„Munteanu a avut ghinion” VIDEO. Gică Hagi, noi detalii despre felul în care s-a accidentat atacantul României

- Selecționerul Gică Hagi (61 de ani) a vorbit despre accidentarea suferită de Louis Munteanu (24 de ani) la antrenament.
- Polonia - România se joacă vineri, de la ora 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.
Joi dimineața, FRF a anunțat că atacantul lui DC United s-a accidentat și va fi indisponibil pentru următoarele două partide din Liga Națiunilor, cu Polonia și Suedia.
VIDEO. Gică Hagi, despre situația lui Louis Munteanu: „A făcut o entorsă”
În cadrul conferinței premergătoare meciului cu Polonia, Gică Hagi a oferit mai multe detalii despre accidentarea suferită de Munteanu.
„Din păcate, Louis Munteanu a avut ghinion ieri (n.r. - miercuri) la antrenament. A vrut să tragă, i-a alunecat piciorul și a făcut o entorsă.
Vom vedea cât de gravă este. Era în formă, aveam o opțiune în plus, doi atacanți. Acum am rămas doar cu Bîrligea, ca număr 9, iar în spatele lui este Tănase”.
Munteanu a fost titular în prima partidă cu Suedia, 1-2, bifând 67 de minute, iar în eșecul cu Bosnia, 2-4, a fost introdus la pauză, în locul lui Valentin Mihăilă.
Acesta a devenit un jucător important pentru DC United, adunând 22 de apariții în actualul sezon, în care a marcat 6 goluri și oferit trei pase decisive.
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Lista celor 23 de jucători aleși de Gică Hagi pentru partida cu Polonia
- Portari: Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru
- Fundași: Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Andrei Coubiș, Virgil Ghiță, Nicușor Bancu, Andrei Borza, Bogdan Racovițan, Tony Strata
- Mijlocași: Marius Marin, Florin Tănase, Alexandru Cicâldău, Nicușor Stanciu, Ianis Hagi, Tudor Băluță, Răzvan Marin, Cătălin Cîrjan, Olimpiu Moruțan
- Atacanți: Daniel Bîrligea, Valentin Mihăilă, Dennis Man
FOTO: imagini de la sosirea tricolorilor în Polonia
Galerie foto (7 imagini)
Programul României în Nations League
- 25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1
- 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4
- 2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)
- 5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)
- 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)
- 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)