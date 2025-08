Ionuț Popa, 37 de ani, a declarat, în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, că salariul lui David Popovici e completat din veniturile proprii ale clubului Dinamo.

Chestorul de poliție spune că sportivul român nu știe care e remunerația sa lunară, pentru că „tatăl său îi alimentează cardul”.

Ionuț Popa vrea să demareze un proiect care să-l facă pe David Popovici un vector de imagine al clubului, pentru învăța copiii să facă sport.

Prestația excelentă a lui David Popovici de la Campionatele Mondiale de la Singapore, acolo unde a obținut două medalii de aur, la 100m și 200m liber liber, a adus, pe lângă laude la adresa înotătorului român, și critici.

Mulți au spus că talentul ieșit din comun al lui David ar merita o premiere mai mare decît cea oferită de Agenția Națională pentru Sport și clubul Dinamo, la care acesta activează.

Banii pe care Popovici îi va încasa pentru medaliile din Singapore:

40.000 de dolari din partea Federației Internaționale de Natație (20.000 dolari X 2 medalii de aur)

din partea Federației Internaționale de Natație (20.000 dolari X 2 medalii de aur) 168.000 de lei din partea ANS (84.000 lei X 2 medalii de aur)

din partea ANS (84.000 lei X 2 medalii de aur) 84.000 de lei din partea clubului Dinamo (42.000 lei X 2 medalii de aur)

Ionuț Popa, planuri mari cu David Popovici la CS Dinamo: „Vreau noi proiecte”

GOLAZO.ro a luat legătura cu Ionuț Popa, tânărul președinte al clubului Dinamo, pentru a afla mai multe detalii legate de banii pe care-i încasează David pentru performanțele sale.

Bună ziua, domnule Popa. Prestație extraordinară a lui David Popovici la Mondialele de la Singapore. Fericit că un asemenea sportiv e la Dinamo?

Bună ziua. Vă dați seama! Două medalii de aur, primul înotător care reușește să fie dublu campion la 100m și 200m liber la două ediții ale Mondialelor... A făcut cinste României și e un model de urmat pentru copii. Eu mă gândesc acum, sincer, cum să-l utilizăm mai mult în proiecte care să ne aducă copiii către sport, către înot.

La ce vă gândiți, mai exact?

Un proiect prin care să reușesc ca David să transmită, direct și indirect, un mesaj tinerii generații de încurajare a activității sportive, a sănătății publice, de reducere a timpului petrecut pe gadget-uri și pe jocuri, pe chestii de genul, pe telefone, tablete. David să le povestească, să le transmită exact esența. Cât de benefic este sportul, cât de frumos este să fii campion, cât de bine te simți să fii apreciat de toată țara. Cu câteva minute suplimentare de seriozitate, în care lași telefonul și te pregătești. Toți copiii sunt campioni, în esență, dar trebuie să se descopere în interior ca atare.

Sigur, dar trebuie și talent, aptitudini fizice. Nu toți pot ajunge campioni precum David.

Poate că nu, dar sportul nu strică niciodată, nu? Deci important e să înceapă să-l facă, să se dedice lui. Apoi vor veni și rezultatele, în funcție de performanțele fiecăruia.

4 medalii de aur a obținut David Popovici la Campionatele Mondiale

Și recompensele. Apropo de ele, Dinamo are banii necesari pentru premierea performanței deosebite reușită de David?

E cel mai bun sportiv din lume și noi stăm și discutăm de 84.000 de lei? Nu e asta problema mea. Banii vin, banii pleacă, știți cum e. Important e că David e un fenomen și nu cred că aceste premieri sunt pe măsura performanțelor sale.

Întreb pentru că ANS are datorii de aproape 100.000 lei la sportivi, pentru premieri, iar ministrul Bogdan Matei ne-a spus că David, totuși, va fi plătit. Mă întrebam dacă Dinamo e în aceeași situație.

ANS trebuie să-l plătească ca noi să putem face același lucru. Așa scrie în lege. Noi (n.r. clubul Dinamo) respectăm legea și îi putem acorda lui David 50% din suma pe care i-o dă Agenția. Putem să-i dăm și 1% din acea sumă, pentru că legea 69/2000, HG 1447, spune: „până la 50% din suma dată de ANS”. Suntem protejați în eventualitatea unei lipse de buget sau dacă nu facem venituri proprii, ca să nu ne dea sportivii în judecată. Dar, repet, nu se pune problema în cazul lui David. Va lua 50% din suma plătită de ANS.

Cât privește ce a spus domnul Matei, așteptăm să plătească. Deocamdată sunt vorbe. Când o să-i dea banii, atunci putem lua și noi o decizie. Ionuț Popa, președinte Dinamo

Ionuț Popa: „David e foarte bine plătit”

Ați vorbit despre buget. Clubul Dinamo primește, din cele 27,7 milioane de euro avute ca buget în 2024, aproape 90% de la stat, sub formă de subvenții. Deci bani publici. Îmi puteți spune ce salariu are David Popovici, din moment ce nu credeți că e plătit pe măsura performanțelor sale?

Nu cred că pot. Sunt cifre confidențiale. Nu vreau să fiu dat în judecată. El nu e un salariat al clubului, are un contract de prestări servicii, așa că nici David nu știe ce salariu are. Tatăl lui se ocupă de asta. De ce să apară în presă ce salariu are, să afle și el, și să-i stricăm performanța?

Nu înțeleg cu ce i-ar strica performanța lui David faptul că s-ar afla ce salariu încasează din bani publici. Nu pune nimeni la îndoiala justețea salariului său.

E o decizie a managementului din jurul său și cred că au procedat corect până acum. Nu vor ca David să afle ce salariu are. Nici el nu vrea să știe. Când are nevoie de bani, îi cere tatălui să-i alimenteze cardul.

Înțeleg. Totuși, fiind vorba de bani publici, cred că există transparență la clubul dumneavoastră.

Sigur, există. David e foarte bine plătit, pe măsura valorii sale. Ia salariul maxim pe care-l prevede legislația, asta vă pot spune.

În presă s-a vehiculat suma de 8.000 de euro ca salariul lunar al lui David.

Ideea este că noi avem aproape estimate 4 milioane de euro venituri proprii anul acesta. 20 de milioane de lei. Noi, teoretic, putem să-i încadrăm tot salariul lui David la venituri proprii și nu intrăm pe subvenție de la bugetul de stat. Adică, noi tot ce am produs ca venituri proprii, am reinvestit în sport sau în reparații sau am făcut investiții. Cine a produs, i-am reinvestit în acea secție. Adică, dacă David produce și este un vector bun de imagine pentru noi, am vrut să respectăm asta.

David Popovici. Foto: Raed Krishan

Ionuț Popa: „Salariu de 8-9 .000 de euro din bani publici, restul de la sponsori”

Deci îmi spuneți că pe lângă salariul maxim legal din bani publici, David mai poate lua alți bani din veniturile proprii ale clubului Dinamo?

Nu are cum să ia mai mult decât prevede legea, pentru că noi suntem controlați de Curtea de Conturi, avem audit. Dar salariul său, scrie în lege la litera C, că suma (n.r. salariul) poate fi completată din venituri proprii ale clubului sau sponsorizări. E un algoritm de calcul prin care se pun medalile olimpice, se pune că e de lot olimpic, iese o sumă brută, se scad taxele, rămân 8-9.000 de euro și după ne așezăm la masă negocierilor. Reprezentanții lui pot spune, dau doar un exemplu, «mai vrea 1.000 de euro». Și atunci acea mie de euro trebuie să o scoți și s-o dai din venituri proprii. Toți cei care cred că handbaliști, înotători, etc. iau salarii mari din bani publici, nu cunosc legislația. Statul român spune: «Vrei să oferi mai mult de 8-9.000 de euro salariu? Vrei să dai 20.000, 30.000, 100.000 de euro, produci, aduci un sponsor puternic». Nimeni nu are ce să-ți zică. Dacă sponsorul decide, eu nu mă pot opune. Poate vrea să dezvolte o secție, poate vrea să plătească un sportiv. Un privat decide pe banii lui.

Bun, deci David ia salariul maxim prevăzut de lege, 8-9.000 de euro, completat cu altă sumă pe care Dinamo o rupe din veniturile proprii.

Dacă e undeva vreo problemă, nu e la noi, e în legislație. Noi nu avem cum să greșim, vă dați seama. Când vreau să fac o plată, trebuie să mi-o aprobe 50 de oameni. Noi suntem monitorizați 100%. Aplicăm legislația. Ca și la premiere. David ia, de la ANS, 84.000 lei pentru fiecare medalie de aur la CM, iar Dinamo îi poate acorda până la 50% din această sumă. E mult, e puțin, așa e legislația.

Mie mi-ar fi plăcut ca și în educație să fie aceste sume. La un olimpic la matematică, la orice. Să ia și copilul acela bani. Dar asta ține tot de legislație.

David Popovici poate primi, pe aceeași logică de la salariu, o altă premiere, în afară de cea stipulată de lege, din veniturile proprii ale clubului Dinamo?

Nu, pentru că astfel de premieri din bani privați nu sunt cuprinse de lege. La salariu există aceste prevederi. La contractul de activitate sportivă se specifică faptul că salariile se pot completa din venituri proprii ale clubului, sponsorizări, donații, etc. Legiuitorul specifică în mod clar asta.

VIDEO Dezvăluirile lui Cristi Săpunaru la „Lumini și umbre”, ep. 11, despre bătaia cu stewarzii, pe tunel: „Veneam după un meci pierdut, am fost provocați!”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport