : Duță George Bogdan, Istrate Marian Stadion: „Iuliu Bodola” (Oradea - Bihor)

Tunari - CSC Dumbrăvița, live de la 15:00

Arbitru : Ioniță Eduard, Asistenți : Tocai Emeric, Turcu George

: Ioniță Eduard, : Tocai Emeric, Turcu George Stadion: CNAF Buftea sintetic (Buftea - Ilfov)

Duminică, 8 martie

Metalul Buzău - Gloria Bistrița, live de la 11:00

Stadion: Metalul (Buzău - Buzău)

CSM Reșița - Corvinul, live de la 12:00

TV: Digi Sport 1 și Prima Sport 1

Stadion: „Mircea Chivu” (Reşiţa - Caraş Severin)

Luni, 9 martie

ASA Târgu Mureș - Chindia Târgoviște, live de la 17:00

TV: Digi Sport 1 și Prima Sport 1

Stadion: Trans-Sil (Târgu Mureş - Mureş)

Clasamentul în Liga 2

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Corvinul⤴️ 19 47 2 Sepsi⤴️ 19 42 3 Voluntari⤴️ 20 39 4 FC Bihor 19 38 5 ASA Tg. Mureș 19 36 6 Chindia Târgoviște 19 36 7 Steaua București 19 33 8 CSM Reșița 19 32 9 FC Bacău 20 30 10 Metalul Buzău 19 29 11 Poli Iași 19 28 12 CS Afumați⤵️ 19 27 13 Concordia Chiajna⤵️ 19 24 14 CSM Slatina⤵️ 19 23 15 CSC Dumbrăvița⤵️ 19 21 16 Gloria Bistrița⤵️ 19 20 17 CSC Șelimbăr⤵️ 19 19 18 Ceahlăul⤵️ 19 18 19 CS Dinamo⤵️ 19 13 20 Tunari⤵️ 19 12 21 Olimpia Satu Mare⤵️ 19 11 22 Câmpulung⤵️ 19 10 ⤴️Calificate matematic în play-off / ⤵️ Vor juca sigur în play-out ⤴️Calificate matematic în play-off / ⤵️ Vor juca sigur în play-out

CSA Steaua, CS Afumați, CSM Slatina, CSC Șelimbăr, CSC Dumbrăvița, CS Dinamo, CS Tunari, CSM Olimpia Satu Mare și CS Gloria Bistrița nu au drept de promovare în acest sezon

