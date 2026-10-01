„Munteanu a avut ghinion” VIDEO. Gică Hagi, noi detalii despre felul în care s-a accidentat atacantul României

Selecționerul Gică Hagi (61 de ani) a vorbit despre accidentarea suferită de Louis Munteanu (24 de ani) la antrenament.

Polonia - România se joacă vineri, de la ora 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

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Joi dimineața, FRF a anunțat că atacantul lui DC United s-a accidentat și va fi indisponibil pentru următoarele două partide din Liga Națiunilor, cu Polonia și Suedia.

VIDEO. Gică Hagi, despre situația lui Louis Munteanu: „A făcut o entorsă”

În cadrul conferinței premergătoare meciului cu Polonia, Gică Hagi a oferit mai multe detalii despre accidentarea suferită de Munteanu.

„Din păcate, Louis Munteanu a avut ghinion ieri (n.r. - miercuri) la antrenament. A vrut să tragă, i-a alunecat piciorul și a făcut o entorsă.

Vom vedea cât de gravă este. Era în formă, aveam o opțiune în plus, doi atacanți. Acum am rămas doar cu Bîrligea, ca număr 9, iar în spatele lui este Tănase”.

Munteanu a fost titular în prima partidă cu Suedia, 1-2, bifând 67 de minute, iar în eșecul cu Bosnia, 2-4, a fost introdus la pauză, în locul lui Valentin Mihăilă.

Acesta a devenit un jucător important pentru DC United, adunând 22 de apariții în actualul sezon, în care a marcat 6 goluri și oferit trei pase decisive.

Lista celor 23 de jucători aleși de Gică Hagi pentru partida cu Polonia

Portari: Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru

Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru Fundași: Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Andrei Coubiș, Virgil Ghiță, Nicușor Bancu, Andrei Borza, Bogdan Racovițan, Tony Strata

Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Andrei Coubiș, Virgil Ghiță, Nicușor Bancu, Andrei Borza, Bogdan Racovițan, Tony Strata Mijlocași: Marius Marin, Florin Tănase, Alexandru Cicâldău, Nicușor Stanciu, Ianis Hagi, Tudor Băluță, Răzvan Marin, Cătălin Cîrjan, Olimpiu Moruțan

Marius Marin, Florin Tănase, Alexandru Cicâldău, Nicușor Stanciu, Ianis Hagi, Tudor Băluță, Răzvan Marin, Cătălin Cîrjan, Olimpiu Moruțan Atacanți: Daniel Bîrligea, Valentin Mihăilă, Dennis Man

FOTO: imagini de la sosirea tricolorilor în Polonia

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4

2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)

5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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