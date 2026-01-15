Azi începe EHF EURO 2026 Cine transmite primele meciuri de la Campionatul European de handbal masculin + Programul complet al României
Naționala de handbal masculin
Handbal

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 15.01.2026, ora 16:59
alt-text Actualizat: 15.01.2026, ora 17:00
  • Campionatul European de handbal masculin începe astăzi, 15 ianuarie.
  • Turneul debutează cu partidele dintre Franța și Cehia, respectiv Spania și Serbia, ambele de la ora 19:00.
  • Competiția poate fi urmărită în direct pe platforma Voyo.

EHF EURO 2026 se va desfășura în Danemarca, Suedia și Norvegia, iar România va debuta vineri, în compania Portugaliei.

Campionatul European de handbal masculin începe astăzi

Franța - Cehia și Spania - Serbia sunt partidele care deschid „balul” din Scandinavia, astăzi, de la ora 19:00. Seara se închide cu duelurile dintre Germania și Austria, respectiv Norvegia și Ucraina, de la ora 21:00.

România debutează vineri, de la 19:00, împotriva Portugaliei, adversară pe care „tricolorii” lui George Buricea au întâlnit-o și în calificările pentru Euro 2026 (30-37 și 28-24).

Danemarca și Macedonia de Nord sunt celelalte echipe din grupa selecționatei noastre.

Programul României la Euro 2026:

  • Portugalia - România, 16 ianuarie, 19:00
  • România - Danemarca, 18 ianuarie, 21:30
  • Macedonia de Nord - România, 20 ianuarie, 19:00

Lotul final al naționalei României pentru Euro 2026

România va evolua la turneul final într-o grupă alături de o țară gazdă, Danemarca, Portugalia, țară cu care s-a confruntat și în calificări, dar și Macedonia de Nord.

Cum arată lotul final al României:

  • Portari: Ionuț Iancu, Mihai Popescu
  • Extreme stânga: Denis Vereș, Alexandru Andrei
  • Extreme dreapta: Ionuț Nistor, Sorin Grigore
  • Interi stânga: Tudor Botea, Andrei Buzle, Dan Racoțea, Robert Militaru, Răzvan Trif
  • Interi Dreapta: Adrian Stănescu, Cristian Ghiță
  • Coordonatori: Daniel Stanciuc, Gabriel Cumpănici
  • Pivoți: Călin Dedu, Robert Nagy, Andra Szasz

Grupele de la Campionatul European

La turneul final al Campionatului European participă cele mai bune 24 de echipe ale continentului.

Faza principală presupune 4 grupe a câte 5 echipe, iar meciurile se vor disputa în orașele Herning, Oslo, Malmo și Kristianstad.

  • Grupa A – Germania, Spania, Austria, Serbia;
  • Grupa B – Danemarca, Portugalia, Macedonia de Nord, România;
  • Grupa C – Franţa, Norvegia, Cehia, Ucraina;
  • Grupa D– Slovenia, Insulele Feroe, Muntenegru, Elveţia;
  • Grupa E – Suedia, Croaţia, Olanda, Georgia;
  • Grupa F – Ungaria, Islanda, Polonia, Italia.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

EXCLUSIV Scrisoarea pierdută a Ministrului Energiei, Bogdan Ivan
EXCLUSIV Scrisoarea pierdută a Ministrului Energiei, Bogdan Ivan
EXCLUSIV Scrisoarea pierdută a Ministrului Energiei, Bogdan Ivan
romania program echipa nationala de handbal masculin EHF Euro 2026
