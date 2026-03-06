Liga 2, etapa #20 FC Bacău a învins-o pe FC Voluntari » Sâmbătă, alte 7 partide. Cum arată clasamentul
Voluntari a pierdut împotriva celor de la FC Bacău, scor 1-2, în primul meci al etapei #20 din Liga 2. Foto: Sport Pictures
Liga 2

Liga 2, etapa #20 FC Bacău a învins-o pe FC Voluntari » Sâmbătă, alte 7 partide. Cum arată clasamentul

George Neagu , Ionuț Cojocaru
Publicat: 06.03.2026, ora 18:57
Actualizat: 06.03.2026, ora 20:06
  • Voluntari a pierdut împotriva celor de la FC Bacău, scor 1-2, în primul meci al etapei #20 din Liga 2.
  • Runda continuă sâmbătă cu alte 7 partide, printre care și CS Afumați - Steaua și Poli Iași - Câmpulung.
  • Toate meciurile din Liga 2 sunt în format liveSCORE pe GOLAZO.ro, iar cele mai importante se văd în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, dar și pe FRF TV.

Înainte de etapa 20, Corvinul Hunedoara este liderul Ligii 2, cu 47 de puncte acumulate, la 5 puncte de Sepsi, ocupanta locului secund.

La polul opus al clasamentului se află Câmpulung, care a strâns doar 10 puncte după 19 etape.

Vineri, 6 martie

Voluntari - FC Bacău 1-2

  • Au marcat: R. Petculescu (min. 31) / R. Moise (min. 43), A. Pavel (min. 55)
  • Arbitru: Lăstun Mihail Sebastian, Asistenți: Marchidanu Marius Cristian, Iftode Florin
  • Stadion: „Anghel Iordănescu” (Voluntari - Ilfov)

Sâmbătă, 7 martie

Concordia Chiajna - Olimpia Satu Mare, live de la 11:00

  • Arbitru: Țurcanu Dragoș Ionuț, Asistenți: Biro Barna Tamas, Andrei Ionuț Răzvan
  • Stadion: Concordia (Chiajna - Ilfov)

CS Afumați - Steaua, live de la 11:00

  • Arbitru: Filip Claudiu Andrei, Asistenți: Ichim Cristi Daniel, Barbu Florinel
  • Stadion: Comunal (Afumaţi - Ilfov)

CS Dinamo - CSC Șelimbăr, live de la 11:00

  • Arbitru: Gaitin Claudiu, Asistenți: Timar Ovidiu, Nistor Daniel
  • Stadion: CNAF Buftea sintetic (Buftea - Ilfov)

CSM Slatina - Ceahlăul Piatra Neamț, live de la 11:00

  • Arbitru: Breoi Nicolae, Asistenți: Tudor Răzvan, Marin Răzvan Ștefan
  • Stadion: 1 Mai (Slatina - Olt)

Poli Iași - Câmpulung, live de la 11:00

  • Arbitru: Terteleac Ana Maria, Asistenți: Mihaila Alexandru, Barbulescu Marius
  • Stadion: „Emil Alexandrescu” (Iaşi - Iaşi)

FC Bihor - Sepsi, live de la 12:00

TV: Digi Sport 1 și Prima Sport 1

  • Arbitru: Găman George Cătălin, Asistenți: Duță George Bogdan, Istrate Marian
  • Stadion: „Iuliu Bodola” (Oradea - Bihor)

Tunari - CSC Dumbrăvița, live de la 15:00

  • Arbitru: Ioniță Eduard, Asistenți: Tocai Emeric, Turcu George
  • Stadion: CNAF Buftea sintetic (Buftea - Ilfov)

Duminică, 8 martie

Metalul Buzău - Gloria Bistrița, live de la 11:00

  • Stadion: Metalul (Buzău - Buzău)

CSM Reșița - Corvinul, live de la 12:00

TV: Digi Sport 1 și Prima Sport 1

  • Stadion: „Mircea Chivu” (Reşiţa - Caraş Severin)

Luni, 9 martie

ASA Târgu Mureș - Chindia Târgoviște, live de la 17:00

TV: Digi Sport 1 și Prima Sport 1

  • Stadion: Trans-Sil (Târgu Mureş - Mureş)

Clasamentul în Liga 2

LocEchipaMeciuriPuncte
1Corvinul⤴️1947
2Sepsi⤴️1942
3Voluntari⤴️2039
4FC Bihor1938
5ASA Tg. Mureș1936
6Chindia Târgoviște1936
7Steaua București1933
8CSM Reșița1932
9FC Bacău2030
10Metalul Buzău1929
11Poli Iași1928
12CS Afumați⤵️1927
13Concordia Chiajna⤵️1924
14CSM Slatina⤵️1923
15CSC Dumbrăvița⤵️1921
16Gloria Bistrița⤵️1920
17CSC Șelimbăr⤵️1919
18Ceahlăul⤵️1918
19CS Dinamo⤵️1913
20Tunari⤵️1912
21Olimpia Satu Mare⤵️1911
22Câmpulung⤵️1910
⤴️Calificate matematic în play-off / ⤵️ Vor juca sigur în play-out
  • CSA Steaua, CS Afumați, CSM Slatina, CSC Șelimbăr, CSC Dumbrăvița, CS Dinamo, CS Tunari, CSM Olimpia Satu Mare și CS Gloria Bistrița nu au drept de promovare în acest sezon

liga 2 steaua bucuresti Corvinul Hunedoara fc voluntari sepsi sfantu gheorghe
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share