E pe cale să încaseze o avere FOTO Unde a ajuns copilul de mingi lovit de Eden Hazard în 2013

Charlie Morgan, fostul copil de mingi al lui Swansea, devenit celebru în 2013, după ce a fost lovit pe teren de Eden Hazard (35 de ani), e aproape să încaseze peste jumătate de miliard de euro prin vânzarea propriului brand de băuturi alcoolice.

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În 2013, într-un duel dintre Swansea și Chelsea din Cupa Ligii Angliei, Charlie Morgan a devenit celebru în toată țara, după ce l-a enervat pe Eden Hazard.

FOTO. Charlie Morgan, copilul de mingi lovit de Hazard în 2013, aproape să încaseze jumătate de miliard de euro

Ce s-a întâmplat, mai exact, în acel meci? Încercând să tragă de timp, Morgan s-a așezat pe mingea care ieșise în afara terenului și a refuzat să i-o înapoieze lui Eden Hazard.

Belgianul s-a enervat și l-a lovit cu piciorul pe copilul de mingi de atunci, care avea doar 13 ani. Hazard a fost ulterior eliminat, iar Swansea a profitat și a eliminat-o pe Chelsea.

Doi ani mai târziu de la acel incident, Charlie Morgan a fondat împreună cu Jackson Quinn, prietenul său din copilărie, „Au Vodka”, un brand premium de băuturi alcoolice care a devenit celebru și care e evaluat acum la aproximativ 200 de milioane de euro, conform mundodeportivo.com.

Acum, cei doi sunt pe cale să vândă brandul către Sazerac Company, potrivit Sky News, în schimbul sumei de 580 de milioane de euro.

În ultimii ani, Morgan și Quinn și-au mutat afacerea într-un sediu foarte spectaculos, în orașul lor natal. Exteriorul clădirii, dar și tavanul din interior, este auriu. Există și o cafenea aurie, toate în ton cu sticlele aurii devenite simbolul brandului.

37.000 de sticle vinde Au Vodka zilnic

Charlie Morgan, care a anunțat mutarea pe rețelele de socializare, a vorbit despre evoluția companiei înființate în urmă cu 11 ani.

„Vă prezint… noul sediu Au Vodka.

Am petrecut patru ani în primul nostru birou, care avea doar 23 de metri pătrați și abia ne încăpea pe mine, Jackson Quinn și Jordan Major (care avea doar 16 ani și se ocupa de pregătirea comenzilor!).

Am petrecut apoi cinci ani într-un spațiu industrial din Swansea, unde am dezvoltat exponențial afacerea, iar echipa a ajuns la 96 de oameni. Am adăugat de patru ori câte un etaj intermediar pentru a face loc mai multor angajați.

Astăzi ne-am mutat în noua noastră casă – un sediu complet auriu, care reprezintă cu adevărat Au și ceea ce susținem”, a spus Morgan, citat de dailymail.com.

Printre vedetele care și-au exprimat susținerea pentru brand se numără legenda fotbalului brazilian Ronaldinho și fostul campion american de box Floyd Mayweather.

Sazerac Company își dorește să-și extindă prezența în Marea Britanie, iar fiecare dintre cei doi fondatori ar urma să încaseze 100 de milioane de lire sterline în urma vânzării. Cei doi ar putea, de asemenea, să-și păstreze funcțiile în cadrul companiei.

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