- Fostul jucător de tenis John Isner a intervenit în controversele apărute în ultima vreme cu sportivii din Rusia și Belarus
Drapelele celor două țări nu mai sunt folosite în competițiile internaționale. Această decizie a fost luată în contextul războiului din Ucraina, care a divizat lumea tenisului.
John Isner, despre controversele din tenis: „A devenit cam ridicol”
John Isner, tenismen american care s-a retras din activitate în 2023, a intervenit în controversele apărute în ultima vreme.
Într-o postare pe X (fost Twitter), fostul sportiv a adresat o întrebare retorică: „Pot jucătorii ruși de tenis să-și primească înapoi steagul? A devenit cam ridicol acum”.
După declanșarea invaziei Rusiei în Ucraina, sportul mondial a suferit schimbări majore. Comitetul Olimpic Internațional (CIO) a convocat, în decembrie 2022, un summit special împotriva sportivilor din Rusia și Belarus. Ce decizii s-au luat atunci:
- Nicio competiție internațională nu poate fi organizată în Rusia sau Belarus.
- Simbolurile naționale – drapel, imn, culori – sunt interzise în toate evenimentele sportive internaționale.
- Președintele Federației Ruse și vicepremierul Rusiei au fost privați de Ordinul Olimpic – o măsură fără precedent
De când au început aceste interdicții?
Primul turneu în care s-au aplicat deciziile menționate mai sus a fost Wimbledon, în 2022. Pe de altă parte, organizatorii turneului de Grand Slam au exclus și jucătorii din Rusia și Belarus.
Jucătorii excluși în 2022 de la Wimbledon:
- Victoria Azarenka (fost lider WTA)
- Aryna Sabalenka (actual lider mondial)
- Daniil Medvedev
- Daria Kasatkina
- Veronika Kudermetova
- Andrey Rublev
În 2023, Wimbledon a revenit asupra acelei decizii și a stabilit că jucătorii ruși și bieloruși pot participa la turneu, dar sub un steag neutru.
Condamnăm în continuare invazia ilegală a Rusiei și sprijinul nostru rămâne alături de poporul ucrainean. A fost o decizie incredibil de dificilă, luată după o analiză temeinică. Considerăm că, în circumstanțele actuale, aceasta este soluția cea mai adecvată pentru ediția din acest an a turneului. Ian Hewitt, Președintele All England Club