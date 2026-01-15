„Suntem șocați!” Motivul retragerii bruște a legendei Marco van Basten din televiziune

Marco van Basten, 61 de ani, nu va mai apărea în următoarele luni la televiziunea olandeză Ziggo Sport. Motivul are legătură cu Liesbeth, soția sa din 1993.

O veste neașteptată astăzi, în Țările de Jos. Marco van Basten, probabil cel mai mare atacant din istoria fotbalului olandez, campion european în 1988 cu „Portocala mecanică”, a decis să se oprească temporar.

Soția lui Van Basten e grav bolnavă

Până în vară, renunță la jobul său de analist la postul de televiziune batav Ziggo Sport.

Motivul: maladia de care suferă Liesbeth van Capelleveen. Soția sa este grav bolnavă. „Va fi supusă unui tratament intensiv”.

Van Basten, alături de Liesbeth, în 2019, la premiile FIFA The Best Foto: Imago

„Vreau să mă dedic în întregime recuperării lui Liesbeth în lunile următoare. Va fi o perioadă dificilă, dar suntem încrezători într-un rezultat pozitiv”, a declarat fostul atacant al lui AC Milan, potrivit De Telegraaf.

Van Basten e căsătorit cu Liesbeth de 33 de ani

Van Basten era invitat permanent la emisiunea Rondo și analist la meciurile importante din Champions League, La Liga și Serie A.

Marcel Beerthuizen, directorul Ziggo, a spus: „Suntem șocați de această veste. Le urăm multă putere lui Liesbeth, Marco și familiei lor”.

Cuplul s-a căsătorit în 1993. Are trei copii, două fiice (Rebecca, Deborah) și un fiu (Alexander).

Van Basten, o viață plină de traume

De-a lungul timpului, Van Basten a trecut prin multe momente dramatice, traumatizante, a amintit presa din Țările de Jos.

Când avea șase ani, Marco și-a pierdut sub ochii lui cel mai bun prieten din copilărie: s-a rupt gheața sub el și s-a înecat.

Mama lui, Lenie, a suferit succesiv accident vascular cerebral și infarct. Tatăl, Joop, s-a stins în 2014.

În același an, Van Basten s-a retras ca antrenor principal, renunțând definitiv în 2016, după ce a fost asistent la Alkmaar (2014-2015) și naționala Olandei (2015-2016).

Cauza retragerii: probleme cardiace și psihice!

