Victorie pentru Sorana Cîrstea Sportiva din România s-a calificat în turul doi la Cincinnati

Sorana Cîrstea (35 de ani, #138 WTA) s-a calificat în turul doi al turneului WTA 1000 Cincinnati Open.

Sportiva din România a trecut croata Donna Vekic (29 de ani, # 53 WTA), scor 6-1, 4-6, 6-3.

Cîrstea a avut un start lansat de meci și a avut nevoie de doar 26 de minute pentru a-și adjudeca primul set.

Sorana Cîrstea s-a calificat în turul doi al turneului de la Cincinnati

Setul doi a fost unul mult mai echilibrat. Donna Vekic a realizat două break-uri, la scorul de 1-1, respectiv 3-1. Sorana a încercat să recupereze, dar vicecampioana olimpică a rezistat și a trimis meciul în decisiv.

Acolo, sportiva din România a rupt echilibrul încă din al doilea game. S-a distanțat la 5-2, a servit pentru meci, dar Vekic nu a cedat.

A obținut două game-uri consecutive, însă Sorana a închis meciul, cu un as, după două ore și 21 de minute.

În următorul tur, Sorana Cîrstea o va înfrunta pe sportiva poloneză Magdalena Frech (#25 WTA). Frech a avut un prim tur liber.

Este doar pentru a cincea oară în carieră, când sportiva din România avansează în turul doi la Cincinnati.

647,636 de dolari a câștigat Sorana, în acest an din tenis

