FRF intervine Reacție după atacul lui Laurențiu Reghecamp la adresa lui Costin Curelea +10 foto
Laurențiu Reghecampf/ Foto: sportpictures.eu
Nationala

FRF intervine Reacție după atacul lui Laurențiu Reghecamp la adresa lui Costin Curelea

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 09.10.2026, ora 19:36
alt-text Actualizat: 09.10.2026, ora 19:37
  • Marius Niculae (45 de ani), directorul sportiv al reprezentativei U21 a României, a comentat declarațiile lui Laurențiu Reghecampf (51 de ani).
  • Antrenorul de la FCSB a criticat modul în care Costin Curelea (42 de ani), selecționerul naționalei de tineret, a gestionat minutele lui Alexandru Stoian și Ricardo Pădurariu la ultima acțiune a „tricolorilor mici”.
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Alexandru Stoian a bifat doar 34 de minute, în timp ce Ricardo Pădurariu a prins doar 6 minute.

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Marius Niculae, reacție după declarațiile lui Laurențiu Reghecampf

Directorul sportiv al reprezentativei U21 a României a dat asigurări că niciun jucător nu beneficiază de un tratament preferențial la echipa națională.

„N-au evoluat cât și-ar fi dorit Reghecampf. Dacă antrenorul așa a hotărât... Ei, oricum, mai au o generație. Ei știu, chiar dacă țin cu Dinamo, sunt tratați toți la fel la echipa națională”, a declarat Marius Niculae, citat de digisport.ro.

Ce a declarat Laurențiu Reghecampf

„Nu mi se pare normal ca un jucător care joacă meci de meci la FCSB să nu joace la echipa națională de tineret.

Mă interesează mai mult ce s-a întâmplat la echipa de tineret, pentru că am avut doi jucători și au jucat foarte puțin. Voi încerca să iau legătura cu antrenorul echipei naționale de tineret, să vedem ce s-a întâmplat.

Nu știu din ce motive a decis să nu-l folosească măcar pe Pădurariu mai mult. Hai să spunem că Stoian nu a jucat așa de mult la FCSB, dar cred eu că era mai bine să-i lase la echipa de club să se antreneze, să fie mult mai bine pregătiți, dacă nu intrau în planurile dânsului.

Mă gândesc că, din 3-4 meciuri pe care le joacă naționala, să fie folosit într-un meci ar fi fost OK, având în vedere că echipa națională nu a avut parte de rezultate pozitive.

Nu este un reproș, nu este nimic, numai că pentru noi e un jucător foarte important, trebuie să avem grijă de jucătorii importanți, mai ales că e această regulă cu U21, care e impusă de Federația Română de Fotbal și noi ne supunem.

Poate or fi și alte motive, nu știm, deocamdată, dar acest lucru mă preocupă cel mai tare”, a declarat antrenorul de la FCSB.

  • Alexandru Stoian a jucat 34 de minute. Atacantul a intrat în repriza a doua a meciului cu Finlanda, pierdut de România cu 0-2, și nu a evoluat în celelalte două partide.
  • Ricardo Pădurariu a jucat aproximativ 6 minute. Fundașul a fost introdus în minutul 84 al meciului cu Spania, pierdut cu 1-7, după ce nu jucase în victoria cu Cipru și în eșecul cu Finlanda.

FOTO. Spania - România 7-1

Galerie foto (10 imagini)

Spania U21 - România U21 FOTO frf (1).jpg Spania U21 - România U21 FOTO frf (2).jpg Spania U21 - România U21 FOTO frf (3).jpg Spania U21 - România U21 FOTO frf (4).jpg Spania U21 - România U21 FOTO frf (5).jpg
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