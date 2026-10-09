Prezentat în Superliga Jucătorul cu 3 retrogradări consecutive a semnat la 10 zile după  ce era dat ca și transferat în Italia
Dragoș Albu/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

Prezentat în Superliga Jucătorul cu 3 retrogradări consecutive a semnat la 10 zile după ce era dat ca și transferat în Italia

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 09.10.2026, ora 20:17
alt-text Actualizat: 09.10.2026, ora 20:17
  • Dragoș Albu (25 de ani) a semnat cu Corvinul Hunedoara.
  • În urmă cu 10 zile, fostul mijlocaș de la Hermannstadt fusese prezentat oficial la Taranto, club din al cincilea eșalon din Italia.
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Albu a negat că a semnat vreun contract cu formația din „Cizmă”, iar în cursul acestei zile a fost anunțat drept noul jucător al celor de la Corvinul Hunedoara.

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Dragoș Albu, prezentat oficial la Corvinul Hunedoara

„Dragoș Albu, în alb-albastru! În vârstă de 25 de ani, Dragoș Albu evoluează pe postul de mijlocaș central/defensiv și vine la Corvinul cu o experiență importantă acumulată la nivelul primului eșalon.

Format în România și apoi la academia olandeză a lui FC Utrecht, Albu a debutat în fotbalul profesionist în Eerste Divisie, pentru Jong Utrecht. În 2020 a revenit în țară și a semnat cu FCU Craiova, alături de care a promovat în SuperLiga. A strâns ulterior peste 100 de apariții pentru FCU Craiova, a evoluat pentru Gloria Buzău și FC Hermannstadt, iar în sezonul 2025/26 a bifat 39 de partide și 3 goluri pentru formația sibiană.

La nivel internațional, Dragoș Albu a reprezentat România la U16, U17, U18 și U21, având 11 selecții și un gol pentru naționala de tineret. A făcut parte din lotul României U21 la Campionatul European din 2023, găzduit de România și Georgia. Bine ai venit la Corvinul, Dragoș!”, se arată în comunicatul oficial emis de Corvinul Hunedoara.

  • Albu a fost în lotul Corvinului pentru meciul cu FC Voluntari (3-2) și a debutat în tricoul noii sale echipe în minutul 89, când l-a schimbat pe Florin Iacob.
  • Mijlocașul are la activ 3 retrogradări consecutive în Liga 2 alături de FCU Craiova, Gloria Buzău și Hermannstadt.

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