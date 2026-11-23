Edi Iordănescu (48 de ani), fostul selecționer al României, s-ar afla în discuții avansate cu un club din Anglia.

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Iordănescu Jr. este liber de contract de mai bine de un an, după ce s-a despărțit de Legia Varșovia, alături de care a cucerit un trofeu.

Antrenorul nu și-a mai găsit un angajament de atunci, iar în luna septembrie a refuzat propunerea celor de la Dinamo Kiev.

Edi Iordănescu ar putea deveni antrenorul lui Watford

Jurnalistul Fabrizio Romano a anunțat că Edi Iordănescu s-ar afla în discuții avansate cu Watford, formație din liga a doua engleză.

Tehnicianul român este favorit să preia banca tehnică a grupării din Championship, care l-a demis duminică pe antrenorul italian Alessio Dionisi.

🚨🟡⚫️ Excl: Watford are in advanced talks with Edward Iordănescu as new head coach, favorite option and top of the list. Negotiations underway to reach full agreement and replace Alessio Dionisi who has been sacked on Sunday. #watfordfc https://t.co/5nS17edJCa — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 22, 2026

Watford nu parcurge cea mai bună perioadă în campionat. Formația engleză se află pe locul 21 în liga a doua, cu 15 puncte, prima poziție deasupra locurilor de retrogradare.

În ultima perioadă, numele lui Edi Iordănescu a fost asociat cu mai multe cluburi, precum Wieczysta Cracovia, care l-a demis pe Zeljko Kopic, Maccabi Haifa sau chiar cu naționala Bulgariei.

Watford l-a demis pe Alessio Dionisi

Duminică, clubul englez a anunțat despărțirea de italianul Alessio Dionisi, care a rezistat doar 18 meciuri pe banca echipei.

„Le mulțumim lui Alessio și staff-ului său pentru profesionalismul și eforturile depuse. Așa cum sunt sigur că au observat și suporterii, Alessio este un om deosebit și îi dorim mult succes pe viitor.

Procesul de căutare a unui înlocuitor a început deja și sperăm să fim în măsură să îl anunțăm în scurt timp”, a declarat directorul sportiv Luke Dowling, conform watfordfc.com.

Dacă mutarea se va oficializa curând, atunci Edi Iordănescu ar putea debuta pe banca lui Watford în meciul de miercuri cu Blackburn.

De-a lungul carierei sale, tehnicianul român le-a mai pregătit pe FCM Târgu Mureș, Pandurii, CSKA Sofia, Astra Giurgiu, CFR Cluj, Gaz Metan Mediaș, FCSB și Legia Varșovia. A fost și selecționerul României în perioada 2022-2024.

97,5 milioane de euro este cota de piață a clubului Watford, conform Transfermarkt

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