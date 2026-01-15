Dezmăț sub ochii lui Vassaras Angajați CCA au venit la cursuri cu nevastă, iubită sau copii + Unii arbitri au dat o petrecere zgomotoasă și cu alcool chiar în hotel
  • GOLAZO.ro are dezvăluiri de culise despre ce s-a întâmplat la Cheile Grădiștei, unde timp de 4 zile Vassaras a condus cursul arbitrilor
  • Două surse din interiorul arbitrajului, care au fost prezente la curs, dezvăluie că unii dintre membrii CCA au participat la acțiune depășind cadrul profesional: însoțiți de soție, iubită sau copil. Numele lor, în rândurile de mai jos
  • Cine a fost cel care a luat atitudine și i-a înfruntat pe arbitrii care au organizat o petrecere zgomotoasă, în una dintre serile de la curs

Între 11 și 14 ianuarie, arbitrii de Liga 1 din România au fost cantonați la Cheile Grădiștei, acolo unde, sub conducerea lui Kyros Vassaras și a celorlalți membri ai CCA, au participat la cursurile de instruire de dinaintea startului campionatului.

GOLAZO.ro are detalii de culise despre anumite evenimente, lipsite de etică profesională, care s-au petrecut pe parcursul acestui eveniment. Două surse din interiorul arbitrajului, care au participat la cursul de instruire, dezvăluie două lucruri care au avut loc acolo și care i-au surprins până și pe unii dintre participanți.

Șefii au venit ca în vacanță, însoțiți de soție, iubită sau copii

Prima dezvăluie, confirmată de ambele surse, e faptul că unii dintre subalternii lui Kyros Vassaras, membri ai Comisiei Centrale a Arbitrilor, au tratat cursul nu ca pe îndatorire de serviciu sută la sută, ci au tratat zilele de la Cheile Grădiștei și ca pe un sejur. Au venit însoțiți, în stabilimentul plătit de CCA, fie de soție, fie de iubită și copil.

E vorba de doi dintre cei 5 care formează, alături de Vassaras, componența comisiei. Numele lor: Octavian Șovre și Marcel Savaniu. Primul, fost asistent FIFA, a avut-o pe soția lui alături de el, dar și pe copil. Savaniu a venit însoțit de iubită.

Cei doi formează, alături de alți 3 foști arbitri, Adrian Comănescu. Liviu Ciubotariu și Irina Mârț, componența Comisiei Centrale, în fruntea căreia se află Kyros Vassaras.

Modul în care s-au prezentat cei doi la Cheile Grădiștei, unde era o acțiune exclusiv profesională, a fost subiect de glume și ironii între arbitri, care au ajuns chiar la urechile celor doi șefi.

GOLAZO.ro i-a sunat pe Șovre și Savaniu, pentru a comenta pe marginea subiectului, însă nici unul dintre cei doi nu a răspuns apelului redacției până la publicarea acestui articol. În momentul în care vor avea o reacție, aceasta va fi prezentată.

Petrecere zgomotoasă, dincolo de miezul nopții, care l-a scos din sărite pe colaboratorul principal al lui Vassaras

Arbitrii și cei din CCA nu au stat în același stabiliment la Cheile Grădiștei. Cum resortul conține mai multe locații, centralii și asistenții au stat separat față de cei din CCA, cele două hoteluri fiind Piatra Craiului și Bucegi.

În una dintre seri, mai mulți arbitri au organizat o petrecere ad-hoc, care s-a întins chiar dincolo de miezul nopții și la care s-a consumat alcool. A fost o petrecere extrem de gălăgioasă, care a deranjat persoanele care se retrăseseră deja în camere.

A doua zi, unul dintre principalii colaboratori ai lui Vassaras, mâna lui dreaptă, Augustus Constantin, fiul fostului șef CCA, Gheorghe Constantin „Vâlcea” le-a atras atenția celor care participaseră la respectiva petrecere. Mai mult, l-ar fi informat de cele întâmplate și pe Vassaras. 

Testarea fizică a fost anulată

Cursurile din acest an s-au desfășurat într-o perioadă în care la Cheile Grădiștei, ca mai peste tot în țară, temperaturile au fost extrem de scăzute, ajungând în unele zile chiar și la -10 grade.

Cum locația în care a fost cantonați arbitrii se afla la o altitudine de 1.300 de metri, temperatura resimțită era și mai mică din cauza rafalelor de vânt.

În aceste condiții și sub presiunea arbitrilor, care au spus că ar fi inuman să susțină testele fizice în aer liber, Kyros Vassaras a luat o decizie în premieră de când e președintele CCA.

A anulat probele fizice, astfel că meciurile din primele 5 etape vor avea parte de centrali și asistenți care n-au trecut testele fizice, așa cum obligă chiar regulamentul de funcționare al arbitrilor. Testarea va avea loc în luna februarie: pe 11-12 februarie, la Cluj, apoi, pe 18-19 februarie la București.

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share