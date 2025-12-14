Bosz, un car de nervi! Antrenorul a răbufnit după ce PSV a încasat trei goluri de la o codașă + Ce notă a primit Dennis Man
Peter Bosz FOTO: IMAGO
Bosz, un car de nervi! Antrenorul a răbufnit după ce PSV a încasat trei goluri de la o codașă + Ce notă a primit Dennis Man

alt-text Gabriel Neagu
Publicat: 14.12.2025, ora 14:07
alt-text Actualizat: 14.12.2025, ora 14:07
  • PSV Eindhoven - Heracles Almelo 4-3. Peter Bosz (62 de ani), antrenorul gazdelor, a răbufnit după contraperformanța defensivei sale.
  • Cum s-a descurcat Dennis Man (27 de ani), în rândurile de mai jos.

Succesul din etapa #16, ajută pe PSV să-și consolideze poziția de lider în Eredivisie, cu 43 de puncte. Clubul din Eindhoven se află la 9 lungimi în fața ocupantei locului secund, Feyenoord. Însă Bosz nu e mulțumit!

PSV - Heracles Almelo 4-3. Peter Bosz, un car de nervi pe compartimentul defensiv

Trei goluri s-au marcat în prima repriză a partidei, toate din lovituri de pedeapsă: PSV a condus cu 2-0 (Pepi '20, Saibari '32), însă Heracles a redus din diferență prin Hornkamp ('45+6)

Echipa aflată pe locul 16 (de baraj) în Eredivisie, dintr-un total de 18 echipe (ultimele două retrogradează direct) a egalat în minutul 60, prin reușita lui Luka Kulenovic.

PSV a revenit în avantaj 10 minute mai târziu, prin golul lui Joey Veerman, dar Hornkampf a făcut „dubla” în minutul 73. S-a făcut 3-3!

Echipa din Eindhoven a dat lovitura decisivă în minutul 81, prin Guus Til ('81). Totuși, în ciuda victoriei, Peter Bosz s-a declarat nemulțumit de prestația elevilor săi:

„E imposibil să joci bine atâtea meciuri. Am arătat un fotbal foarte bun timp de o jumătate de oră, dar mă deranjează că nu am continuat la fel.

În astfel de meciuri este dificil să preiei conducerea, dar s-a întâmplat de două ori. Atunci mă aștept de la băieți să ducem meciul la bun sfârșit într-un mod demn de o echipă de top.

Desigur, am avut meciuri în Liga Campionilor și ne apropiem de pauza de iarnă, dar trebuie să ne descurcăm mai bine”, a declarat antrenorul lui PSV, potrivit sportnieuws.nl.

Dennis Man, prestație ștearsă contra unei codașe din Eredivisie

Dennis Man a fost introdus încă din primul minut al jocului, însă nu a avut realizări notabile. Extrema sosită de la Parma a reușit 2 driblinguri și a lovit, o dată, bara.

Prestația sa l-a făcut pe Peter Bosz să-l înlocuiască în minutul 61 al duelului, imediat după ce Heracles a restabilit egalitatea la 2. Pe teren a intrat experimentatul Ivan Perisic.

6.5
este nota pe care site-ul de specialitate Sofascore i-a acordat-o lui Dennis Man pentru prestația din PSV - Heracles Almelo 4-3. Media echipei a fost 6,91

PSV Eindhoven eredivisie heracles peter bosz dennis man
liga 1 europa league fcsb conference league
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share