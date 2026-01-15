Azi începe EHF EURO 2026 Cine transmite primele meciuri de la Campionatul European de handbal masculin + Programul complet al României

Campionatul European de handbal masculin începe astăzi, 15 ianuarie.

Turneul debutează cu partidele dintre Franța și Cehia, respectiv Spania și Serbia, ambele de la ora 19:00.

Competiția poate fi urmărită în direct pe platforma Voyo.

EHF EURO 2026 se va desfășura în Danemarca, Suedia și Norvegia, iar România va debuta vineri, în compania Portugaliei.

Franța - Cehia și Spania - Serbia sunt partidele care deschid „balul” din Scandinavia, astăzi, de la ora 19:00. Seara se închide cu duelurile dintre Germania și Austria, respectiv Norvegia și Ucraina, de la ora 21:00.

România debutează vineri, de la 19:00, împotriva Portugaliei, adversară pe care „tricolorii” lui George Buricea au întâlnit-o și în calificările pentru Euro 2026 (30-37 și 28-24).

Danemarca și Macedonia de Nord sunt celelalte echipe din grupa selecționatei noastre.

Programul României la Euro 2026:

Portugalia - România, 16 ianuarie, 19:00

România - Danemarca, 18 ianuarie, 21:30

Macedonia de Nord - România, 20 ianuarie, 19:00

Lotul final al naționalei României pentru Euro 2026

România va evolua la turneul final într-o grupă alături de o țară gazdă, Danemarca, Portugalia, țară cu care s-a confruntat și în calificări, dar și Macedonia de Nord.

Cum arată lotul final al României:

Portari: Ionuț Iancu, Mihai Popescu

Ionuț Iancu, Mihai Popescu Extreme stânga: Denis Vereș, Alexandru Andrei

Denis Vereș, Alexandru Andrei Extreme dreapta: Ionuț Nistor, Sorin Grigore

Ionuț Nistor, Sorin Grigore Interi stânga: Tudor Botea, Andrei Buzle, Dan Racoțea, Robert Militaru, Răzvan Trif

Tudor Botea, Andrei Buzle, Dan Racoțea, Robert Militaru, Răzvan Trif Interi Dreapta: Adrian Stănescu, Cristian Ghiță

Adrian Stănescu, Cristian Ghiță Coordonatori: Daniel Stanciuc, Gabriel Cumpănici

Daniel Stanciuc, Gabriel Cumpănici Pivoți: Călin Dedu, Robert Nagy, Andra Szasz

Grupele de la Campionatul European

La turneul final al Campionatului European participă cele mai bune 24 de echipe ale continentului.

Faza principală presupune 4 grupe a câte 5 echipe, iar meciurile se vor disputa în orașele Herning, Oslo, Malmo și Kristianstad.

Grupa A – Germania, Spania, Austria, Serbia;

Grupa B – Danemarca, Portugalia, Macedonia de Nord, România;

Grupa C – Franţa, Norvegia, Cehia, Ucraina;

Grupa D– Slovenia, Insulele Feroe, Muntenegru, Elveţia;

Grupa E – Suedia, Croaţia, Olanda, Georgia;

Grupa F – Ungaria, Islanda, Polonia, Italia.

