Dzeko s-a antrenat pe Arenă  Legendarul căpitan al Bosniei e la București. Ce nu a făcut cu Polonia a făcut aici! „Ne dă putere” +18 foto
Edin Dzeko
Liga Națiunilor

Dzeko s-a antrenat pe Arenă Legendarul căpitan al Bosniei e la București. Ce nu a făcut cu Polonia a făcut aici! „Ne dă putere”

alt-text Theodor Jumătate , Iosif Popescu (foto/video) , Raed Krishan (foto)
alt-text Publicat: 27.09.2026, ora 20:14
alt-text Actualizat: 27.09.2026, ora 20:26
  • Edin Dzeko, 40 de ani, a venit cu echipa Bosniei în România și s-a antrenat duminică seară pe Arena Națională alături de Jovo Lukic și ceilalți „dragoni”. 
  • Ce nu a făcut „diamantul” Bosniei la Varșovia, la 0-0 cu Polonia, și a făcut la București. 
  • Dzeko se va retrage din națională vineri, acasă, la Zenica, împotriva Suediei, în Liga Națiunilor B. 
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Edin Dzeko, 40 de ani, cel mai mare jucător din istoria Bosniei, le-a făcut o surpriză și jurnaliștilor bosniaci.

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Dzeko nu s-a antrenat în Polonia și nu a călătorit cu echipa. A făcut-o la București

Nu se așteptau ca „diamantul” să vină la București alături de echipă.

La Varșovia, înaintea meciului cu Polonia (0-0), faimosul atacant nu a apărut decât în ziua jocului, vineri.

Nu a călătorit joi cu tot lotul și nici nu s-a pregătit în acea zi cu grupul lui Sergej Barbarez. Și a fost doar spectator pe „Stadion Narodowy”.

Duminică, nu numai că Dzeko a sosit în România odată cu ceilalți 25 de jucători, dar s-a și antrenat.

151
de selecții (record) are Edin Dzeko pentru Bosnia: 73 de goluri (record) și 31 de assisturi

„Dzeko este căpitanul, e bine că e aici cu noi”. Lukic, alături de legendă

Era o întoarcere și pentru el pe Arena Națională, după victoria cu 1-0 din martie 2025, în preliminariile CM 2026.

S-a pregătit la fel ca în urmă cu un an și jumătate. Liniștit, fără să ridice vocea, un exemplu pentru toți bosniacii.

Bosnia, conferință înainte de meciul cu România FOTO Raed Krishan GOLAZO (18).jpg
Bosnia, conferință înainte de meciul cu România FOTO Raed Krishan GOLAZO (18).jpg

Galerie foto (18 imagini)

Bosnia, conferință înainte de meciul cu România FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpg Bosnia, conferință înainte de meciul cu România FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpg Bosnia, conferință înainte de meciul cu România FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg Bosnia, conferință înainte de meciul cu România FOTO Raed Krishan GOLAZO (4).jpg Bosnia, conferință înainte de meciul cu România FOTO Raed Krishan GOLAZO (5).jpg
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La conferință, atacantul Haris Tabakovic (RB Salzburg) a spus: „Sunt văzut ca un urmaș al lui Dzeko, dar el este căpitanul, e bine că e aici cu noi. Ne dă putere”.

Și Tabakovic, și Jovo Lukic prind aripi când îl văd alături pe Edin. Golgheterul lui U Cluj și al Ligii 1 sezonul trecut speră să fie și el pe teren luni seară.

Dzeko nu joacă în România. Se retrage vineri contra Suediei

Așa cum era anunțat, Dzeko nu joacă luni împotriva „tricolorilor”.

Nu vrea să riște nimic pentru a putea evolua cu Suedia vineri, 2 octombrie, acasă, la Zenica.

Atunci va fi retragerea sa de la naționala Bosniei. A debutat pe 2 iunie 2007.

15
jurnaliști bosniaci sunt la București pentru a urmări meciul naționalei lor cu România

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