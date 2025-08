„Popovici va fi greu de învins” INTERVIU. De ce fostul antrenor al legendarului Cesar Cielo crede că David va fi unul dintre cei mai buni înotători din istorie

Brett Hawke, 50 de ani, îl cunoaște foarte bine pe David Popovici, după ce l-a avut invitat pe acesta în numeroase ediții ale podcast-ului pe care-l realizează.

Australianul a fost unul dintre cei care au susținut că e ceva necurat atunci când Pan Zhanle a spulberat recordul mondial în finala de 100m liber de la JO 2024 de la Paris.

Hawke a declarat, în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, că David va avea un adversar de temut în următorii ani, iar acesta nu va fi chinezul Pan.

Brett Hawke e o personalitate importantă în lumea înotului mondial. Fostul antrenor al lui Cesar Cielo, deținătorul recordului mondial în proba de 100m liber, până să fie bătut de David Popovici în 2022, e recunoscut pentru franchețea declarațiilor sale.

Australianul, care a avut și o carieră sportivă bună, fiind vicecampion mondial în 1995 și 2002, a avut o poziție foarte tranșantă după recordul mondial stabilit de Pan Zhanle la JO Paris 2024. El l-a acuzat pe chinez că a reușit „imposibilul”.

Am muncit 30 de ani în acest domeniu. Îl înțeleg. Nu e real ce s-a întâmplat. Kyle Chalmers, David Popovici, Jack Alexy? Nu-i poți bate pe toți cu peste o lungime de corp. Nu-mi vindeți asta, nu-mi băgați pe gât cursa, pentru că nu e reală. Brett Hawke, expert înot

Brett Hawke: „David e Messi al înotului”

Finala de la 100m liber a Mondialul de natație de la Singapore l-a adus pe David Popovici la puțin mai mult de o zecime față de timpul scos de Pan Zhanle la JO de anul trecut.

GOLAZO.ro a vrut să afle de la expertul Brett Hawke dacă lumea a intrat deja într-o eră a unor sportivi de excepție, eră în care timpi sub 46:90 vor fi din ce în ce mai des întâlniți.

Top 10 timpi din toate timpurile în proba de 100m liber:

Pan Zhanle – 46.40

David Popovici – 46.51

David Popovici — 46.71

Pan Zhanle – 46.80

Jack Alexy – 46.81

David Popovici – 46.84

David Popovici – 46.86

David Popovici – 46.88

Cesar Cielo – 46.91

Pan Zhanle – 46.92 & Jack Alexy – 46.92

Brett, ai văzut cursa de la 100m liber masculin?

Da. Este singura cursă care m-a făcut să mă trezesc la 4 dimineața. Mi-am pus alarma pentru a urmări proba și, da, a fost o cursă fenomenală.

Cred că te-ai așteptat la o victorie a lui David, dar intuiai un timp atât de bun?

Știi ce părere am despre David pentru că facem aceste interviuri de mult timp. Vorbesc despre el de vreo 5 ani, cred. Așa că părerea mea despre David nu s-a schimbat. Ceea ce declaram despre el, acum mult timp, începe să aibă sens pentru toată lumea. Ceea ce am văzut la David, acum 5 ani, acum devine destin îndeplinit . Câștigă tot ce ar trebui să câștige. Jocurile Olimpice, Campionate Mondiale.

Da, mi-ai spus acum câțiva ani că David, îmi amintesc foarte bine, e un Messi al înotului. Și că are nevoie doar de puțin mai mult timp pentru a se maturiza.

Exact. Iar acum îl vedem matur. A făcut câteva îmbunătățiri, ceea ce este minunat. Cred că startul și mișcările sub apă s-au îmbunătățit considerabil. Alături de Adrian (n.r. - Rădulescu, antrenorul lui David) a făcut acest progres. Trebuia să le facă dacă voia să câștige constant proba de 100m liber. Proba de 200m liber o are deja bine învățată, știe ce să facă acolo, și nu cred că există cineva în lume care să-l poată învinge.

Acum, la proba de 100m liber, cu constanța aceasta în a scoate rezultate excelente, David va fi foarte greu de învins, cred, pentru oricine. Brett Hawke, expert înot

David Popovici, aur la 100 m liber FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro

Brett Hawke: „Poate câștiga fiecare cursă”

Ai menționat „îmbunătățiri”. Poți detalia, te rog?

David avea câteva puncte forte, evidente pentru toată lumea. Condiția fizică și capacitatea de a încheia cursele cu un finiș extraordinar. Unul dintre punctele lui slabe era primul bazin, primii 50 de metri. Pornirea rapidă de pe bloc-start, trecerea prin secțiunea subacvatică, adică primii 15 metri, și apoi menținerea vitezei în primii 50 de metri. Iar slăbiciunea aceasta a lui era fix punctul forte al altor băieți, adversari, care erau mai puternici.



Așa că bănuiesc că David și Adrian au analizat acest lucru și au spus: „Bine, trebuie să ne dezvoltăm, trebuie să devenim mai buni dacă vrem să fim competitivi în mod constant”. De la cineva care înota regulat 47 de secunde, acum a ajuns la un punct în care va înota regulat 46 de secunde. Și, din moment ce începi să înoți regulat 46s, ești în poziția de a câștiga fiecare cursă importantă.

Crezi că această evoluție, pe lângă antrenament, se datorează și faptului că s-a maturizat și fizic?

Da, cred că este doar o evoluție naturală. Se vede clar că se maturizează, fizic, dar, la fel de important, cred că se vede și la nivel mental. Are foarte multă încredere în sine, se vede din limbajul corpului, a ajuns la un punct în care se simte foarte bine în pielea lui. Când cineva scoate un timp bun, îl poate felicita, poate recunoaște asta, fără să-i afecteze încrederea în sine.



Atunci când ești copil, când vezi pe cineva făcând ceva foarte bine, uneori începi să te îndoiești de tine, de capacitățile tale. Dar când ești matur, ce face altcineva nu îți afectează încrederea în capacitățile tale. David l-a văzut pe Jack Alexy înotând în 46,8 secunde (n.r. - în semifinalele probei de 100m liber) și a fost primul care l-a felicitat.

David Popovici, aur la 100 m liber FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro

Brett Hawke: „David își împinge limitele”

O observație foarte subtilă. Dar, apropo de încredere și maturizare, David a declarat, după finala de la 200m liber, că a fost foarte aproape de a se retrage de la acest Mondial.

Da? Surprinzător. De ce?

Pentru că, susține el, i-a fost teamă de a-și atinge potențialul.

Asta e foarte interesant. Cred că toți marii înotători, ba chiar sportivi, în general, au fost în această situație. Când ajungem în punctul în care simțim că am dat tot ce am putut și că suntem cei mai buni din lume, ne uităm la noi înșine și ne întrebăm: oare este posibil să fim și mai rapizi?



Începi să te îndoiești dacă mai poate avea loc o progresie naturală. Dar îl vezi pe Pan înotând în finala JO de la 100m liber în 46,4s și te gândești: „Oh, este posibil. Oamenii se pot îmbunătăți, pot deveni mai rapizi”. Cred că David își împinge limitele și nu este sigur dacă mai poate progresa.

Dar, când îl vezi pe David îmbunătățindu-și primii 15 metri, îți dai seama că, da, dacă împarți cursa în segmente foarte mici, se mai poate progresa în proba de 100m liber. Și cred că David și antrenorul său au făcut o treabă fenomenală în acest sens, al progresului. Brett Hawke, expert înot

Apropo de Pan Zhanle. Mi-ai spus, după Jocurile Olimpice, că nu se poate obține acel timp incredibil din finala de la 100m liber. Dar acum David a terminat la doar o zecime de secundă distanță. Acum crezi că este posibil să se obțină un timp similar sau mai bun decât al lui Pan?

Da, e, cu siguranță, posibil. Am spus despre Pan că modul în care a învins o serie de adversari talentați, cu peste o secundă, mi-a trezit unele îndoieli. Știi, când cineva face ceva ce ți se pare incredibil, trebuie să-ți reajustezi mentalitatea. Și cred că asta am făcut cu toții acum, după ce am văzut acel 46,4s. Și cred că asta au făcut David și Adrian (n.r. - antrenorul său). Au făcut o reajustare mentală de genul: „Bine, este posibil. Hai să o facem și noi”. Și sunt aproape.

Pan Zhanle nu a prins finala de la 100m liber. Surpriză pentru tine?

Da și nu. Sigur, campion olimpic ce nu e în primii opt la Mondiale... Dar Pan a demonstrat că este inconstant în rundele preliminare. A mai arătat asta și în trecut, chiar și la Jocurile Olimpice. Adică, nu a înotat foarte bine dimineața și aproape că a ratat semifinalele. Iar apoi știm ce s-a petrecut în finală.

David Popovici, aur la 100 m liber FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro

Brett Hawke: „Cel mai mare sprinter din istorie”

E curios că recordul lui Cesar a fost de nebătut timp de 13 ani, iar acum, în doar trei ani, a fost depășit în mod constant?

De obicei, așa se întâmplă. Este nevoie de o singură persoană pentru a sparge bariera, iar apoi toată lumea începe să creadă că e posibil. Așa funcționăm noi, oamenii. Deci, e un eveniment psihologic. O singură persoană, adică David, l-a depășit pe Cielo, iar toți ceilalți au zis că se poate. Iar din moment ce a s-a trecut de bariera mentală, corpul urmează ce-i comandă creierul. Sigur, trebuie să fii și foarte talentat.

Brett, putem spune deja că David se află în galeria marilor înotători din istorie, alături de Phelps, Spitz, Thorpe, Matt Biondi, Popov, Alain Bernard, sau e prea devreme?

David, cu siguranță, se îndreaptă în acea direcție. Dar încă este tânăr. În timp va fi inclus în discuția despre „cei mai mari”. Cred că în următorii ani se va consolida ideea că David Popovici va fi, potențial, cel mai mare sprinter din istorie.

Cine crezi că va fi adversarul lui David în viitor, axându-ne doar pe numele pe care le știm astăzi. Pentru că mâine, poimâine, poate ieși un nou talent uriaș la iveală.

În mod clar spun Jack Alexy. Apropo de ce vorbeam mai devreme, Jack este cineva care cred că avea nevoie doar de puțină încredere. Și a făcut un 46,81s, al cincilea timp din istoria probei, la acest Mondial. În finală poate a plecat prea tare și s-a văzut asta la final, când David a fost mai proaspăt. Jack are 2,03m. E uriaș. Are tot ce-i trebuie pentru a înota foarte repede. Acum va avea multă încredere în propriile abilități.

Jack nu încheie cursa precum David, acela e darul lui Popovici. Nimeni nu o poate face ca el. Dar Alexy are primii 50 de metri mai buni. Brett Hawke, expert înot

David Popovici, aur la 100 m liber FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro

Știu că ai o nouă afacere de care te ocupi acum, după ce podcastul tău «Inside with Brett Hawke» a fost multă vreme în Top 10 al podcasturilor sportive de pe Spotify.

Sprint Revolution este afacerea mea și tocmai am lansat un program nou, numit Velocity. E practic un program lansat la nivel mondial pentru oricine dorește să-și îmbunătățească viteza în apă. Iau toate informațiile pe care le-am acumulat, ca înotător și antrenor, și le pun la dispoziția persoanelor care doresc să înoate mai rapid.



Pun cunoștințele și experiența într-un program pe care-l vând înotătorilor și antrenorilor din întreaga lume care au nevoie de ajutor pentru a înțelege sprintul și cum să devină mai rapizi în apă. Programul e online și poate fi găsit la sprintrevolution.net.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport