Fostul jucător de tenis John Isner a intervenit în controversele apărute în ultima vreme cu sportivii din Rusia și Belarus

Drapelele celor două țări nu mai sunt folosite în competițiile internaționale. Această decizie a fost luată în contextul războiului din Ucraina, care a divizat lumea tenisului.

John Isner, despre controversele din tenis: „A devenit cam ridicol”

John Isner, tenismen american care s-a retras din activitate în 2023, a intervenit în controversele apărute în ultima vreme.

Într-o postare pe X (fost Twitter), fostul sportiv a adresat o întrebare retorică: „ Pot jucătorii ruși de tenis să-și primească înapoi steagul? A devenit cam ridicol acum ”.

Can the Russian tennis players get their flag back? Bit ridiculous now. — John Isner (@JohnIsner) August 7, 2025

16 titluri ATP a cucerit John Isner în cariera sa

După declanșarea invaziei Rusiei în Ucraina, sportul mondial a suferit schimbări majore. Comitetul Olimpic Internațional (CIO) a convocat, în decembrie 2022, un summit special împotriva sportivilor din Rusia și Belarus. Ce decizii s-au luat atunci:

Nicio competiție internațională nu poate fi organizată în Rusia sau Belarus.

Simbolurile naționale – drapel, imn, culori – sunt interzise în toate evenimentele sportive internaționale.

Președintele Federației Ruse și vicepremierul Rusiei au fost privați de Ordinul Olimpic – o măsură fără precedent

De când au început aceste interdicții?

Primul turneu în care s-au aplicat deciziile menționate mai sus a fost Wimbledon, în 2022. Pe de altă parte, organizatorii turneului de Grand Slam au exclus și jucătorii din Rusia și Belarus.

Jucătorii excluși în 2022 de la Wimbledon:

Victoria Azarenka (fost lider WTA)

Aryna Sabalenka (actual lider mondial)

Daniil Medvedev

Daria Kasatkina

Veronika Kudermetova

Andrey Rublev

În 2023, Wimbledon a revenit asupra acelei decizii și a stabilit că jucătorii ruși și bieloruși pot participa la turneu, dar sub un steag neutru.

Condamnăm în continuare invazia ilegală a Rusiei și sprijinul nostru rămâne alături de poporul ucrainean. A fost o decizie incredibil de dificilă, luată după o analiză temeinică. Considerăm că, în circumstanțele actuale, aceasta este soluția cea mai adecvată pentru ediția din acest an a turneului. Ian Hewitt, Președintele All England Club

