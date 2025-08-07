„Dramă, rușine, jenă” Edi Iordănescu, criticat dur după primul eșec pe banca Legiei: „Catastrofă cu C mare”

Legia Varșovia a fost învinsă de AEK Larnaca, în deplasare, cu scorul de 4-1, în prima manșă a turului 3 preliminar din Europa League.

Este prima înfrângere suferită de Edi Iordănescu (47 de ani) pe banca polonezilor.

AEK Larnaca a învins-o pe Legia Varșovia cu scorul de 4-1, în turul 3 preliminar al Europa League. Pentru gazde au înscris Pons (min. 16), Angielski (min. 48), Chacon (min. 78) și Garcia (min. 85), în timp ce pentru polonezi a înscris Nsame (min. 18).

Edi Iordănescu, prima înfrângere la Legia

Edi Iordănescu a fost numit pe banca Legiei Varșovia în această vară și nu a pierdut niciun meci până astăzi, 7 august.

Legia Varșovia a fost învinsă în partida care a fost arbitrată de o brigadă din România. Horațiu Feșnic a fost centralul partidei din Cipru, fiind ajutat de asistenții Valentin Avram și Alexandru Corb. Asistentul VAR a fost Ovidiu Hațegan.

Este prima dată în 20 de ani când cei de la Legia primesc patru goluri într-un meci european. Ultima dată când s-a întâmplat acest lucru a fost pe 28 august 2005, când au pierdut în deplasare cu FC Zurich la aceeași diferență de goluri ca și astăzi.

1 trofeu are Iordănescu în 8 meciuri pe banca Legiei Varșovia: Supercupa Poloniei

Edi Iordănescu, după înfrângerea cu AEK Larnaca: „Felicitări gazdelor”

La finalul manșei tur din Cipru, Edi Iordănescu a felicitat echipa adversă și a precizat că toată responsabilitatea îi aparține.

„ Felicitări gazdelor! Au câștigat meciul, trebuie să fim corecți și să-i felicităm. Responsabilitatea pentru rezultat îmi aparține. Am încredere 100% în jucători.

Până la un anumit punct, totul mergea bine, eram fericiți. Acum trebuie să fac un pas înainte. Nu este un moment ușor, dar l-am mai avut în cariera mea”, a declarat Edi Iordănescu, conform legia.com.

De asemenea, tehnicianul român a vorbit și despre faptul că echipa sa a jucat slab în repriza secundă.

„Trebuie să analizăm cu atenție ce s-a întâmplat în a doua repriză. Nu putem fi atât de naivi la acest nivel. Am primit al doilea gol din propriul corner.

Uneori nu poți câștiga, dar nici nu poți primi atâtea goluri. Îmi cer scuze tuturor, în special fanilor care au venit după noi.

Trebuie să dăm dovadă de caracter. Am făcut atâtea schimbări în Ekstraklasa pentru că știam ce fel de meci ne aștepta. Am pierdut multe dueluri și mingi lungi. Am văzut o situație similară cu Celje și Partizan”, a mai adăugat antrenorul Legiei, conform sursei citate.

Jocul echipei lui Iordănescu, criticat dur în Polonia

Presa poloneză a criticat jocul prestat de Legia Varșovia în meciul cu ciprioții de la AEK Larnaca.

„Dramă, rușine, jenă. Și acesta nu e sfârșitul. Legia, ce trebuia să fie asta?! Luna de miere a lui Edward Iordănescu la Legia Varșovia s-a încheiat mai dureros decât și-ar fi putut imagina cineva”, a scris sport.pl.

„Legia Varșovia a suferit o înfrângere devastatoare. Este în declin după eșecul din Cipru. Adjectivul «catastrofal» domină internetul, așa descriu fanii meciul”, potrivit sport.interia.pl.

„Catastrofă cu C mare. Trebuie să se întâmple o minune în meciul retur”, a notat futbol.pl.

„Dezastru! AEK a distrus Legia, iar jucătorii implorau mila adversarilor”, au scris cei de la weszlo.com.

Zbigniew Boniek, fost mare fotbalist polonez și ex-șef al Federației, a comentat ironic prestația echipei: „Știți, vremea, forță majoră. Săptămâna viitoare vremea va fi diferită”.

Atacantul Karol Angielski, jucătorul ciprioților, se plânsese de vreme înainte de meci, la ora partidei fiind aproximativ 30 de grade.

Wiadomo pogoda, siły wyższe ⚽️🤛 Za tydzień będzie inna aura🤛😜🤛 — Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) August 7, 2025

