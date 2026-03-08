„Sunt fericit când aud asta” Ce spune Issouf Macalou despre un posibil transfer la FCSB

FCSB - U CLUJ 1-3. Issouf Macalou (27 de ani), atacantul „studenților”, a vorbit despre un posibil transfer la gruparea roș-albastră.

Vârful ivorian a marcat al treilea gol al grupării clujene, iar la finalul partidei a vorbit despre interesul campioanei en-titre pentru semnătura sa.

FCSB - U CLUJ. Issouf Macalou, despre un posibil transfer la FCSB: „Sunt fericit când aud asta”

Issouf Macalou a transmis că nu știe să fi existat discuții despre transferul său, dar se bucură de laudele primite în ultima perioadă.

„Nu știu, nu a vorbit nimeni cu agentul meu. Vreau să fiu concentrat pe ceea ce fac eu în teren.

Sunt fericit când aud laude despre mine, iar dacă patronul celei mai bune echipe din SuperLiga a vorbit frumos despre mine, e bine”, a declarat Macalou, conform digisport.ro.

650.000 de euro este cota lui Issouf Macalou, conform Transfermarkt

Ajuns la U Cluj în ianuarie 2025, Macalou a devenit în acest sezon unul dintre cei mai apreciați jucători din tabăra „șepcilor roșii”.

În actuala stagiune, Macalou a jucat 34 de meciuri în campionat, Cupă și preliminariile Conference League, reușind să înscrie șapte goluri și să ofere 10 pase decisive, contribuind decisiv la calificarea lui U în play-off.

VIDEO. Golul marcat de Issouf Macalou în FCSB - U Cluj 1-3

