„Dramă, rușine, jenă” Edi Iordănescu, criticat dur după primul eșec pe banca Legiei: „Catastrofă cu C mare”
Edi Iordănescu. Foto: IMAGO
Europa League

„Dramă, rușine, jenă” Edi Iordănescu, criticat dur după primul eșec pe banca Legiei: „Catastrofă cu C mare”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 07.08.2025, ora 23:00
alt-text Actualizat: 07.08.2025, ora 23:00
  • Legia Varșovia a fost învinsă de AEK Larnaca, în deplasare, cu scorul de 4-1, în prima manșă a turului 3 preliminar din Europa League.
  • Este prima înfrângere suferită de Edi Iordănescu (47 de ani) pe banca polonezilor.

AEK Larnaca a învins-o pe Legia Varșovia cu scorul de 4-1, în turul 3 preliminar al Europa League. Pentru gazde au înscris Pons (min. 16), Angielski (min. 48), Chacon (min. 78) și Garcia (min. 85), în timp ce pentru polonezi a înscris Nsame (min. 18).

Controversă în tenis  Un fost mare jucător american critică interdicțiile pentru Rusia și Belarus:  „A devenit cam ridicol”
Citește și
Controversă în tenis Un fost mare jucător american critică interdicțiile pentru Rusia și Belarus: „A devenit cam ridicol”
Citește mai mult
Controversă în tenis  Un fost mare jucător american critică interdicțiile pentru Rusia și Belarus:  „A devenit cam ridicol”

Edi Iordănescu, prima înfrângere la Legia

Edi Iordănescu a fost numit pe banca Legiei Varșovia în această vară și nu a pierdut niciun meci până astăzi, 7 august.

Legia Varșovia a fost învinsă în partida care a fost arbitrată de o brigadă din România. Horațiu Feșnic a fost centralul partidei din Cipru, fiind ajutat de asistenții Valentin Avram și Alexandru Corb. Asistentul VAR a fost Ovidiu Hațegan.

Este prima dată în 20 de ani când cei de la Legia primesc patru goluri într-un meci european. Ultima dată când s-a întâmplat acest lucru a fost pe 28 august 2005, când au pierdut în deplasare cu FC Zurich la aceeași diferență de goluri ca și astăzi.

1
trofeu are Iordănescu în 8 meciuri pe banca Legiei Varșovia: Supercupa Poloniei

Edi Iordănescu, după înfrângerea cu AEK Larnaca: „Felicitări gazdelor”

La finalul manșei tur din Cipru, Edi Iordănescu a felicitat echipa adversă și a precizat că toată responsabilitatea îi aparține.

Felicitări gazdelor! Au câștigat meciul, trebuie să fim corecți și să-i felicităm. Responsabilitatea pentru rezultat îmi aparține. Am încredere 100% în jucători.

Până la un anumit punct, totul mergea bine, eram fericiți. Acum trebuie să fac un pas înainte. Nu este un moment ușor, dar l-am mai avut în cariera mea”, a declarat Edi Iordănescu, conform legia.com.

De asemenea, tehnicianul român a vorbit și despre faptul că echipa sa a jucat slab în repriza secundă.

„Trebuie să analizăm cu atenție ce s-a întâmplat în a doua repriză. Nu putem fi atât de naivi la acest nivel. Am primit al doilea gol din propriul corner.

Uneori nu poți câștiga, dar nici nu poți primi atâtea goluri. Îmi cer scuze tuturor, în special fanilor care au venit după noi.

Trebuie să dăm dovadă de caracter. Am făcut atâtea schimbări în Ekstraklasa pentru că știam ce fel de meci ne aștepta. Am pierdut multe dueluri și mingi lungi. Am văzut o situație similară cu Celje și Partizan”, a mai adăugat antrenorul Legiei, conform sursei citate.

Jocul echipei lui Iordănescu, criticat dur în Polonia

Presa poloneză a criticat jocul prestat de Legia Varșovia în meciul cu ciprioții de la AEK Larnaca.

„Dramă, rușine, jenă. Și acesta nu e sfârșitul. Legia, ce trebuia să fie asta?! Luna de miere a lui Edward Iordănescu la Legia Varșovia s-a încheiat mai dureros decât și-ar fi putut imagina cineva”, a scris sport.pl.

„Legia Varșovia a suferit o înfrângere devastatoare. Este în declin după eșecul din Cipru. Adjectivul «catastrofal» domină internetul, așa descriu fanii meciul”, potrivit sport.interia.pl.

„Catastrofă cu C mare. Trebuie să se întâmple o minune în meciul retur”, a notat futbol.pl.

„Dezastru! AEK a distrus Legia, iar jucătorii implorau mila adversarilor”, au scris cei de la weszlo.com.

Zbigniew Boniek, fost mare fotbalist polonez și ex-șef al Federației, a comentat ironic prestația echipei: „Știți, vremea, forță majoră. Săptămâna viitoare vremea va fi diferită”.

  • Atacantul Karol Angielski, jucătorul ciprioților, se plânsese de vreme înainte de meci, la ora partidei fiind aproximativ 30 de grade.

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

Victorie pentru Sorana Cîrstea Sportiva din România s-a calificat în turul doi la Cincinnati
Tenis
22:14
Victorie pentru Sorana Cîrstea Sportiva din România s-a calificat în turul doi la Cincinnati
Citește mai mult
Victorie pentru Sorana Cîrstea Sportiva din România s-a calificat în turul doi la Cincinnati
Controversă în tenis  Un fost mare jucător american critică interdicțiile pentru Rusia și Belarus:  „A devenit cam ridicol”
Tenis
21:54
Controversă în tenis Un fost mare jucător american critică interdicțiile pentru Rusia și Belarus: „A devenit cam ridicol”
Citește mai mult
Controversă în tenis  Un fost mare jucător american critică interdicțiile pentru Rusia și Belarus:  „A devenit cam ridicol”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

O tehnologie „aproape uitată” reînvie în Rusia după tăierea internetului mobil
O tehnologie „aproape uitată” reînvie în Rusia după tăierea internetului mobil
O tehnologie „aproape uitată” reînvie în Rusia după tăierea internetului mobil
Legia Varsovia europa league AEK Larnaca Edi Iordanescu turul 3 preliminar
Știrile zilei din sport
FCSB&Pro TV, echipă imbatabilă Meciul campioanei, lider detașat de audiență! De 3 ori peste Antena 1
Europa League
15:42
FCSB&Pro TV, echipă imbatabilă Meciul campioanei, lider detașat de audiență! De 3 ori peste Antena 1
Citește mai mult
FCSB&Pro TV, echipă imbatabilă Meciul campioanei, lider detașat de audiență! De 3 ori peste Antena 1
PSV plusează!  Suma pe care o plătește campioana Olandei pentru a-l transfera pe Dennis Man de la Parma
Stranieri
14:04
PSV plusează! Suma pe care o plătește campioana Olandei pentru a-l transfera pe Dennis Man de la Parma
Citește mai mult
PSV plusează!  Suma pe care o plătește campioana Olandei pentru a-l transfera pe Dennis Man de la Parma
Scandal imens cu agentul lui Rațiu Marca a scris despre „comportamentul de interlop” și amenințările impresarului, apoi a șters textul!
Stranieri
10:58
Scandal imens cu agentul lui Rațiu Marca a scris despre „comportamentul de interlop” și amenințările impresarului, apoi a șters textul!
Citește mai mult
Scandal imens cu agentul lui Rațiu Marca a scris despre „comportamentul de interlop” și amenințările impresarului, apoi a șters textul!
 Cine e Assad, noul star al Craiovei Salt uriaș în ultimul an, dar și o mare problemă! Ce acuzații i s-au adus în Polonia
Conference League
11:56
Cine e Assad, noul star al Craiovei Salt uriaș în ultimul an, dar și o mare problemă! Ce acuzații i s-au adus în Polonia
Citește mai mult
 Cine e Assad, noul star al Craiovei Salt uriaș în ultimul an, dar și o mare problemă! Ce acuzații i s-au adus în Polonia
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:17
UEFA i-a pedepsit Yamal și Lewandowski, amendați pentru încălcarea protocolului antidoping! » Ce s-a întâmplat
UEFA i-a pedepsit Yamal și Lewandowski, amendați pentru încălcarea protocolului antidoping! » Ce s-a întâmplat
19:52
Vasseur cere răbdare pentru Hamilton Șeful Ferrari spune că a „subestimat” șocul transferului de la Mercedes: „Schimbarea nu e ușoară”
Vasseur cere răbdare pentru Hamilton Șeful Ferrari spune că a „subestimat” șocul transferului de la Mercedes: „Schimbarea nu e ușoară”
19:27
Jucător acuzat de viol, la Villareal Val de critici după anunțul transferului lui Thomas Partey » Fanii protestează dur. Cum justifică clubul
Jucător acuzat de viol, la Villareal Val de critici după anunțul transferului lui  Thomas Partey » Fanii protestează dur. Cum justifică clubul
17:01
De ce a mers în Sudan Reghecampf a dat cărțile pe față: „Singura echipă unde pot face asta” + Buget, peste FCSB!
De ce a mers în Sudan Reghecampf a dat cărțile pe față: „Singura echipă unde pot face asta” + Buget, peste FCSB!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?
Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!
Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al <span>derby-ului</span>
Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru
David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”
Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”
Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal
David nu a fost zeu

Cristian Munteanu: David nu a fost zeu

Cristian Munteanu: David nu a fost zeu
Continuați, sunteți pe drumul bun!

Cristian Geambașu: Continuați, sunteți pe drumul bun!

Cristian Geambașu: Continuați, sunteți pe drumul bun!
Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!

Dan Udrea: Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!

Dan Udrea: Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!
David, soarele care ne orbește

Radu Naum: David, soarele care ne orbește

Radu Naum: David, soarele care ne orbește
David, campion: hai cu hate!

Cătălin Tolontan: David, campion: hai cu hate!

Cătălin Tolontan: David, campion: hai cu hate!
Efectul David

Cristian Geambașu: Efectul David

Cristian Geambașu: Efectul David
Cazul Târnovanu sau când TikTok-ul dăunează grav sănătății

Dan Udrea: Cazul Târnovanu sau când TikTok-ul dăunează grav sănătății

Dan Udrea: Cazul Târnovanu sau când <span>TikTok-ul</span> dăunează grav sănătății
Top stiri din sport
Cluj Arena, transformată FOTO. Imagini de la prima zi a festivalului Untold » Cum arată acum stadionul lui U Cluj
Diverse
13:38
Cluj Arena, transformată FOTO. Imagini de la prima zi a festivalului Untold » Cum arată acum stadionul lui U Cluj
Citește mai mult
Cluj Arena, transformată FOTO. Imagini de la prima zi a festivalului Untold » Cum arată acum stadionul lui U Cluj
Bîrligea, în lacrimi Atacantul a fost emotiv după victoria cu Drita: „Am crezut că  nu mai știm să dăm două pase”
Europa League
00:10
Bîrligea, în lacrimi Atacantul a fost emotiv după victoria cu Drita: „Am crezut că nu mai știm să dăm două pase”
Citește mai mult
Bîrligea, în lacrimi Atacantul a fost emotiv după victoria cu Drita: „Am crezut că  nu mai știm să dăm două pase”
Drita - FCSB nu se vede la TV Anunțul a fost făcut  în direct
Europa League
07.08
Drita - FCSB nu se vede la TV Anunțul a fost făcut în direct
Citește mai mult
Drita - FCSB nu se vede la TV Anunțul a fost făcut  în direct
Rădoi e precaut Antrenorul celor de la U Craiova și-a avertizat elevii, după  succesul răsunător  cu Spartak Trnava: „Nu trebuie să avem asta în minte”
Conference League
00:55
Rădoi e precaut Antrenorul celor de la U Craiova și-a avertizat elevii, după succesul răsunător cu Spartak Trnava: „Nu trebuie să avem asta în minte”
Citește mai mult
Rădoi e precaut Antrenorul celor de la U Craiova și-a avertizat elevii, după  succesul răsunător  cu Spartak Trnava: „Nu trebuie să avem asta în minte”

Echipe/Competiții

fcsb 122 CFR Cluj 51 dinamo bucuresti 54 rapid 20 Universitatea Craiova 27 petrolul ploiesti 10 Poli Iasi 3 uta arad 7 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 Jorge Costa ion iliescu europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
08.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share