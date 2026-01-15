„E presiune pe noi” VIDEO. Mihai Toma, înainte de Argeș - FCSB: „Nu ne permitem să pierdem nimic”

Mihai Toma (18 ani), tânărul jucător al celor de la FCSB, a prefațat duelul cu FC Argeș.

FC Argeș - FCSB se joacă vineri, de la ora 20:00, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

După revenirea din cantonamentul din Antalya, Mihai Toma a declarat că el și colegii săi nu ar trebui să pună eventualele dificultăți pe seama calității terenurilor din România.

GOLAZO.ro a dezvăluit că FCSB a atenționat LPF că nu va intra să joace meciul cu FC Argeș în cazul în care terenul va fi impracticabil.

Mihai Toma: „Trebuie să jucăm fiecare meci ca să câștigăm 3 puncte”

„Nu cred că asta ar fi o problemă pentru noi. Nici temperatura nu cred, dar mai ales de teren nu putem să vorbim pentru că jucăm pe orice teren.

Fiecare meci este important. Trebuie să jucăm fiecare meci ca să câștigăm 3 puncte, să aducem victorii și să terminăm campionatul regulat cât mai sus”, a declarat Mihai Toma într-un material video furnizat de eAD, deținătorul drepturilor TV pentru Superliga

Mihai Toma: „Nu mai ne permitem să pierdem nimic”

Jucătorul U21 de la FCSB a subliniat faptul că echipa antrenată de Elias Charalambous nu își mai permite pași greșiți dacă vrea să termine sezonul regulat pe un loc de play-off.

„Avem puncte de recuperat și este o presiune. Fiind doar 9 meciuri, câte mai avem, este și un timp scurt. Nu mai ne permitem să pierdem nimic, trebuie să câștigăm majoritatea meciurilor.”

Întrebat și ce părere are despre FC Argeș, Mihai Toma a replicat:

„FC Argeș este o echipă foarte bună. Să vedem după plecarea lui Caio ce ne așteaptă. Dar din câte i-am urmărit așa, sunt o echipă foarte bună. Mai ales ca nou-promovată au legat foarte multe victorii la rând”, a concluzionat Toma.

Înaintea partidei de la Mioveni, FC Argeș este pe locul 5, cu 34 de ani, în timp ce FCSB este pe 9, cu 31 de puncte.

