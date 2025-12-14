„S-a rupt ceva în mine” Colegul lui Drăgușin, devastat psihic după atacul hoților: „Frică, depresie, paranoia”

Yves Bissouma, 29 de ani, are probleme mari, nu reușește să-și revină după ce hoții i-au spart casa a treia oară.

„Asta a declanșat trauma în viața mea”, spune mijlocașul lui Tottenham, titular în finala Europa League din primăvară.

Yves Bissouma e la Tottenham din vara lui 2022, după transferul de 30 de milioane de euro, de la Brighton.

Sezonul trecut, pe 21 mai, a jucat 90 de minute în finala Europa League, câștigată de Spurs, 1-0 cu Manchester United, primul trofeu al londonezilor după 17 ani.

15 milioane de euro este cota lui Yves Bissouma (Transfermarkt)

Bissouma, zero minute la Tottenham în acest sezon. Exclus din lot

În actuala stagiune, colegul lui Radu Drăgușin nu a evoluat deloc, niciun minut!

În august, a fost exclus din lot de antrenorul Thomas Frank, chiar înaintea Supercupei Europei (2-2, 3-4 la penaltyuri cu PSG).

Duel Bissouma (dreapta) - Casemiro, în finala Europa League din acest an, Tottenham - Manchester United 1-0. Foto: Imago

Motivul: disciplinar. „A întârziat de mai multe ori. Ultima dată, a fost prea mult!”, a declarat Frank.

Dar cauza reală a problemelor lui Bissouma era alta. Inclusiv pentru imaginile în care apare cu un balon de protoxid de azot (gaz ilariant), inclus în Marea Britanie în 2023 pe lista drogurilor de clasă C.

42 de selecții, 5 goluri și 8 pase decisive are Bissouma la naționala din Mali

Bissouma: „«De ce eu?». Nopți nedormite și o pierdere constantă a încrederii”

În iulie, hoții i-au spart casa a treia oară și i-au furat tot. După ce, în noiembrie 2024, a fugit pe ușa din spate a casei când infractorii erau deja înăuntru.

„Îmi pare rău, le cer scuze fanilor. La acel incident s-a rupt ceva în mine”, s-a plâns mijlocașul în vârstă de 29 de ani în interviul pentru The Sun.

Bissouma, Maddison și Drăgușin, în tribune, la un meci al lui Tottenham în acest sezon Foto: Imago

„M-am întrebat de mai multe ori decât pot număra: «De ce eu?». Urăsc să mă simt victimă, dar ceea ce am pierdut nu a fost doar material”.

Asta a declanșat trauma în viața mea: frică, panică, depresie, paranoia, nopți nedormite și o pierdere constantă a încrederii Yves Bissouma, mijlocaș Tottenham

