Obiectivul lui Dorinel Munteanu  Mesaj clar al antrenorului înaintea debutului său la FC Hermannstadt: „Am ascultat jucătorii până la un punct!"
Foto: Facebook/FC Hermannstadt
Superliga

Obiectivul lui Dorinel Munteanu Mesaj clar al antrenorului înaintea debutului său la FC Hermannstadt: „Am ascultat jucătorii până la un punct!”

George Neagu
Publicat: 14.12.2025, ora 14:45
Actualizat: 14.12.2025, ora 14:45
  • Dorinel Munteanu (57 de ani), antrenorul lui Hermannstadt, a prefațat partida cu U Craiova din cadrul etapei #20 din Liga 1.
  • „Neamțul” le-a transmis jucătorilor ce așteptări are de la ei și care e obiectivul echipei pe final de an.

Dorinel Munteanu va debuta pe banca lui Hermannstadt în meciul cu U Craiova. Partida are loc duminică, de la ora 20:30, și va fi transmisă liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Hermannstadt - U Craiova. Dorinel Munteanu: „Obiectivul nostru e clar”

Înaintea partidei cu echipa antrenată de Filipe Coelho, Dorinel Munteanu a transmis că obiectivul pentru acest final de an este câștigarea meciurilor cu Craiova și Petrolul.

„Importanța jocului o știm cu toții, atât din punct de vedere al punctelor, dar și al schimbării de antrenor. Aceste două probleme vor fi acoperite de randamentul jucătorilor.

Am mare încredere în ei, au înțeles în cele 2-3 zile cât am stat cu ei că în fotbal nu trebuie să lipsească încrederea. Niciun jucător nu a uitat să joace.

Deși avem în față o echipă bună, poate fi contracarată. Obiectivul nostru e clar, de a câștiga cele 6 puncte în ultimele două etape ale anului. Rezultatele din ultimul timp și-au pus amprenta, am încercat să le redau încrederea de la prima discuție.

I-am ascultat pe toți, până la un punct. Vorbărie multă, sărăcia omului. Trebuie fapte, să demonstrăm tuturor suporterilor, conducerii că nu merităm locul pe care suntem acum”, a spus Dorinel Munteanu la conferința premergătoare meciului, conform gsp.ro.

Jucătorii trebuie să se autodepășească și fizic și mental. Nu îmi fac probleme din punct de vedere al calității. Vreau un joc colectiv, putem să-l facem, suntem dispuși la efort. Deși, minunile nu se fac în 3 zile. Minunea trebuie să vină de la ei, ei sunt principalii actori. Dorinel Munteanu, antrenor FC Hermannstadt

În afară de meciul cu Craiova de duminică, Hermannstadt va mai întâlni anul acesta și pe Petrolul, pe 21 decembrie, în cadrul etapei 21 din Liga 1.

Dorinel Munteanu: „Nu este nimeni titular”

Antrenorul sibienilor a mai transmis că jucătorii vor trebui să dea tot ce au mai bun pentru a câștiga un loc în primul „11”.

„Trebuie să ne dominăm adversarul din punct de vedere fizic și al determinării, pentru că e un adversar bun. Important e ca jucătorii să respecte ce discut cu ei.

Știu calitatea ofensivă a adversarului, nu-i vom da șansa să fie mereu aproape de poarta noastră, vreau agresivitate ieșită din comun. Îmi doresc ca jucătorii noștri să câștige dueluri unu contra unu.

Concluzia rapidă la care am ajuns e că trebuie să găsesc câte doi jucători pe fiecare post care să dea 100%. Nu este nimeni titular, mai pe scurt și direct. Trebuie să-și câștige locul în echipă. Nu e important cine joacă, mai ales în situația noastră”, a mai declarat Munteanu.

Timpul a fost scurt, dar când am preluat echipa m-am bazat pe calitatea jucătorilor, știu ce s-a întâmplat la echipă, pentru că i-am studiat când am fost adversari. Dorinel Munteanu, antrenor Hermannstadt

Hermannstadt are mare nevoie de puncte în Liga 1. În acest moment, sibienii se află pe penultimul loc în clasament, cu doar 12 puncte obținute în 19 meciuri jucate.

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1Rapid2039
2FC Botoșani2038
3Dinamo1935
4Universitatea Craiova1934
5FC Argeș2034
6Oțelul Galați2030
7UTA Arad1928
8U Cluj1927
9Farul Constanța1926
10FCSB1925
11CFR Cluj2023
12Petrolul Ploiești1919
13Unirea Slobozia1918
14Csikszereda2016
15Hermannstadt1912
16Metaloglobus1911

dorinel munteanu liga 1 u craiova hermannstadt
fcsb CFR Cluj dinamo bucuresti rapid Universitatea Craiova petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad farul constanta

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
