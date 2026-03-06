Liga 2, etapa #20 FC Bacău a învins-o pe FC Voluntari » Sâmbătă, alte 7 partide. Cum arată clasamentul

- Voluntari a pierdut împotriva celor de la FC Bacău, scor 1-2, în primul meci al etapei #20 din Liga 2.
- Runda continuă sâmbătă cu alte 7 partide, printre care și CS Afumați - Steaua și Poli Iași - Câmpulung.
- Toate meciurile din Liga 2 sunt în format liveSCORE pe GOLAZO.ro, iar cele mai importante se văd în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, dar și pe FRF TV.
Înainte de etapa 20, Corvinul Hunedoara este liderul Ligii 2, cu 47 de puncte acumulate, la 5 puncte de Sepsi, ocupanta locului secund.
La polul opus al clasamentului se află Câmpulung, care a strâns doar 10 puncte după 19 etape.
Vineri, 6 martie
Voluntari - FC Bacău 1-2
- Au marcat: R. Petculescu (min. 31) / R. Moise (min. 43), A. Pavel (min. 55)
- Arbitru: Lăstun Mihail Sebastian, Asistenți: Marchidanu Marius Cristian, Iftode Florin
- Stadion: „Anghel Iordănescu” (Voluntari - Ilfov)
Sâmbătă, 7 martie
Concordia Chiajna - Olimpia Satu Mare, live de la 11:00
- Arbitru: Țurcanu Dragoș Ionuț, Asistenți: Biro Barna Tamas, Andrei Ionuț Răzvan
- Stadion: Concordia (Chiajna - Ilfov)
CS Afumați - Steaua, live de la 11:00
- Arbitru: Filip Claudiu Andrei, Asistenți: Ichim Cristi Daniel, Barbu Florinel
- Stadion: Comunal (Afumaţi - Ilfov)
CS Dinamo - CSC Șelimbăr, live de la 11:00
- Arbitru: Gaitin Claudiu, Asistenți: Timar Ovidiu, Nistor Daniel
- Stadion: CNAF Buftea sintetic (Buftea - Ilfov)
CSM Slatina - Ceahlăul Piatra Neamț, live de la 11:00
- Arbitru: Breoi Nicolae, Asistenți: Tudor Răzvan, Marin Răzvan Ștefan
- Stadion: 1 Mai (Slatina - Olt)
Poli Iași - Câmpulung, live de la 11:00
- Arbitru: Terteleac Ana Maria, Asistenți: Mihaila Alexandru, Barbulescu Marius
- Stadion: „Emil Alexandrescu” (Iaşi - Iaşi)
FC Bihor - Sepsi, live de la 12:00
TV: Digi Sport 1 și Prima Sport 1
- Arbitru: Găman George Cătălin, Asistenți: Duță George Bogdan, Istrate Marian
- Stadion: „Iuliu Bodola” (Oradea - Bihor)
Tunari - CSC Dumbrăvița, live de la 15:00
- Arbitru: Ioniță Eduard, Asistenți: Tocai Emeric, Turcu George
- Stadion: CNAF Buftea sintetic (Buftea - Ilfov)
Duminică, 8 martie
Metalul Buzău - Gloria Bistrița, live de la 11:00
- Stadion: Metalul (Buzău - Buzău)
CSM Reșița - Corvinul, live de la 12:00
TV: Digi Sport 1 și Prima Sport 1
- Stadion: „Mircea Chivu” (Reşiţa - Caraş Severin)
Luni, 9 martie
ASA Târgu Mureș - Chindia Târgoviște, live de la 17:00
TV: Digi Sport 1 și Prima Sport 1
- Stadion: Trans-Sil (Târgu Mureş - Mureş)
Clasamentul în Liga 2
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Corvinul⤴️
|19
|47
|2
|Sepsi⤴️
|19
|42
|3
|Voluntari⤴️
|20
|39
|4
|FC Bihor
|19
|38
|5
|ASA Tg. Mureș
|19
|36
|6
|Chindia Târgoviște
|19
|36
|7
|Steaua București
|19
|33
|8
|CSM Reșița
|19
|32
|9
|FC Bacău
|20
|30
|10
|Metalul Buzău
|19
|29
|11
|Poli Iași
|19
|28
|12
|CS Afumați⤵️
|19
|27
|13
|Concordia Chiajna⤵️
|19
|24
|14
|CSM Slatina⤵️
|19
|23
|15
|CSC Dumbrăvița⤵️
|19
|21
|16
|Gloria Bistrița⤵️
|19
|20
|17
|CSC Șelimbăr⤵️
|19
|19
|18
|Ceahlăul⤵️
|19
|18
|19
|CS Dinamo⤵️
|19
|13
|20
|Tunari⤵️
|19
|12
|21
|Olimpia Satu Mare⤵️
|19
|11
|22
|Câmpulung⤵️
|19
|10
- CSA Steaua, CS Afumați, CSM Slatina, CSC Șelimbăr, CSC Dumbrăvița, CS Dinamo, CS Tunari, CSM Olimpia Satu Mare și CS Gloria Bistrița nu au drept de promovare în acest sezon